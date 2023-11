«ΚΥΠΡΟΦΩΝΙΑ» | Στις 2 Νοεμβρίου η πρώτη συναυλία της φετινής σεζόν

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει έργα πέντε διακεκριμένων Κυπρίων συνθετών

Στην πρώτη συναυλία της σειράς «ΚΥΠΡΟΦΩΝΙΑ» για τη φετινή σεζόν, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει έργα πέντε διακεκριμένων Κυπρίων συνθετών, προσφέροντας μια συναρπαστική ακουστική εμπειρία από πλευράς μουσικής αισθητικής, στυλ και έμπνευσης. Το πρόγραμμα διευθύνει η Κύπρια μαέστρος Κυριακή Κουντούρη στη δεύτερη της συνεργασία με την ορχήστρα.

Ο «Δαίμων της Πορνείας» για δύο φωνητικούς ερμηνευτές και συμφωνική ορχήστρα του Χρήστου Πήττα θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα με σολίστ τους διακεκριμένους λυρικούς τραγουδιστές Χρήστο Κεχρή (τενόρο) και Διονύση Τσαντίνη (μπασοβαρύτονο). Το έργο είναι βασισμένο στο ομότιτλο απόσπασμα από το «Χρονικό» του Λεόντιου Μαχαιρά καθώς και στο ομώνυμο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη.

Σε παγκόσμια πρώτη θα ακουστεί επίσης και το έργο του Ευαγόρα Καραγιώργη «Irene» το οποίο έχει σαν βάση του την τεχνική της λούπας. Το κομμάτι «I ... Zο» του Άντη Σκορδή είναι εμπνευσμένο από μια θεώρηση και αίσθηση της ζωής, ότι πάντα προχωρά χωρίς ποτέ να φτάνει κάπου, απλά αλλάζει κατεύθυνση. Το έργο Γυμνά κλαδιά εγώ για ορχήστρα εγχόρδων της Χριστίνας Αθηνοδώρου καταπιάνεται με τις έννοιες της εγκατάλειψης και της αναγέννησης, με έναυσμα τη θέαση ενός άφυλλου δέντρου. Στο έργο Όρθρου βαθέος του Άγι Ιωαννίδη συναντάμε θρησκευτικούς συμβολισμούς και μια κίνηση προς το φως.

Το πρόγραμμα και λίγα λόγια για τους συμμετέχοντες

«I ... Zο» (2 η κίνηση) - Άντης Σκορδής

«Γυμνά κλαδιά εγώ για ορχήστρα εγχόρδων» (2006) - Χριστίνα Αθηνοδώρου

«Όρθρου βαθέος»,Άγις Ιωαννίδης

«Irene» (Παγκόσμια Πρεμιέρα), Ευαγόρας Καραγιώργης

«Ο Δαίμων της Πορνείας» (Παγκόσμια Πρεμιέρα), Χρήστος Πήττας

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Χρήστος Κεχρής τενόρος

Το ρεπερτόριο του Χρήστου Κεχρή περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ρόλων και έργων από την μπαρόκ, την κλασική περίοδο, τον ρομαντισμό, τη μουσική του 20ού αιώνα, καθώς και τη σύγχρονη πειραματική μουσική δημιουργία.

Ως σολίστ συνεργάζεται τακτικά με τους σπουδαιότερους πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, του Δήμου Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών, την Καμεράτα (Armonia Atenea) κ.ά.

Έχει επίσης συνεργαστεί με ορχήστρες και θεατρικούς οργανισμούς στην Ελβετία (Όπερα Λωζάνης, Όπερα του Fribourg), Γερμανία (Κρατική Όπερα Passau, Θέατρο Celle, Συμφωνική Ορχήστρα Amberg, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Λειψίας), Αυστρία (Ορχήστρα Purpur), Ιταλία (Θέατρο Verdi Gorizia), Γαλλία (Όπερα Λωρραίνης), Μάλτα (TeatruManoel), Λιθουανία (Banchetto Musicale Vilnius), Σλοβενία (Φεστιβάλ Seviqc Brežice), Τουρκία (Συμφωνική Ορχήστρα Borusan İstanbul), Κροατία (Φεστιβάλ Kvarner), Deutsche Grammophon.

