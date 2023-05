Πέθανε η τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ

Tina Turner performs onstage at the World Music Theater, Tinley Park, Ill., on June 28, 1997.

Χαιρετίστηκε τη δεκαετία του 1960 για τις δυναμικές ερμηνείες της στο ντουέτο με τον σύζυγο της, εξελίχθηκε σε μια θρυλική καλλιτέχνιδα, που συχνά απηχούσε τους προσωπικούς της αγώνες στα τραγούδια της.

Η Τίνα Τέρνερ, η συγκλονιστική τραγουδίστρια της σόουλ, της οποίας η τραχιά φωνή, ο σεξουαλικός μαγνητισμός και η εκρηκτική ενέργεια την έκαναν μια αξέχαστη ζωντανή ερμηνεύτρια και μια από τις πιο επιτυχημένες δισκογραφικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι της στο Κούσναχτ της Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη. Ήταν 83 ετών.

Ο εκπρόσωπός της Bernard Doherty ανακοίνωσε τον θάνατο με ανακοίνωσή του αλλά δεν έδωσε την αιτία του θανάτου. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τα τελευταία χρόνια και ήταν γνωστό ότι πάλευε με μια νεφροπάθεια και άλλες ασθένειες.

Η Turner ξεκίνησε τη μισού αιώνα καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ενώ φοιτούσε ακόμη στο γυμνάσιο στο East St. Louis, Ill. όταν άρχισε να τραγουδά με τον Ike Turner και το συγκρότημά του, τους Kings of Rhythm. Στην αρχή ήταν μόνο μια περιστασιακή ερμηνεύτρια, αλλά σύντομα έγινε το αστέρι του συγκροτήματος - και σύζυγος του κ. Turner. Με την ισχυρή, μπλουζ φωνή της και το φρενήρες χορευτικό της στυλ, έκανε αμέσως εντύπωση.

Το συγκρότημά τους, που σύντομα μετονομάστηκε σε Ike and Tina Turner Revue, έγινε ένα από τα κορυφαία περιοδεύοντα soul σχήματα σε μαύρους χώρους στο λεγόμενο chitlin' circuit. Αφού οι Rolling Stones κάλεσαν το συγκρότημα να ανοίξει την συναυλία τους, αρχικά σε μια βρετανική περιοδεία το 1966 και στη συνέχεια σε μια αμερικανική περιοδεία το 1969, οι λευκοί ακροατές και στις δύο χώρες άρχισαν να δίνουν προσοχή.

Η Turner, η οποία επέμενε να προσθέτει στο ρεπερτόριό της ροκ τραγούδια των Beatles και των Stones, έφτασε σε ένα τεράστιο νέο κοινό, χαρίζοντας στο Ike and Tina Turner Revue την πρώτη του Top 10 επιτυχία με την εκδοχή του τραγουδιού "Proud Mary" των Creedence Clearwater Revival το 1971 και ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη R&B φωνητική ερμηνεία από συγκρότημα.

"Στο πλαίσιο της σημερινής show business, η Tina Turner πρέπει να είναι η πιο εντυπωσιακή επαγγελματίας επί σκηνής", έγραψε ο Ralph J. Gleason, ο σημαίνων κριτικός τζαζ και ποπ της εφημερίδας The San Francisco Chronicle, σε μια κριτική για μια συναυλία των Rolling Stones στο Όκλαντ τον Νοέμβριο του 1969. "Έρχεται σαν τυφώνας. Χορεύει και στριφογυρίζει και κουνιέται και τραγουδάει και ο αντίκτυπος είναι άμεσος και ολοκληρωτικός".

Χωρισμός και επάνοδος

Αλλά αν το ντουέτο Ike and Tina Turner Revue ήταν επιτυχημένη, ο γάμος των Ike and Tina Turner δεν ήταν. Αφού δραπέτευσε από τον καταπιεστικό γάμο της στα 30 της χρόνια, η καριέρα της Turner παραπαίει. Αλλά το σόλο άλμπουμ της "Private Dancer", που κυκλοφόρησε το 1984, την επανέφερε στο προσκήνιο - και την ανέβασε στην ποπ στρατόσφαιρα.

