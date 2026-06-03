Design, Τεχνητή Νοημοσύνη και νικητές βραβείων στο 12ο Graphic Stories ConFest στη Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 09:33

Η φετινή διοργάνωση, που συνδύασε το design, την ποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, συγκέντρωσε δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και φοιτητές, ενώ κορυφώθηκε με την τελετή βράβευσης του Διεθνούς Διαγωνισμού Αφίσας «Poetry Speaks Loud».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 12ο Graphic Stories ConFest, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, στο Alexander College στη Λάρνακα, συγκεντρώνοντας δημιουργούς, επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, μαθητές και φίλους της οπτικής επικοινωνίας σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στο design, την ποίηση, την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή συνεργασία.

Το ταξίδι του Graphic Stories δε, συνεχίζεται στην Πάφο, στις 17-19 Ιουλίου 2026, με νέες δράσεις, παρουσιάσεις και δημιουργικές συναντήσεις. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

Η φετινή διοργάνωση

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Graphic Stories Cyprus, σε συνεργασία με το Alexander College, με οικοδεσπότες και διοργανωτές την Αγγελική Αθανασιάδη, ιδρύτρια και Creative Director του Graphic Stories, και τον Μίλτο Καρρά, συνδιοργανωτή και βασικό συνεργάτη της διοργάνωσης. Για 12η χρονιά, το Graphic Stories συνέχισε να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στη δημιουργική κοινότητα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της οπτικής επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή.

Η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, την Παρασκευή 8 Μαΐου, παρουσίασε εννέα διαλέξεις από προσκεκλημένους δημιουργούς και επαγγελματίες του χώρου. Οι θεματικές κινήθηκαν γύρω από τον σύγχρονο σχεδιασμό, την τυπογραφία, την καλλιγραφία, την τεχνητή νοημοσύνη, το AI video, την πολιτική επικοινωνία, τη δημιουργική επιχειρηματικότητα, τη μητρότητα και τη δημιουργικότητα, καθώς και τη σχέση του design με την κοινότητα και την προσωπική εμπειρία. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι Andrei Grosu, Marina Pavlova, Simon Pruciak, Λάκης Αργυρού, Παναγιώτης Βούλγαρης, Βάσια Καλοζούμη, Κώστας Κανελλόπουλος, Μπάμπης Σχοινάς και Γιάννης Χατζηπαναγής. Την παρουσίαση του προγράμματος των διαλέξεων ανέλαβε η Εύα Παπανδρέου.

Κατά την έναρξη του συνεδριακού προγράμματος, χαιρετισμό απηύθυνε ο Dr. Anthony Chabarekh, Academic Director του Alexander College, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας μιας διεθνούς διοργάνωσης που συνδέει την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και την οπτική επικοινωνία. Η προσέλευση του κοινού υπήρξε ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της δημιουργικής και εκπαιδευτικής κοινότητας για δράσεις που φέρνουν κοντά τον σχεδιασμό, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη σκέψη.

Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης του Διεθνούς Διαγωνισμού Αφίσας “Poetry Speaks Loud, Poster for a Poet”, καθώς και τα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης αφίσας “Poetry Speaks Loud”. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας, κ. Ιάσωνας Ιασωνίδης, τιμώντας με την παρουσία του τη διοργάνωση και αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης της πόλης της Λάρνακας με διεθνείς πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

520 αφίσες από 200 δημιουργούς

Ο φετινός διεθνής διαγωνισμός αφίσας συγκέντρωσε 520 αφίσες από περίπου 200 δημιουργούς, σχεδιαστές, καλλιτέχνες, φοιτητές και μαθητές από 35 χώρες. Από αυτές, επιλέχθηκαν τα 50 καλύτερα έργα από τη διεθνή κριτική επιτροπή, ενώ συνολικά εκτίθενται 104 αφίσες, με στόχο να παρουσιαστεί ένα πλούσιο και αντιπροσωπευτικό δείγμα δημιουργικών φωνών από όλο τον κόσμο.

Η διεθνής κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους David Carson, Shangning Wang, Jiayan He, José Luis Hernández Díaz “Chepe”, Behnam Raeesian και Αρίσταρχο Παπαδανιήλ, οι οποίοι αξιολόγησαν τα έργα με επαγγελματισμό και συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάδειξη της φετινής επιλογής.

