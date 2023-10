Πέθανε ο κιθαρίστας των Massive Attack, Angelo Bruschini

Ο κιθαρίστας των Massive Attack πέθανε σε ηλικία 62 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, όπως επιβεβαίωσε το συγκρότημα.

«RIP Angelo. Ένα μοναδικό λαμπρό και εκκεντρικό ταλέντο. Είναι αδύνατο να μετρηθεί η συμβολή σου στους Massive Attack Πόσο τυχεροί ήμασταν που μοιραστήκαμε μια τέτοια ζωή μαζί».

RIP Angelo 🤍

A singularly brilliant & eccentric talent. Impossible to quantify your contribution to the Massive Attack canon.

How lucky we were to share such a life together. pic.twitter.com/btSqYQnOoM