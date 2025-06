Με 27 έργα από 15 καλλιτέχνες ολοκληρώθηκε το 10ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής Αγ.Νάπας

Δημοσιεύθηκε 17.06.2025 11:04

Με τη συμμετοχή 15 καλλιτεχνών από οκτώ χώρες οι οποίοι φιλοτέχνησαν συνολικά 27 έργα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα το 10ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής Αγίας Νάπας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται πως «για ακόμα μια χρονιά η περιοχή μετατράπηκε σε ένα ανοιχτό εργαστήριο τέχνης, με το Πάρκο Γλυπτικής να φιλοξενεί για δύο μήνες τους καλλιτέχνες, ενώ οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη δημιουργική διαδικασία σε συνθήκες εργαστηρίου. Το φετινό Συμπόσιο αποτέλεσε σταθμό καινοτομίας, καθώς εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η δομή τριών περιόδων συμμετοχής, διάρκειας είκοσι ημερών η καθεμία, με τις εργασίες να ξεκινούν στις 7 Απριλίου και να κορυφώνονται στις 4 Ιουνίου».

Προστίθεται ότι οι καλλιτέχνες προερχόμενοι από οκτώ χώρες, φιλοτέχνησαν 27 γλυπτά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, φτιαγμένα από κυπριακή πέτρα, τα οποία ήταν εμπνευσμένα από τις θεματικές ενότητες «Άνθρωπος και Φύση», «Ελληνική Μυθολογία», «Άνθρωπος και Θάλασσα» και «Άνθρωπος και Ιστορία».

Στο 10ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Bahman Chegeni από το Ιράν, με τα έργα «Zahak – The Tyrant’s Transformation» και «Minotaur», και η επίσης Ιρανή γλύπτρια Razmjoo Sepideh, με τα έργα «About Her 1» (δύο κομμάτια) και «About Her 2». Από τη Γαλλία συμμετείχε η Coralie Quincey που φιλοτέχνησε τα έργα «Broken Heart 1», «Broken Heart 2» και «Life & Spirit», ο Mykola Lampeka από την Ουκρανία δημιούργησε το «Woman with the Bird», ενώ ο Andriano Ciarla από την Ιταλία συμμετείχε με τα έργα «Artemis» και «Mermaid».

Ο Αρμένιος καλλιτέχνης Tigran Harutyunyan έλαβε μέρος με τα έργα «Pegasus» και «Amphitrida», η Lyudmyla Mysko από την Ουκρανία με τα έργα «Baby Swimmer» και «Tenderness» και ο Yuriy Mysko επίσης από την Ουκρανία με τα γλυπτά «Horse» και «Bull». Ο Ρώσος Mikhail Sobolev δημιούργησε τα έργα «Everyone is in the Boat» και «Theatrical Mask», ενώ η Olga Sagakon, επίσης από τη Ρωσία, το «The Observer».

Ακόμα ο Πολωνός Wiktor Kopacz συμμετείχε με τα έργα «Swimmer» και «Circulation in Nature» και ο Dalgat Dalgatov, από τη Ρωσία, με τα «Roman the Wolf» και «Hercules and the Cretan Bull». Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι Αντρέας Κάττος με το έργο «View Points» και η Χριστίνα Μηνά με το «Ψηφιδωτό Γαλαξίας», ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Αλέξανδρος Μπαϊμπουρντίδης με το έργο «Wedding Ring».

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου, δήλωσε ότι «η Αγία Νάπα συνεχίζει να αποτελεί έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, που ταυτόχρονα αναδεικνύεται ως ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, ιστορίας και σύγχρονης δημιουργίας με δυναμική παρουσία στο διεθνές καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Με οδηγό το όραμα και την αγάπη για τον τόπο μας οικοδομούμε έναν Δήμο που ξεχωρίζει, ένα Δήμο δυνατό, ανθεκτικό και καινοτόμο που αναδεικνύει την αυθεντικότητά και τη φυσική του ομορφιά και τιμά την πολιτιστική του ταυτότητα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία που εμπνέει και μένει αξέχαστη».

Θα συνεχίσουμε, πρόσθεσε ο κ. Ζαννέττου «με συνέπεια και προσήλωση να στηρίζουμε και να εξελίσσουμε τον θεσμό, ο οποίος έχει πλέον καθιερωθεί ως διεθνές σημείο αναφοράς στον χώρο της γλυπτικής. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύουμε τη συλλογική πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου και αναδεικνύουμε την Αγία Νάπα σε παγκόσμιο επίπεδο ως κοιτίδα καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Σημειώνεται ότι τα γλυπτά θα τοποθετηθούν τόσο στο Πάρκο Γλυπτικής όσο και σε κεντρικά σημεία όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγίας Νάπας, ενισχύοντας την παρουσία της τέχνης στον δημόσιο χώρο και καθιστώντας την προσιτή σε κάθε κάτοικο και επισκέπτη.