Θέατρο Ριάλτο | «Ένας εμπνευσμένος ποιητής του πιάνου»

Ρεσιτάλ πιάνου με τον διεθνούς φήμης Κύπριο πιανίστα Μαρτίνου Τιρίμο

Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει τον διεθνούς φήμης Κύπριο πιανίστα Μαρτίνο Τιρίμο σε ένα ρεσιτάλ με σημαντικά έργα από το κλασικό ρεπερτόριο. Θα παρουσιαστούν έργα των «Μπετόβεν: 7 LändlerischeTänze WoO11» και «Σονάτα για Πιάνο αρ. 32 σε Ντο ελάσσονα, έργο 111», «Σούμαν: Φαντασία σε Ντο Μείζονα, έργο 17» και «Λιστ: Ουγγρική Ραψωδία αρ.12».

Λίγα λόγια για τον ίδιο

Καλλιτέχνης παγκοσμίας φήμης, η καριέρα του Μαρτίνου Τιρίμου άρχισε νωρίς. Σαν παιδί θαύμα παρουσιάστηκε τόσο σαν πιανίστας όσο και σαν μαέστρος, και στα 12 του διηύθυνε την ‘La Traviata’ επτά φορές σε φεστιβάλ Όπερας στη Κύπρο με ορχήστρα και σολίστες από την Σκάλα του Μιλάνου. Το φθινόπωρο του 2019 κυκλοφόρησε ένας μοναδικός κύκλος, κάτι που κανένας άλλος πιανίστας πρόσφερε πλήρως: τα άπαντα πιανιστικά έργα του Beethoven, σε κουτί με 16 CDs, ηχογραφημένα στο Gewandhaus της Λειψίας.

O διεθνής τύπος το χαιρέτησε θριαμβευτικά:

‘an incredible achievement’ (American Record Review)

‘a unique complete set’ (Artamag, France)

‘a major recorded achievement’ (Gramophone, UK) ‘majestic… supreme… sublime’ (Fanfare, USA).

Το 2020 ήταν τα 250 χρόνια από την γέννηση του συνθέτη και όταν ‘Τhe Spectator’ σύγκρινε τις διάφορες ηχογραφήσεις των Σονάτων Μπετόβεν κατέληξε ότι ‘this new cycle sweeps all before it’ και ότι είναι ‘surely the greatest recorded achievement of this anniversary year.’

Ο Μαρτίνος Τιρίμος, γιος του διάσημου αρχιμουσικού Δημήτρη Τιρίμου, γεννήθηκε στη Λάρνακα και σε ηλικία 13 ετών η Βρετανική κυβέρνηση στη Κύπρο του πρόσφερε υποτροφία για 6 χρόνια για σπουδές στην Αγγλία. Στα 16 του χρόνια κέρδισε την υποτροφία Franz Liszt της Royal Academy of Music. Εκεί κέρδισε όλα τα βραβεία και το Macfarren Medal. Ακολούθησαν μια σειρά από υποτροφίες, όπως το Gulbenkian Fellowship, και σπουδές στη Μουσική Ακαδημία Βιέννης. Η μεγαλύτερη επίδραση όμως ήταν η στενή επαφή του με τον μεγάλο δάσκαλο Gordon Green.

Προσήλκυσε την προσοχή του μουσικού κόσμου το 1971/2 όταν κέρδισε τους διεθνείς διαγωνισμούς στο Μόναχο και στη Γενεύη και έκτοτε παρουσιάστηκε με τις περισσότερες κορυφαίες ορχήστρες της Αμερικής και Ευρώπης, όπως τη Staatkapelle Dresden, Leipzig Gewandhaus, Bayerischer Rundfunk, Vienna Philharmonic, Cleveland Orchestra, London Symphony, Philharmonia, όλες τις ορχήστρες του BBC και όλες τις μεγάλες ορχήστρες της Μεγάλης Βρετανίας, Chamber Orchestra of Europe, English Chamber, Academy of St. Martin in the Fields και με μεγάλους μαέστρους σαν τους Sir John Barbirolli, Sir Adrian Boult, Sir Neville Marriner, Sir Roger Norrington, Sir Simon Rattle, Semyon Bychkov, Kurt Masur, Kurt Sanderling και πολλούς άλλους.