Οι νικητές των βραβείων

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν πέντε βραβεία. Στην κατηγορία International Professional of Visual Communication Designers, το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην Karolina Glanowska από την Πολωνία, για έργο εμπνευσμένο από το ποίημα “Ptak” του Julian Tuwim. Η αφίσα αξιοποιεί το φτερό ως σύμβολο αγάπης, κίνησης, απουσίας και μνήμης.

Το ειδικό βραβείο DIAS Media Group Creative Talent Award, το οποίο τιμά την υψηλότερη βαθμολογία Κύπριου επαγγελματία δημιουργού, απονεμήθηκε στην Έφη Τουμαζίδη Κατσής. Το βραβείο απένειμε ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας, κ. Ιάσωνας Ιασωνίδης. Το έργο της είναι εμπνευσμένο από το ποίημα “Accepting Oneself” της Dee Daffodil και αναφέρεται στην αυτοαποδοχή, την προσωπική ανάπτυξη και τη διαδικασία του να μάθει κανείς να αγαπά τον εαυτό του με υπομονή και καλοσύνη.

Στην κατηγορία International Higher Education Students of Visual Communication Designers, το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στον Horacio García Jorge από το Μεξικό. Το έργο του είναι βασισμένο στο ποίημα “A un olmo seco” του Antonio Machado και εστιάζει στη λεπτή ένταση ανάμεσα στη φθορά και την ελπίδα.

Στην κατηγορία Cypriot Higher Education Students of Visual Communication, το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στον Andrei Valentin Sandu από την Κύπρο. Το βραβείο απένειμε ο Dr. Anthony Chabarekh, Academic Director του Alexander College. Το έργο του είναι εμπνευσμένο από το ποίημα “I’m Nobody! Who are you?” της Emily Dickinson και προσεγγίζει την ανωνυμία, την απομόνωση και την εικόνα του εαυτού μέσα από μια έντονα προσωπική οπτική ερμηνεία.

Στην κατηγορία Cyprus Lyceum & Technical School Students, το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στον Γιώργο Χρήστου από την Κύπρο. Το βραβείο απένειμε η κα Δώρα Αναστασίου, Acting Dean of the Arts & Design Sector at Alexander College. Το έργο του είναι εμπνευσμένο από το ποίημα “The Moon” και μεταφέρει την εικόνα της σελήνης ως μιας ήρεμης και γαλήνιας παρουσίας μέσα στη νύχτα.

Η θεματική “Poetry Speaks Loud” κάλεσε τους δημιουργούς να οπτικοποιήσουν την ποίηση και να μετατρέψουν στίχους, συναισθήματα και ποιητικές φωνές σε εικόνα, τυπογραφία, χρώμα και σύνθεση. Κάθε αφίσα αποτελεί μια προσωπική ερμηνεία της ποίησης, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στον λόγο και την εικόνα και αναδεικνύοντας την αφίσα ως ισχυρό μέσο πολιτιστικής έκφρασης και διεθνούς επικοινωνίας. Τη δημιουργική διεύθυνση και επιμέλεια του διεθνούς διαγωνισμού και της έκθεσης είχε η Αγγελική Αθανασιάδη, η οποία ανέπτυξε και το δημιουργικό σκεπτικό της φετινής θεματικής.

Το πρόγραμμα του 12ου Graphic Stories ConFest συνεχίστηκε το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου με τρία εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εμβαθύνουν πρακτικά σε θέματα δημιουργικότητας, καλλιγραφίας, επικοινωνίας, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και στην επιχειρηματική πλευρά του design. Τα εργαστήρια ενίσχυσαν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και πρόσφεραν βιωματική γνώση σε επαγγελματίες, φοιτητές και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την οπτική επικοινωνία.

Η διεθνής έκθεση αφίσας “Poetry Speaks Loud” παρέμεινε ανοιχτή για το κοινό έως τις 22 Μαΐου 2026, στο Alexander College στη Λάρνακα, με ελεύθερη είσοδο.

[www.graphicstories.org | Διοργάνωση: Graphic Stories Cyprus. Με τη συνεργασία: Alexander College. Δωροθέτες: Parachute® Typefoundry και DIAS Media Group. Με την υποστήριξη: Larnaka 2030 - European Capital of Culture, Cyprus Computer Society, Kemanes Print Shop, ACFIN. Χορηγοί επικοινωνίας: Sigma TV, ΡΙΚ, εφημερίδα και ραδιόφωνο Πολίτης, Digital Tree, Avant Garde και Fast Forward. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες, στους δημιουργικούς συντελεστές και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης].