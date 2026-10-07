Τέσσερις γειτονιές γίνονται ο «Κοινός Τόπος» του Λάρνακας 2030 - Αναλυτικά οι δράσεις

Ο Οργανισμός Λάρνακα 2030 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 παρουσίασε σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 το Φεστιβάλ Μαχαλάρτ 26, το εμβληματικό πρόγραμμα που επιστρέφει στις γειτονιές της Λάρνακας, με τέσσερις διαφορετικές δράσεις που συνδέουν την καλλιτεχνική δημιουργία με την ιστορία, τους ανθρώπους και την καθημερινή ζωή κάθε περιοχής.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λάρνακα 2030, Ντίνος Λευκαρίτης, ο Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Καρακατσάνης, η Λειτουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Άννα Γεωργιάδου ως εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Πολιτισμού και η Κέλλυ Διαπούλη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Οργανισμού 2030. Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν επίσης καλλιτέχνες και εκπρόσωποι ΜΜΕ.

Το Φεστιβάλ Μαχαλάρτ ξεκίνησε το 2023 από την οδό Πριγκιπίσσης Ζεχρά, στον Τουρκομάχαλα της Σκάλας, με μια βασική αρχή που παραμένει στον πυρήνα του: ο πολιτισμός δεν μεταφέρεται σε μια γειτονιά ως έτοιμο προϊόν, αλλά δημιουργείται σε διάλογο με αυτήν. Οι ιστορίες, οι καθημερινές πρακτικές, οι άνθρωποι και οι χώροι κάθε περιοχής αποτελούν την αφετηρία για την καλλιτεχνική δημιουργία

Όπως ανέφερε σχετικά στον σύντομο χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής του ΟργανισμούΛάρνακα 2030, Ανδρέας Καρακατσάνης: “Το Μαχαλάρτ είναι ένα πρόγραμμα που εκφράζει με πολύ ουσιαστικό τρόπο το πώς αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό στο Λάρνακα 2030: όχι ως κάτι που συμβαίνει μόνο στις αίθουσες, στις σκηνές και στους καθιερωμένους πολιτιστικούς χώρους, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει από έναν δρόμο, μια αυλή, μια πλατεία, μια ιστορία ή, πολύ απλά, από μια συνάντηση των ανθρώπων.”

Στη συνέχεια, η Κέλλυ Διαπούλη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Λάρνακα 2030, αναφερόμενη στην καλλιτεχνική φιλοσοφία του προγράμματος σημείωσε: «Μέσα από το ΜάχαΛαρτ εστιάζουμε στην κοινωνική τέχνη: μεθοδολογίες, πρακτικές αλλά και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν όταν οι καλλιτέχνες καλούνται να δημιουργήσουν με μια ζωντανή κοινότητα ανθρώπων και όχι στον προσωπικό χώρο του στούντιό τους. Φιλοδοξία μας είναι η Λάρνακα να γίνει ένα σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό χάρτη, ένα πεδίο μελέτης, πειραματισμού και δημιουργίας γύρω από αυτές τις πρακτικές. Γι’ αυτό ήδη από φέτος καλούμε έξι καλλιτέχνες από διάφορες χώρες της Μεσογείου να δουλέψουν στην πόλη, με υλικό τους ίδιους τους ανθρώπους της Λάρνακας και τις ιστορίες τους »

Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Μαχαλάρτ αναπτύσσεται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές,τον Άη Γιάννη, την περιοχή Σταυροδρομίου στην οδό Αγίου Γεωργίου Κοντού, τον προσφυγικό συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων και την ευρύτερη περιοχή Κιτίου–Περβολιών, με κάθε δράση να ακολουθεί διαφορετική καλλιτεχνική και συμμετοχική διαδικασία, ανάλογα με την ιστορία και τον χαρακτήρα του κάθε τόπου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινηματογράφο, μουσική, θέατρο, εικαστικές δράσεις, περιπατητικές διαδρομές, εργαστήρια και συμμετοχικές δράσεις, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες νέες αφορμές για συνάντηση και συμμετοχή.

Για το Λάρνακα 2030, οι γειτονιές δεν αποτελούν απλώς το σκηνικό των δράσεων, αλλά έναν από τους σημαντικότερους χώρους όπου η ιδέα του Common Ground – Κοινού Τόπου μπορεί να δοκιμαστεί στην πράξη: άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες μοιράζονται τον ίδιο χώρο, ακούν ο ένας τον άλλο και δημιουργούν μαζί. Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μαχαλάρτ 26

Μαχαλάρτ στον Άη Γιάννη | 8–10 Οκτωβρίου 2026

Το πρόγραμμα του Μαχαλάρτ στον Άη Γιάννη αναπτύχθηκε σε άμεση σχέση με τους κατοίκους, τις εμπειρίες τους και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γειτονιάς.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 | 20:00

Βραδιά Κινηματογράφου - Πλατεία Αγίου Ιωάννη

Προβολή της ταινίας The Old Oak του Ken Loach, στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 113΄. Η ταινία απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 | Από τις 19:00