Σε αναρίθμητες σειρές συναυλιών ερμήνευσε όλα τα πιανιστικό έργα του Mozart, Beethoven, Debussy, Janacek, τις 21 Σονάτες του Schubert και τα κύρια του έργα, όλα τα σημαντικά έργα του Robert Schumann και της Clara Schumann , και το 2010 έδωσε πάνω από 100 συναυλίες ερμηνεύοντας όλο το πιανιστικό έργο του Chopin, όπως στο Kings Place του Λονδίνου σε σειρά 10 συναυλιών.

Το ArtsDesk περιέγραψε αυτές τις συναυλίες «a colossal feat».

Οι πολυάριθμες ηχογραφήσεις του για την EMI, Warner, Hänssler και άλλες εταιρίες περιλαμβάνουν όλα τα έργα για πιάνο του Mozart, Beethoven, Debussy, Janacek, all Schubert Sonatas και τα Κοντσέρτα του Brahms, Chopin, Mozart, Rachmaninov και Tippett (με μαέστρο τον Tippett). Tο 1995 του απενεμήθη ο Χρυσός Δίσκος για το Rachmaninov Concerto 2 και ‘Paganini’ Rhapsody, ένα από τα καλύτερα ευπώλητα της ΕΜΙ .

Σαν μαέστρος εμφανίσθηκε με την English Chamber Orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, Prague Chamber και συχνά με την Φιλαρμονική της Δρέσδης. Οι συνθέσεις του περιλαμβάνουν μουσική για την ταινία «η Οδύσσεια». Από το 2002 περιοδεύει εκτεταμένα με το Τρίο του, το Rosamunde Trio, το οποίο κάλυψε σχεδόν ολόκληρο το ρεπερτόριο του Piano Trio. Επίσης, 12 από τους ταλαντούχους μαθητές του κέρδισαν πρώτα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Στα διεθνή σεμινάρια του, πρόσφατα στην Ιαπωνία, Κίνα, Ιταλία και ΗΠΑ, απέκτησε το όνομα ενός μεγάλου ‘master’ ο οποίος εμπνέει τον πιανίστα ν’ανεβεί σε ψηλότερα επίπεδα έκφρασης. H έκδοση του των 21 Σονάτων του Schubert κυκλοφορεί σε τρεις τόμους από τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο Wiener Urtext Edition.

To ρεπερτόριο του περιλαμβάνει 80 κοντσέρτα και σχεδόν όλα τα έργα των μεγάλων συνθετών. Εκτός Ευρώπης, περιοδεύει συχνά στην Ιαπωνία και Κίνα ως και στην Αμερική. Το 2011 τιμήθηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος Νέμιτσα για διάκριση στις Τέχνες και Επιστήμες.

Πρόσφατα ηχογραφεί τα άπαντα έργα του Chopin, τα οποία θα κυκλοφορήσουν από το 2024.

Daily Telegraph: «ένας πιανίστας με όραμα», «ένας εμπνευσμένος ποιητής του πιάνου»

Μusical Opinion: «ένας αληθινός κολοσσός του πιάνου»

Music and Vision: «Tirimo's playing belongs to a past generation of 'greats'. Listening to him, I conjure up aural images of Solomon, Arrau, Kempff, Schnabel and Rubinstein. Throughout the evening one was consistently aware that this supreme musician placed himself entirely at the service of the composer.»

Πληροφορίες

Ρεσιτάλ πιάνου με τον Μαρτίνο Τιρίμο

11 Φεβρουαρίου 2024, 19.00 | Θέατρο Ριάλτο

Τιμή εισιτηρίων: €20 / €15

Προπώληση εισιτηρίων: E-ticket : www.rialto.com.cy / Tαμείο Θεάτρου: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-15.00).