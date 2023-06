Jazz στο Grove: ANKE HELFRICH TRIO feat. TONY LAKATOS

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, στο The Olive Grove στον Δελίκηπο, στις 8:30 μ.μ.

Η τζαζ διάθεση συνεχίζει καθώς το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει άλλη μια μοναδική συναυλία τζαζ στον υπαίθριο συναυλιακό του χώρο The Olive Grove στον Δελίκηπο – αυτή τη φορά με το εντυπωσιακό Anke Helfrich Trio και τον σαξοφωνίστα Tony Lakatos, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, στις 8:30 μ.μ.

Το δυναμικό Anke Helfrich Trio, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από την Anke στο πιάνο, τους Dietmar Fuhr (κοντραμπάσο) και Jens Düppe (ντραμπς), θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον καταξιωμένο σαξοφωνίστα Tony Lakatos, για να πυροδοτήσουν μαζί την σκηνή του ειδυλλιακού Olive Grove με την πνευματώδη και αριστοτεχνικά πολύπλοκη μουσική τους. Χορηγός της συναυλίας η EcommBX.

ANKE HELFRICH

Η Anke Helfrich ανήκει στην εκλεκτή ελίτ των Ευρωπαίων πιανιστών που κατάφεραν να προσδώσουν στη μουσική τζαζ μια νέα ποιότητα ενέργειας και ιδιοσυγκρασίας. Πέρα από εκπληκτική πιανίστρια, η Anke είναι γνωστή για το χάρισμά της να σαγηνεύει τα ακροατήρια, και έχει περιγραφεί ως «μια από τις καλύτερες πιανίστριες της τζαζ στην Ευρώπη» (περιοδικό Jazz Podium) και «συναρπαστική ζεύξη δεξιοτεχνικής μουσικότητας και εξαίρετης αφήγησης» (περιοδικό Jazzthing).

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της Helfrich σημειώθηκε το 1996, όταν το Τρίο της – με τον μπασίστα Johannes Weidenmueller και τον ντράμερ Jochen Rueckert – κέρδισε τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζαζ, και ακολούθως, το 1998, τον Διαγωνισμό Hennessy Jazz Search. Η Anke Helfrich, νικήτρια του Βραβείου Echo Jazz 2016 στην κατηγορία «Οργανοπαίχτης – Πιάνο».

Με εμφανίσεις σε σημαντικές συναυλιακές αίθουσες όπως, Γκεβάντχαους Λειψίας, Φιλαρμονική του Βερολίνου, Κοντσέρτχαους του Ντόρτμουντ, Θέατρο της Στουτγάρδης, Κένεντι Σέντερ στην Ουάσιγκτον, Μέγαρο Μουσικής της Στοκχόλμης, η Anke Helfrich έχει εμφανισθεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ανά το παγκόσμιο, μεταξύ άλλων, JazzBaltica, Klaviersommer Βόννης, Φεστιβάλ Πιάνου Off-Stage Λουκέρνης, Jazzhus στη Μονμάρτρη, Φεστιβάλ Palatia Jazz, Έκθεση Jazz Ahead. Έχει συμπράξει με θρυλικούς μουσικούς και μπάντες, όπως Bill Evans & the Mike Stern Band, JazzBaltica Ensemble, Diva Jazz Orchestra, HR-Jazzensemble, Johnny Griffin, Benny Bailey, Benny Golson, Jimmy Woode, Jens Winther, Lars Danielsson, Caecille Norby, Adrian Mears, Mads Vinding, Niclas Campagnol, Rita Marcotulli, Julia Hülsmann, μεταξύ άλλων.

Η πλούσια δισκογραφία της Anke Helfrich έχει επευφημηθεί από κοινό και μουσικοκριτικούς: Το 2000, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, You'll see, το οποίο ήταν υποψήφιο για το Βραβείο των Γερμανών Μουσικοκριτικών. Το 2003, κέρδισε το Βραβείο Τζαζ από την πόλη Βορμς, και το 2006, κυκλοφόρησε μαζί με τους Martin Gjakonovski (μπάσο), Dejan Terzic (ντραμς) και Roy Hargrove (τρομπέτα) το δεύτερό της άλμπουμ, Better times ahead, που ήταν επίσης υποψήφιο για το Βραβείο των Γερμανών Μουσικοκριτικών. Τα επόμενα δύο άλμπουμ της – Stormproof, και Dedication, που ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη με τους Tim Hagans, Martin Wind, Jonas Burgwinkel και Ardie Walser, κυκλοφόρησαν από την παγκοσμίου φήμης δισκογραφική εταιρεία ENJA και έλαβαν διθυραμβικές κριτικές ανά το παγκόσμιο.

Η Anke Helfrich σπούδασε στην Ολλανδία και τη Νέα Υόρκη, υπό την καθοδήγηση των Kenny Barron και Larry Goldings. Πέρα από την ενεργή σταδιοδρομία της ως ερμηνεύτρια της τζαζ, είναι παράλληλα αφοσιωμένη και στη διδασκαλία της μουσικής. Από το 1999 μέχρι το 2014, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο και Παραστατικών Τεχνών στο Μάνχαϊμ, ενώ το 2011, ίδρυσε το τμήμα τζαζ μουσικής στο Κονσερβατόριο του Dr. Hoch στην Φρανκφούρτη. Διεξάγει επίσης εργαστήρια μουσικής σε όλη την Ευρώπη.

TONY LAKATOS

Ο Tony Lakatos γεννήθηκε σε μουσική οικογένεια στη Βουδαπέστη το 1958. Ο πατέρας του ήταν διάσημος τσιγγάνος βιολονίστας, ως εκ τούτου, ο Tony άρχισε να παίζει βιολί σε ηλικία έξι ετών, μολονότι με τα χρόνια τον κέρδισε το σαξόφωνο. Το 1977 κέρδισε έναν κρατικό διαγωνισμό τζαζ στην Ουγγαρία, και το 1979 αποφοίτησε από το τμήμα τζαζ του Κονσερβατορίου Μπέλα Μπάρτοκ της Βουδαπέστης. Λίγους μήνες αργότερα, μετοίκησε στη Γερμανία, και έκτοτε η καριέρα του απογειώθηκε διεθνώς. Ο Tony Lakatos έπαιξε ως σολίστ σε αναρίθμητες ηχογραφήσεις και συναυλίες τζαζ, και σε πέραν των 300 ηχογραφήσεων ως μέλος συγκροτημάτων. Για έντεκα χρόνια, ήταν ο σαξοφωνίστας της διάσημης μπάντας PILI-PILI του διεθνούς φήμης Ολλανδού πιανίστα Jasper Van't Hof, και εργαζόταν ως σολίστ στο HR-Bigband της ραδιοτηλεόρασης της Έσσης. Το 2020, ο Tony Lakatos απέσπασε ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία στη Γερμανία – το Βραβείο Τζαζ του κρατιδίου της Έσσης.

Πληροφορίες & Box Office:

Ίδρυμα Τεχνών Φάρος: www.pharosartsfoundation.org & 22663871 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.)

Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος.