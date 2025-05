Κλίτσα Αντωνίου, Μαρίνα Κασσιανίδου και Ελίνα Ιωάννου στην έκθεση ΑΠΟΥΣΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΤΡΙΤΟ

Δημοσιεύθηκε 05.05.2025

Η περιοδεύουσα έκθεση Absence/Presence and the Hidden Third ξεκινά το ταξίδι της στην Αθήνα στις 13 Μαΐου, πριν συνεχίσει στο Εθνικό Μουσείο Σκοπίων, της Βόρειας Μακεδονίας και στη συνέχεια στη Σερβία. Το πρότζεκτ αυτό συγκεντρώνει μια ποικιλόμορφη ομάδα καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και τρεις Κύπριες δημιουργούς — την Κλίτσα Αντωνίου, τη Μαρίνα Κασσιανίδου και την Ελίνα Ιωάννου — οι οποίες εξερευνούν η καθεμία μέσα από τη δική της προσέγγιση, τη σύνθετη δυναμική της παρουσίας, της απουσίας και των ενδιάμεσων χώρων. Βασισμένη στη θεωρία της διαπιστημονικότητας του φυσικού Basarab Nicolescu, η έκθεση διερευνά το κρυφό τρίτο -- ένα χώρο σχέσεων μεταξύ αντιτιθέμενων δυνάμεων, όπου αναδύονται νέες μορφές αντίληψης -- ξεπερνώντας τα παραδοσιακά όρια του πολιτισμού, της ταυτότητας και της ιστορίας. Το κρυφό τρίτο: ένα δυναμικό πεδίο αλληλεξάρτησης μεταξύ αντιθετικών καταστάσεων όπως το υποκείμενο και το αντικείμενο, η παρουσία και η απουσία, η ορατότητα και η αορατότητα, η μνήμη και η λήθη, αντί να λειτουργεί ως συμβιβασμός ή σύνθεση, είναι ένας τρίτος όρος, ένα κατώφλι, μια πορώδης ζώνη συνάντησης όπου αναδύονται νέες μορφές αντίληψης και κατανόησης. Η έννοια της διαπιστημονικότητας του Nicolescu – η οποία επιδιώκει να υπερβεί τους περιορισμούς των πειθαρχημένων ορίων – στηρίζει αυτή την εξερεύνηση, προτείνοντας ότι η αλήθεια δεν είναι μια μεμονωμένη ή μοναδική πραγματικότητα, αλλά μια πραγματικότητα που υπάρχει στην αλληλεπίδραση μεταξύ πολλαπλών επιπέδων πραγματικότητας, το καθένα με τη δική του χωροχρονική διαμόρφωση.

Μέσα από έναν πλούσιο συνδυασμό απόδοσης, ήχου, γλυπτικής και μικτής τέχνης, τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση προσκαλούν το κοινό να επανεξετάσει τη φύση της παρουσίας και της απουσίας, της ορατότητας και της αορατότητας, και την βαθιά αλληλεξάρτηση όλων των πραγμάτων. Μέσα σε αυτόν τον εννοιολογικό χώρο, τα έργα τέχνης δημιουργούν πολυεπίπεδους διαλόγους σε περφόρμανς, ήχο, γλυπτική και μικτή τεχνική. Κάθε καλλιτέχνης διερευνά διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης ή αίσθησης αυτού που υπάρχει πέρα από τα όρια του ορατού και ο καθένας προσφέρει μια μοναδική μέθοδο για την αποσταθεροποίηση άκαμπτων κατηγοριών και θεσμοθετημένων αφηγήσεων. Όπως γράφει ο Nicolescu, η γνώση αναδύεται όχι μόνο από το αντικείμενο ή το υποκείμενο αλλά από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, στη ζώνη της μη αντίστασης, έναν χώρο που υπερβαίνει την απλή αντικειμενικότητα ή υποκειμενικότητα. Αυτό είναι το κρυφό τρίτο, ένα βασίλειο που μας καλεί να αγκαλιάσουμε την αμφισημία, την αντίφαση και την πολυπλοκότητα, όπως κάνουν τα έργα αυτής της έκθεσης.