Διονύσης Τσαντίνης βαρύτονος

Μπασοβαρύτονος, έλαβε δίπλωμα μονωδίας από το Ωδείο Ατενέουμ (τάξη Διονυσίου Τρούσσα). Σπούδασε κλασσικό τραγούδι και υποκριτική στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Βερολίνου με τους Robert Gambill και Gabrielle Schnaut(υποτροφίες «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», ΙΚΥ). Συνέχισε μεταπτυχιακά στην Ακαδημία της Αγίας Καικιλίας (Ρώμη) πλάι στη Renata Scotto.

Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές ευρωπαϊκές σκηνές όπως Κρατική Όπερα Βερολίνου, Όπερα Ρώμης, Όπερα Αμβέρσας και Γάνδης, Κέντρο Arnold Schoenberg Βιέννης, στα Φεστιβάλ του Ριέτι (Ιταλία) και του Ράινσμπεργκ (Γερμανία), σε Αγγλία, Ιρλανδία, Βουλγαρία κ.α. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή πρωταγωνιστεί από το 2000.

Έχει συνεργαστεί ως σολίστ με τις σημαντικότερες ελληνικές ορχήστρες (Καμεράτα, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ κ.ά.) σε Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Ωδείο Ηρώδου Αττικού κ.α.

Έχει τραγουδήσει κύριους ρόλους σε παραγωγές όπερας όπως Salome, Electra (R. Strauss), Oedipus Rex(Stravinsky), Lady Macbeth of Mtsensk (Shostakovich), Dardanus (Rameau), Don Giovanni, Die Zauberflöte, , GianniSchicchi, L’ elisir d’amore, La Traviata, Rigoletto, Amahl and the night visitors, A view from the bridge (W. Bolcom), στη σύγχρονη όπερα Z του Μηνά Βορδουκάκη και τη μνημειώδη παραγωγή Strella στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Έχει κερδίσει δύο διεθνείς διαγωνισμούς σε Ιταλία και Γερμανία και μιλάει πέντε γλώσσες. Φοίτησε στο ΤμήμαΘεολογίας του ΕΚΠΑ.

Κυριακή Κουντούρη μαέστρος

Η Κυριακή Κουντούρη γεννήθηκε στην Πάφο το 1997. Σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας στην τάξη του Μίλτου Λογιάδη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Δεκέμβριο του 2021 ανακηρύχθηκε υποψήφια διδάκτωρ του ιδίου τμήματος.

Έχει συνεργαστεί με ορχήστρες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπως με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας (βοηθός μαέστρου Άλκη Μπαλτά 2021-2022), τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου (βοηθός μαέστρου Γιώργου Κουντούρη στην «Κυπρίων Συναυλία», Νοέμβριος 2022), και τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από τον Δεκέμβριο του 2022 εργάζεται ως μαέστρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία» διευθύνοντας την όπερα «Η Ωραία Ελένη του Όφενμπαχ» του Κορνήλιου Σελαμσή ενώ επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2023 είναι η μαέστρος της Ορχήστρας Νέων του El Sistema Greece.

Συναυλίες

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, 20.30

Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, 20.30

Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λευκωσία

Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη Α: €18 / €14 (μειωμένο)

Ζώνη Β: €13 / €10 (μειωμένο)

*Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με παρουσίαση ταυτότητας.

Δωρέαν είσοδος σε άτομα με αναπηρίες.

Προπώληση εισιτηρίων:

Θέατρο Ριάλτο (Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία Ηρώων, 3040 Λεμεσός, 77777745, www.rialto.com.cy): Από την ιστοσελίδα rialto.interticket.com, το Ταμείο του Θεάτρου Δευ-Παρ: 10.00-15.00 και 1,5 ώρα πριν την έναρξη.

Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου (Γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης, 1010 Λευκωσία, 22 410181): Aπό την ιστοσελίδα cyso.interticket.com, το Ταμείο του Θεάτρου κάθε Τετάρτη 16.00-19.00 και 2 ώρες πριν την έναρξη.

Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

Υποστηρικτής: Θέατρο Ριάλτο