Βραδιά Φεστιβάλ - Πλατεία Αγίου Ιωάννη

Καλλιτεχνικοί περίπατοι στη γειτονιά με αφετηρία την Πλατεία Αγίου Ιωάννη και συμμετοχές από την Ars Nova Choir Cyprus, τη Σοφία Καλλή στο θεατρικό «Η φίλη μας η Λάτα» σε κείμενο της Μαρίνας Βροντή, τη Σχολή Χορού Dance House by Kalia, τον φωτογράφο Φίλιππο Σωτηρίου και την Αρτεμισία Βασιλείου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την οπτικοακουστική προβολή «Μύθοι της Κύπρου», σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Στην πλατεία, από τις 19:00 έως τις 21:00, θα πραγματοποιηθούν εργαστήριο εκτύπωσης σε υφασμάτινες τσάντες με τις Lyolya Filimonova και Αριάνα Ζάκου, δημιουργία συλλογικού εικαστικού έργου, διαδραστικό μουσικό εργαστήρι με τη Νάρση Χατζηκωνσταντίνου και METRO live cooking με τον Ιωάννη Πέτρο Ελευθεριάδη.

Στις 21:30 η βραδιά ολοκληρώνεται με συναυλία των THE TEASE.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 | 10:30

Ανοικτή συμμετοχική συζήτηση για το Μαχαλάρτ στο οίκημα «Πολιτικός Όμιλος Βασιλιτζιά», με δωρεάν καφέ και κεράσματα.

«Πλούτωνος 71» | 17–18 & 24–25 Οκτωβρίου 2026

Μια μουσικοθεατρική παράσταση δρόμου βασισμένη στις ιστορίες του Κώστα Μαννούρη, με μουσική δραματουργία της Σαλώμης Παρασκευά και σκηνοθεσία του Πέτρου Χαραλάμπους, επιστρέφει στη Λάρνακα της δεκαετίας του ’80 και στον ίδιο τον δρόμο όπου γεννήθηκαν οι ιστορίες της.

Οι αυλές και οι βεγγέρες, οι γάμοι που έκλειναν τους δρόμους, οι οικογενειακές ιστορίες, οι έρωτες, οι απώλειες και οι προσδοκίες των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή αποτελούν την πρώτη ύλη της παράστασης.

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Αγίου Γεωργίου Κοντού 71 (πρώην Πλούτωνος 71), απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα.

Συντελεστές

Κείμενο: Κώστας Μαννούρης | Σκηνοθεσία: Πέτρος Χαραλάμπους | Μουσική Διεύθυνση: Σαλώμη Παρασκευά | Βοηθός Σκηνοθέτη: Άνδρια Ευθυμίου

Ηθοποιοί: Δημήτρης Αναγιωτός, Βαλάντω Χαραλάμπους, Γιούλα Μάλιου

Μουσικοί: Ανδρέας Γεωργίου, Κυριάκος Κώστα | Video art: Μιχαλάκης Γεωργίου.

Συνοικισμός Αγίων Αναργύρων | 29-31 Οκτωβρίου 2026

Οκτώ καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες της Μεσογείου θα παραμείνουν στη Λάρνακα από τις 5 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MedSEA – Socially Engaged Arts in the Mediterranean Sea.

Οι καλλιτέχνες θα γνωρίσουν τον προσφυγικό συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων και τους κατοίκους του, ακούγοντας τις ιστορίες τους και παρατηρώντας την καθημερινότητά τους. Τα έργα θα δημιουργηθούν επί τόπου και σε συνεργασία με τους ανθρώπους της γειτονιάς και θα παρουσιαστούν σε τριήμερο φεστιβάλ στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου.

Συμμετέχουν: Anastasiia Pavlenko (Ουκρανία / Κύπρος) Aymen Goubaa (Τυνησία), Francesco Grech (Μάλτα & Victoria 2031 European Capital of Culture), Libertad Pozo (Ισπανία), Martina Sedda (Ιταλία), Maria Alves (Πορτογαλία), Šćepan Popović (Μαυροβούνιο & Niksic 2030 European Capital of Culture) και Θεοδώρα Ανδρέου (Κύπρος).

Περβόλια – Κίτι | 7–8 Νοεμβρίου 2026

Η ομάδα Παθκιά-Παθκιά συνεχίζει τη δράση της στην ευρύτερη περιοχή Κιτίου–Περβολιών, μέσα από μια διαδικασία που βασίζεται στην εξερεύνηση του τόπου, στη συμμετοχή και στη σταδιακή οικοδόμηση σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 | Περβόλια – Συνοικισμός Περβολιών | Έναρξη 15:30

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιπατητική διαδρομή με στάσεις σε καλλιέργειες, στη γυναικεία δράση της κοινότητας και στην ιστορία του φαροφύλακα, αφήγηση παραμυθιών με τη Γιούλα Μάλλιου, Common Ground Kafeneio από το Λάρνακα 2030, σύντομη θεατρική παράσταση, προβολή ταινίας και ζωντανό μουσικό πρόγραμμα με το σχήμα Αναρέν Μπουρέκ.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 | Κίτι – Γειτονιά Αγγελόκτιστης | Από τις 11:00

Στις 11:00 θα παρουσιαστεί διαδραστική βρεφική παράσταση από την ομάδα Ανεμελιά και θα πραγματοποιηθεί κυνήγι θησαυρού με τη Θεοδώρα Χαλλούμα. Στις 12:00 ακολουθεί περιπατητική διαδρομή και δράση κεραμικής με την Έρη Παπαδοπούλου.