Συνεργαζόμενη με νεότερους συνθέτες και υποστηριζόμενη από έναν απαλό, συνθετικό ήχο που παρείχε ένα λαμπερό περιτύλιγμα για τα ωμά, επιτακτικά φωνητικά της, απέδωσε τρεις επιτυχίες-μαμούθ: το ομώνυμο τραγούδι, γραμμένο από τον Mark Knopfler των Dire Straits, το "Better Be Good to Me" και το "What's Love Got to Do With It".

Αναφερόμενος στην "πρωτοποριακή συγχώνευση του παλιομοδίτικου soul τραγουδιού και της synth-pop του νέου κύματος", ο Stephen Holden, σε μια κριτική για τους New York Times, χαρακτήρισε το άλμπουμ "ορόσημο όχι μόνο στην καριέρα της 45χρονης τραγουδίστριας, η οποία ηχογραφεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, αλλά και στην εξέλιξη της ίδιας της pop-soul μουσικής".

Στα βραβεία Grammy του 1985, το "What's Love Got to Do With It" κέρδισε τρία βραβεία, για το δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία, ενώ το "Better Be Good To Me" κέρδισε την καλύτερη γυναικεία ροκ φωνητική ερμηνεία.

Το άλμπουμ πούλησε πέντε εκατομμύρια αντίτυπα και πυροδότησε μια καριέρα περιοδείας που καθιέρωσε την κα Turner ως παγκόσμιο φαινόμενο. Το 1988 εμφανίστηκε μπροστά σε περίπου 180.000 ανθρώπους στο στάδιο Maracanã στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σπάζοντας το ρεκόρ του μεγαλύτερου κοινού που πλήρωσε για σόλο καλλιτέχνη. μετά την περιοδεία της "Twenty Four Seven" το 2000 που πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισιτήρια, τα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες ανακοίνωσαν ότι είχε πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια συναυλιών από οποιονδήποτε άλλο σόλο καλλιτέχνη στην ιστορία.

Η Τίνα Τέρνερ γεννήθηκε ως Anna Mae Bullock στις 26 Νοεμβρίου 1939 στο Brownsville του Τενεσί, βορειοανατολικά του Μέμφις, και πέρασε τα πρώτα της χρόνια στη φάρμα Poindexter στο Nutbush, μια μη ενσωματωμένη περιοχή κοντά, όπου τραγουδούσε στη χορωδία της εκκλησίας Spring Hill Baptist Church.

Ο πατέρας της, Floyd, γνωστός με το μεσαίο του όνομα, Richard, εργαζόταν ως επιστάτης της φάρμας - "Ήμασταν ευκατάστατοι αγρότες", είπε η κα Turner στο Rolling Stone το 1986 - και είχε μια δύσκολη σχέση με τη σύζυγό του, Zelma (Currie) Bullock.

Οι γονείς της άφησαν την Άννα και τη μεγαλύτερη αδελφή της, την Άλιν, με συγγενείς όταν πήγαν να εργαστούν σε μια στρατιωτική εγκατάσταση στο Νόξβιλ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η οικογένεια επανενώθηκε μετά τον πόλεμο, αλλά η Ζέλμα εγκατέλειψε τον σύζυγό της λίγα χρόνια αργότερα και η Άννα ζούσε με τη γιαγιά της στο Μπράουνσβιλ.

Αφού ξαναβρέθηκε με τη μητέρα της στο Σεντ Λούις, φοίτησε στο εκεί Sumner High School. Αυτή και η Alline άρχισαν να συχνάζουν στο Manhattan Club στο East St. Louis για να ακούσουν τον Ike Turner και τους Kings of Rhythm.

