BoCCF: Ψηφιακές Εκθέσεις “Social Issues - Κοινωνικά Θέματα”

«Τα Μουσεία συζητούν κοινωνικά θέματα» στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Σε ποιον τελικά ανήκει η πολιτιστική μας κληρονομιά και πώς θα την προσδιορίσουμε αλλά και αξιοποιήσουμε στο μέλλον; Αυτά τα ερωτήματα αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 “Redefining the Future of Culture Heritage, through a disruptive model of sustainability” (ReInHerit), το οποίο αποτελεί κοινή συνεργασία πολλών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σε μια συλλογική διαδικασία, τα τρία μουσεία-εταίροι, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, το Μουσείο του Γκρατς (Αυστρία) και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Αθήνα) ανέπτυξαν τρείς περιοδικές και τρεις ψηφιακές εκθέσεις με θέμα “Social Issues- Κοινωνικά θέματα”, με τις πιο κάτω θεματικές:

* ReThinking CRAFTSMANSHIP (ΠITK)- Μάρτιος - Μάιος 2023

* ReThinking CONFLICTS (Graz Museum)- Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2023

* ReThinking IDENTITIES (Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης)- Οκτώβρης - Δεκέμβριος 2023

Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται ψηφιακά στο χώρο από τα τρία μουσεία λαμβάνουν μια αντισυμβατική μορφή προβολής που προσφέρει καινοτόμους τρόπους αλληλεπίδρασης.

Τα θέματα και οι προβληματισμοί αυτών των εκθέσεων είναι οι διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες που καλλιεργούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά ζητήματα καθώς και πώς οι μουσειακές συλλογές μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία για την προβολή, την ερμηνεία και την πλαισίωση των κοινωνικών θεμάτων μέσω μιας πανευρωπαϊκής αντίληψης.

“ReThinking CRAFTSMANSHIP: Χειροτεχνία σε εξέλιξη” (09/03/2023-28/05/2023)

Η πρώτη έκθεση “ReThinking CRAFTSMANSHIP: Χειροτεχνία σε εξέλιξη” θα ανοίξει για το κοινό στις 9 Μαρτίου 2023 στον χώρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου.

Στόχος της είναι να αναδείξει διαφορετικά είδη άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όπως παραδόσεις, γνώσεις και τεχνικές που έχουν κληροδοτηθεί από τους προγενέστερους στον χώρο της χειροτεχνίας σε σχέση με τα φυσικά υλικά, τις διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με την βιωσιμότητα και κλιματική αλλαγή. Με ψηφιακά και αναλογικά μέσα, η έκθεση χρησιμοποιεί αντικείμενα και από τα τρία μουσεία για να ερευνήσει διαφορετικές πτυχές του θέματος και να δώσει την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την άυλη πολιτιστική κληρονομιά μας, τη σχέση μας με το περιβάλλον και την ταυτότητα μας.

Παράλληλες Δράσεις

Παράλληλα με τη έκθεση «ReThinking CRAFTSMANSHIP: Χειροτεχνία σε εξέλιξη», o Κύπριος καλλιτέχνης Χρήστος Συμεωνίδης θα εκθέσει το έργο του IDENTITY OBJECTS , μια οπτικοακουστική εγκατάσταση με την οποία επαναπροσδιορίζει και εξετάζει την έννοια της ταυτότητας μέσα από χαρακτηριστικά δείγματα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από την ψηφιοποίηση, τα έθιμα, οι προφορικές παραδόσεις, οι χοροί, η μουσική, τα τραγούδια, οι δεξιότητες ή οι τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού μεταβάλλονται σε υπερμεγεθυμένα πρόσωπα σε κάδρο ταυτότητας.

Η έκθεση προσκαλεί το θεατή να εξερευνήσει τη δική του ταυτότητα. Μέσα από τις ψηφιακές μάσκες, ανακαλύπτουμε νέες δυναμικές στη σχέση του "μέσα" με το "έξω" του παρελθόντος και του παρόντος, του ντόπιου και του παγκόσμιου. Πρόσωπα γίνονται το μέσο προβολής μιας “άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς” και συνομιλώντας με αυτήν αναδεικνύουν την άμεση σχέση που έχουν με τον δημιουργό. Πώς ο άνθρωπος συνεχώς μεταβάλλεται, αναδημιουργείται και αναδιαμορφώνεται;

Παράλληλα με τις άλλες περιοδεύουσες εκθέσεις, μεταξύ των τριών εταίρων θα διεξαχθούν διαλέξεις και ειδικές ξεναγήσεις με σχέση τις ανάλογες θεματικές.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 10:00 - 19:00 (καθημερινές και Σαββατοκύριακα)

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86 - 90, 1011, Λευκωσία.

22 128157

www.boccf.org

@boccf (Facebook & Instagram)