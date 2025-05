Αρχαιολογική ανασκαφή στη Μαλούντα, Νέα Πάφος

Δημοσιεύθηκε 05.05.2025

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υφυπουργείου Πολιτισμού, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της 5ης ανασκαφικής περιόδου της αρχαιολογικής αποστολής των Πανεπιστημίων Βαρσοβίας και Jagiellonian Κρακοβίας, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας, το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και το Πολυτεχνείο του Βρότσλαφ, στη Νέα Πάφο, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος: MA-P Maloutena and Agora in the layout of Paphos: modeling the cityscape of the Hellenistic nad Roman Capital of Cyprus (MA-P), υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Ewdoksia Papuci-Władyka.