"Ήθελα να ανέβω εκεί πάνω και να τραγουδήσω τόσο πολύ", θυμάται η κ. Turner στο βιβλίο "I, Tina: My Life Story" (1986), που έγραψε μαζί με τον Kurt Loder. "Αλλά αυτό πήρε έναν ολόκληρο χρόνο".

"Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτή τη φωνή"

Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος της μπάντας, ο ντράμερ, Eugene Washington, της έδωσε το μικρόφωνο και εκείνη άρχισε να τραγουδά το τραγούδι του B.B. King "You Know I Love You", το οποίο είχε γράψει ο κ. Turner. "Όταν με άκουσε ο Άικ, είπε: "Θεέ μου!"", δήλωσε στο περιοδικό People το 1981. "Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτή η φωνή έβγαινε από αυτό το εύθραυστο μικρό σώμα".

Στο βιβλίο του "Takin' Back My Name: The Confessions of Ike Turner" (1999), που έγραψε μαζί με τον Nigel Cawthorne, ο κ. Turner έγραψε: "Έγραφα τραγούδια με τον Little Richard στο μυαλό μου, αλλά δεν είχα κανέναν Little Richard να τα τραγουδήσει, οπότε η Tina ήταν ο Little Richard μου. Ακούστε προσεκτικά την Τίνα και ποιον ακούτε; Τον Little Richard να τραγουδάει με γυναικεία φωνή".

Ο κ. Turner τη χρησιμοποίησε ως βοηθητική τραγουδίστρια, με το όνομα Little Ann, στο δίσκο του "Boxtop" το 1958. Όταν ο Art Lassiter, ο τραγουδιστής του γκρουπ, δεν εμφανίστηκε για την ηχογράφηση του "A Fool in Love", ανέλαβε εκείνη. Ο δίσκος έγινε επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 2 του Billboard R&B chart και στο Νο. 27 του pop chart.

Ο κ. Τέρνερ έδωσε στην προστατευόμενή του -που ήταν πλέον και ερωτική του σύντροφος- ένα νέο όνομα, Τίνα, εμπνευσμένο από τον τηλεοπτικό χαρακτήρα Sheena, Queen of the Jungle. Και μετονόμασε το συγκρότημα σε Ike and Tina Turner Revue.

Ήταν ένα δυναμικό, πειθαρχημένο σύνολο, δεύτερο μόνο μετά το James Brown Revue, αλλά μέχρι το "Proud Mary", δεν πέτυχε ποτέ σημαντική επιτυχία. Μέχρι τότε είχε μόνο ένα single στο pop Top 20 των Ηνωμένων Πολιτειών, το "It's Gonna Work Out Fine" το 1961. Το συγκρότημα δημιούργησε αρκετές επιτυχίες στα R&B charts, κυρίως τα "I Idolize You", "It's Gonna Work Out Fine" και "Tra La La La La La", αλλά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του προερχόταν από ένα αδυσώπητο πρόγραμμα περιοδειών.

Η σχέση της Turner με τον κ.Turner, τον οποίο παντρεύτηκε το 1962 σε ένα γρήγορο ταξίδι στην Τιχουάνα του Μεξικού, ήταν ταραχώδης. Ήταν δικτατορικός, σωματικά βίαιος και, στη δεκαετία του 1970, απελπιστικά εθισμένος στην κοκαΐνη. Τον εγκατέλειψε το 1976, με 36 σεντς και μια κάρτα βενζίνης Mobil στην τσέπη της, και τον χώρισε δύο χρόνια αργότερα. Πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης το 2007.

"Όταν έφυγα, ζούσα μια ζωή θανάτου", δήλωσε στο People το 1981. "Δεν υπήρχα. Δεν φοβόμουν ότι θα με σκότωνε όταν έφυγα, γιατί ήμουν ήδη νεκρή. Όταν έφυγα, δεν κοίταξα πίσω".

