Garden Screenings at Attikon: Επιστρέφει το θερινό σινεμά του Κίμωνος - Το πρόγραμμα

Το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος παρουσιάζει και φέτος τα Garden Screenings at Attikon, μια μοναδική εμπειρία θερινού κινηματογράφου στην καρδιά της Πάφου, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21.00.

Το πρόγραμμα, φέτος, περιλαμβάνει διαχρονικά classics, cult διαμαντάκια και σύγχρονες δημιουργίες που υπόσχονται να ταξιδέψουν τους παρευρισκόμενους:

Τετάρτη 23 Ιουλίου

Indiana Jones and the Last Crusade

Παρασκευή 25 Ιουλίου

The Secret Life of Walter Mitty

Τετάρτη 30 Ιουλίου

Groundhog Day

Παρασκευή 1 Αυγούστου

The Goonies

Τετάρτη 6 Αυγούστου

The Old Man and the Gun

Παρασκευή 8 Αυγούστου

Fear and Loathing in Las Vegas

Τετάρτη 13 Αυγούστου

Back to the Future

Τετάρτη 20 Αυγούστου

Garden State

Παρασκευή 22 Αυγούστου

The Roads Not Taken

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Four Short Films

by Sylvia Nicolaides and Nicolas Iordanou