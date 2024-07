Η ιστορική ημέρα που οι Beatles τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη

Στις 16 Ιουλίου του 1963 οι Beatles ηχογράφησαν το «The Honeymoon Song» του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως «Αν θυμηθείς τ’ονειρό μου».

Το 1958, ο κορυφαίος Βρετανός σκηνοθέτης Μάικλ Πάουελ ζήτησε από τον Μίκη Θεοδωράκη να αναλάβει τα ηνία της μουσικής επιμέλειας της νέας του ταινίας «Luna De Meil».

Ο Θεοδωράκης δέχτηκε. Και το μακρινό καλλιτεχνικό ταξίδι, μόλις είχε ξεκινήσει.

«Αν θυμηθείς τ’ονειρό μου»

Η ταινία, ευρέως γνωστή ως Honeymoon, (στα ισπανικά «Luna de miel»), που στις Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλεται επίσης ως «The Lovers of Teruel», βασίστηκε μεταξύ άλλων στο μπαλέτο El Amor Brujo του Μανουέλ ντε Φάγια.

Το 1969 ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έκανε την παραγωγή στην ηχογράφηση του «The Honeymoon Song» από την Μαίρη Χόπκιν, το οποίο εμφανίστηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ της, Postcard – το πέμπτο long player που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Apple Records των Beatles

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άντονι Στιλ, Λουντμίλα Τσερίνα και ο Ισπανός χορευτής μπαλέτου Αντόνιο, ενώ συμμετείχε και ο Ρώσος χορογράφος Λεονίντ Μασίν.

Η ταινία αποτέλεσε ένα οδοιπορικό στην Ισπανία με χορευτικά ιντερλούδια, με το «The Honeymoon Song» του Μίκη Θεοδωράκη να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. Το τραγούδι εκτέλεσε ο Μαρίνο Μαρίνι και το κουαρτέτο του.

Στην Ελλάδα το τραγούδι κυκλοφόρησε ως «Αν θυμηθείς τ’ονειρό μου» (Τα ερωτικά του ΄60) με τη φωνή της μέχρι τότε άγνωστης καλλιτέχνιδας, Γιοβάνα, και στίχους του Νίκου Γκάτσου, υπογράφοντας το με το ψευδώνυμο «Βασίλης Καρδής».

«Μια πολύ γλυκανάλατη ιδέα»

Το τραδούσι άρεσε πολύ στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και έτσι, το σύστησε στους Beatles. «Το «The Honeymoon Song» δεν ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά μου άρεσε, το θεώρησα ωραίο κομμάτι. Εγώ ήμουν η δύναμη πίσω από αυτό, οι άλλοι πίστευαν ότι ήταν μια πολύ γλυκανάλατη ιδέα, κάτι που μπορώ να καταλάβω τώρα», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη του.

Οι Beatles ηχογράφησαν το «The Honeymoon Song» μόνο μία φορά, για την όγδοη έκδοση της ραδιοφωνικής εκπομπής Pop Go The Beatles. Η εκτέλεση μαγνητοσκοπήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1963 στο BBC Paris Studio του Λονδίνου και μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 6 Αυγούστου. Κυκλοφόρησε το 1994 στο άλμπουμ Live At The BBC.

Το 1969 ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έκανε την παραγωγή στην ηχογράφηση του «The Honeymoon Song» από την Μαίρη Χόπκιν, το οποίο εμφανίστηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ της, Postcard – το πέμπτο long player που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Apple Records των Beatles.

Πηγή: in.gr