(Ο γάμος της έδωσε μεγάλο μέρος του υλικού για την ταινία του 1993 "What's Love Got to Do With It", με την Angela Basset και τον Laurence Fishburne στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η κ. Turner ηχογράφησε εκ νέου μερικές από τις επιτυχίες της και ένα νέο τραγούδι, το "I Don't Wanna Fight", για την ταινία, αλλά κατά τα άλλα αρνήθηκε να συμμετάσχει. "Γιατί να θέλω να δω τον Άικ Τέρνερ να με δέρνει ξανά;" είχε πει τότε).

Το 1966, ο παραγωγός δίσκων Phil Spector, αφού άκουσε το Ike and Tina Turner Revue στο Galaxy Club του Λος Άντζελες, προσέφερε 20.000 δολάρια για την παραγωγή του επόμενου τραγουδιού τους, υπό τον όρο ότι ο κ. Turner θα έμενε μακριά από το στούντιο. Το αποτέλεσμα, το "River Deep, Mountain High", θεωρείται συχνά ως το αποκορύφωμα του πατενταρισμένου από τον κ. Spector "wall of sound". Απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας μόλις και μετά βίας στο Top 100, αλλά ήταν μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία, όπου σηματοδότησε την αρχή μιας δεύτερης καριέρας για την κα Turner.

"Αγαπούσα αυτό το τραγούδι", έγραψε στα απομνημονεύματά της το 1986. "Γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν ήταν απλώς R&B - είχε δομή, είχε μελωδία". Και πρόσθεσε: "Ήμουν τραγουδίστρια και ήξερα ότι θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα- απλώς δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία. Το 'River Deep' έδειξε στον κόσμο τι είχα μέσα μου".

Αφού εγκατέλειψε το γάμο της, φορτωμένη με χρέη, η κ. Turner πάλεψε να χτίσει μια σόλο καριέρα, εμφανιζόμενη σε κακοσχεδιασμένα καμπαρέ, πριν υπογράψει με τον Roger Davies, τον μάνατζερ της Olivia Newton-John, το 1979. Υπό την καθοδήγηση του κ. Davies, επέστρεψε στο σκληρό, hard-rocking στυλ που την είχε κάνει σταρ του crossover και θα την προωθούσε τις επόμενες δεκαετίες ως μία από τις πιο ανθεκτικές ερμηνεύτριες στη σκηνή των συναυλιών.

Οι συνάδελφοί της καλλιτέχνες το πρόσεξαν. Το 1982, ο Martyn Ware και ο Ian Craig Marsh, από το συγκρότημα και την εταιρεία παραγωγής που ήταν γνωστή ως British Electric Foundation, την προσέλαβαν για να ηχογραφήσει την επιτυχία των Temptations του 1970 "Ball of Confusion" για ένα άλμπουμ με soul και rock διασκευές με την υποστήριξη συνθεσάιζερ. Η επιτυχία του οδήγησε σε μια δεύτερη συνεργασία, ένα remake του "Let's Stay Together" του Al Green. Μια επιτυχία-έκπληξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, ήταν το σημείο καμπής που οδήγησε στο "Private Dancer".

Η κα Turner ακολούθησε την τεράστια επιτυχία του "Private Dancer" με δύο ακόμη επιτυχημένα άλμπουμ: "Break Every Rule" (1986) και "Foreign Affair" (1989), το οποίο περιείχε το hit single "The Best".

Έκανε αίσθηση και στην οθόνη. Δέκα χρόνια αφότου εδραίωσε την περσόνα της ως ροκ εν ρολ με την καθηλωτική ερμηνεία της ως Acid Queen στην κινηματογραφική εκδοχή του "Tommy", της ροκ όπερας των Who, από τον Ken Russell, απέσπασε επαίνους για την ερμηνεία της ως Aunty Entity, τη σιδερόφρακτη κυβερνήτη της μετα-αποκαλυπτικής Bartertown, στο "Mad Max Beyond Thunderdome" το 1985.

Αυτή η ταινία της χάρισε επίσης δύο ακόμη hit singles, το "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)" και το "One of the Living", το οποίο ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη γυναικεία ροκ φωνητική ερμηνεία στα Grammy το 1986.

