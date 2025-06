Η Βρετανική Βιβλιοθήκη χρηματοδοτεί έργο του ΠΚ για ψηφιοποίηση αιγυπτιακών αρχείων

Δημοσιεύθηκε 17.06.2025 16:23

Με στόχο τη διάσωση και ψηφιοποίηση 50 τόμων με σπάνια νομικά έγγραφα των Αιγυπτιακών Δικαστηρίων της περιόδου 1910–1950, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε εξωτερική χρηματοδότηση ύψους £27.486 (περίπου €32.500) από το Endangered Archives Programme (EAP) – Πρόγραμμα Αρχείων σε Κίνδυνο – της Βρετανικής Βιβλιοθήκης για την υλοποίηση ενός νέου ερευνητικού έργου.

Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου αναφέρει ότι το έργο με τίτλο Life Around the Courts: Legal Practices of Ethnic and Religious Pluralism in Egypt εκπονείται από τη Δρ. Ευτυχία Μυλωνά, μεταδιδακτορική ερευνήτρια (πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie / Onisilos) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Endangered Archives Programme (https://eap.bl.uk/) αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία της Βρετανικής Βιβλιοθήκης που υποστηρίζει την ψηφιοποίηση αρχείων ανά τον κόσμο, τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν ή να παραμεληθούν.

Το ερευνητικό έργο Life Around the Courts θα υλοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Δεκέμβριο του 2026, υπό την επιστημονική επίβλεψη του Δρ. Στέφανου Κατσίκα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, και σε διεθνή συνεργασία με το αρχείο SARD (Shubra’s Archive for Research and Development) στο Κάιρο. Στη συνεργασία αυτή συμμετέχουν ο Δρ. Mina Ibrahim και η Yasmin Tarek από το SARD, οι οποίοι θα συμβάλουν με την εξειδίκευσή τους στην ψηφιοποίηση και ανάλυση των συγκεκριμένων ιστορικών αρχείων.

Σκοπός του έργου είναι η διάσωση και ψηφιοποίηση 50 τόμων με σπάνια νομικά έγγραφα των Αιγυπτιακών Δικαστηρίων της περιόδου 1910–1950. Μέσα από την καταγραφή και ανάλυση δικαστικών υποθέσεων απλών πολιτών εκείνης της εποχής, μεταξύ αυτών και πολλών μελών της ελληνικής κοινότητας της Αιγύπτου, το έργο στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση της δημόσιας ιστορίας της αιγυπτιακής κοινωνίας, καθώς και στην ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας και της πολυθρησκευτικότητάς της, καταλήγει η ανακοίνωση.