Το 1991 η ίδια και ο κ. Turner, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στη φυλακή για κατοχή κοκαΐνης, εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame. (Εισήχθη ξανά ως σόλο καλλιτέχνης το 2021). Της απονεμήθηκε τιμητική διάκριση του Κέντρου Κένεντι το 2005 και βραβείο Grammy για τη ζωή της το 2018.

Το 1985 ξεκίνησε μια σχέση με τον Γερμανό μουσικό Erwin Bach, τον οποίο παντρεύτηκε το 2013, αφού μετακόμισε μαζί του στο Küsnacht και έγινε Ελβετός πολίτης. Εκείνος την επιζεί. Ο Ρον, το μοναδικό της παιδί με τον κ. Τέρνερ, πέθανε από επιπλοκές του καρκίνου του παχέος εντέρου το 2022. Ένας άλλος γιος, ο Craig, από τη σχέση της με τον Raymond Hill, τον σαξοφωνίστα των Kings of Rhythm, πέθανε από αυτοκτονία το 2018. Η αδελφή της, Alline Bullock, πέθανε το 2010.

Σύντομη συνταξιοδότηση

Αφού κυκλοφόρησε το άλμπουμ "Twenty Four Seven" το 1999, στα 60 της χρόνια και έκανε περιοδεία για την προώθησή του, η κα Turner ανακοίνωσε την απόσυρσή της. Δεν κράτησε πολύ. Το 2008, αφού εμφανίστηκε μαζί με την Beyoncé στα βραβεία Grammy, ξεκίνησε μια διεθνή περιοδεία με αφορμή τα 50 χρόνια της στη μουσική βιομηχανία.

Λίγα χρόνια αργότερα ανακοίνωσε και πάλι τη συνταξιοδότησή της, αλλά παρέμεινε ενεργή με άλλους τρόπους. Το 2018 δημοσίευσε τα δεύτερα απομνημονεύματά της, με τίτλο "My Love Story".

Η ίδια και ο κ. Μπαχ ήταν εκτελεστικοί παραγωγοί του "Tina: The Tina Turner Musical", μιας θεατρικής παράστασης που βασίζεται στη ζωή της και ενσωματώνει πολλές από τις επιτυχίες της, η οποία ανέβηκε στο Λονδίνο το 2018 και στο Αμβούργο και στο Μπρόντγουεϊ το 2019- η Τέρνερ συνεργάστηκε με τον χορογράφο της παράστασης και μοιράστηκε αναμνήσεις με τους σεναριογράφους της.

Αν και οι κριτικές ήταν ανάμεικτες, το μιούζικαλ απέσπασε 12 υποψηφιότητες για τα βραβεία Τόνι- η Αντριέν Γουόρεν, η οποία πρωταγωνίστησε στο ρόλο της κ. Τέρνερ, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο. "Σε μια ερμηνεία που είναι εν μέρει δαιμονισμός, εν μέρει προπόνηση και εν μέρει περούκα", έγραψε ο Jesse Green σε μια κριτική για τους Times, "η Adrienne Warren ξεσηκώνει τα δοκάρια και διαλύει τις αμφιβολίες σου για οποιονδήποτε τολμά να μπει στα ψηλά τακούνια της ντίβας".

Η παράσταση έκλεισε μετά από τέσσερις μήνες λόγω του πανδημικού αποκλεισμού, επαναλειτούργησε τον Οκτώβριο του 2021, πριν κλείσει ξανά ένα χρόνο αργότερα και ξεκινήσει περιοδεία στις ΗΠΑ.

Μέσα σε όλα αυτά, η μουσική της Turner άντεξε.

"Η μουσική μου δεν ακούγεται ξεπερασμένη- στέκεται ακόμα δυνατή", δήλωσε στην Daily Mail το 2008. "Όπως εγώ".

ΠΗΓΗ: The New York Times