Στην επιτελεστική δράση, που βλέπουμε στο βίντεο Coalworks (2024), η Κλίτσα Αντωνίου σέρνει δεμένα κάρβουνα στα πόδια της, διασχίζοντας τους δρόμους της Πτολεμαΐδας (Carbon Tierra Biennale) σε μια σωματική, επίπονη πορεία μέσα στον μεταβιομηχανικό ιστό της πόλης. Το σώμα, σημαδεμένο από τη σκόνη του άνθρακα, μετατρέπεται σε φορέα μνήμης και αντίστασης, φέρνοντας στο φως τις ιστορικές αποσιωπήσεις γύρω από την εργασία, το φύλο και το περιβάλλον. Η πράξη καταλαμβάνει τη ζώνη μη αντίστασης του Nicolescu, μια μεταβατική σφαίρα μεταξύ επιπέδων πραγματικότητας όπου η προσωπική εμπειρία και η συλλογική ιστορία θολώνουν. Με αυτή την έννοια, το Coalworks αποτελεί παράδειγμα του οντολογικού αξιώματος του Nicolescu – ότι διαφορετικά επίπεδα πραγματικότητας υπάρχουν ταυτόχρονα, συνυφασμένα και συνυπάρχοντα. Μέσα από αυτή την παράσταση, η Αντωνίου όχι μόνο επικαλείται τη σβησμένη παρουσία των γυναικών στη βιομηχανική εργασία, αλλά αμφισβητεί και τη χρονική εμμονή των κυρίαρχων ιστορικών αφηγήσεων, ενεργοποιώντας αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί ριζωματική μνήμη – κατακερματισμένη, συνυφασμένη και ζωντανή. Σε αυτό το ριζωματικό πλαίσιο, η ιστορία και η παρουσία δεν είναι γραμμικές ή σταθερές, αλλά συνεχώς μεταβαλλόμενες, αυξανόμενες και διασταυρούμενες σε διαφορετικά επίπεδα πραγματικότητας.

Η εξερεύνηση αυτή, της αντίστασης και της μνήμης, συνεχίζεται στο έργο Making Waves (2022), όπου η Αντωνίου κατασκευάζει ένα ηχητικό τοπίο από αρχειακές ηχογραφήσεις παράνομων και πειρατικών ραδιοφωνικών εκπομπών. Το έργο επικαλείται την άυλη, αλλά ισχυρή παρουσία των ασώματων φωνών που μεταδίδονται υπό λογοκρισία και κρατική επιτήρηση. Το πειρατικό ραδιόφωνο, με την οριακή νομιμότητα και την εφήμερη φύση του, γίνεται εμβληματικό του κρυφού τρίτου: ενός χώρου που δεν είναι ούτε μέσα ούτε έξω από το σύστημα, αλλά οριακός – παραβατικός, ρευστός και φυγόδικος. Μέσω της ηχητικής σύνθεσης και της καθηλωτικής εγκατάστασης, το έργο συντονίζεται σε συχνότητες διαφωνίας, αναδεικνύοντας ερωτήματα σχετικά με το ποιος μιλάει, ποιος ακούγεται και πώς ρέει η πληροφορία σε ελεγχόμενα ή σιωπηλά κανάλια. Το έργο αντηχεί στο παρόν, απηχώντας τις ανησυχίες σχετικά με τη ρύθμιση των ψηφιακών χώρων και την περίπλοκη πολιτική της ορατότητας σε μια εποχή πανταχού παρούσας επιτήρησης. Το λογικό αξίωμα του Nicolescu, το οποίο τονίζει ότι η λογική του εμπλεκόμενου περιβάλλοντος επιτρέπει τη ρευστότητα και την ολοκλήρωση διαφορετικών επιπέδων πραγματικότητας, ενσωματώνεται εδώ: η μετάβαση μεταξύ ήχου, χώρου και εμπειρίας γίνεται μια ζωντανή πραγματικότητα, που δεν περιορίζεται από τα όρια των παραδοσιακών μέσων.

Ενώ τα έργα της Αντωνίου κινούνται μέσα από εξωτερικά τοπία και συλλογικές ιστορίες, η Μαρίνα Κασσιανίδου στρέφεται προς τα μέσα, προς το οικιακό και το προσωπικό. Η σειρά της Envelope Letters, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού το 2020, μετατρέπει απορριφθέντες φακέλους ασφαλείας σε οπτικές συνθέσεις—λεπτά, κολλημένα «κείμενα» που παραπέμπουν τόσο στη συγγραφή όσο και στην απόκρυψη. Αρχικά σχεδιασμένοι για να αποκρύπτουν το περιεχόμενο, τα μοτίβα των εσωτερικών επιφανειών των φακέλων γίνονται επιφάνειες έκφρασης: μια γλώσσα κρυφών σημείων που γίνονται ορατά. Τα έργα αυτά, αντιστέκονται στην αναγνωσιμότητα με τον παραδοσιακό τρόπο· υπονοούν την αδυναμία—και ίσως την απροθυμία—της πλήρους αποκάλυψης.

Οι ήρεμες, επαναλαμβανόμενες χειρονομίες της Κασσιανίδου εκτελούν έναν είδος προσωπικής αντίστασης, όπου η απουσία δεν είναι απώλεια αλλά μια διαφορετική μορφή παρουσίας: μία που εκτιμά την αδιαφάνεια, τη διάρκεια και την προσήλωση. Η εργασία της γίνεται πράξη προσοχής, και τα υλικά της, προερχόμενα από ό,τι έχει παραμεληθεί ή θεωρηθεί άχρηστο, αποκτούν μια ήσυχη επείγουσα σημασία, αντικατοπτρίζοντας την ευθραυστότητα και την ανθεκτικότητα της επικοινωνίας σε καιρούς απομόνωσης. Εδώ, η απουσία δεν είναι κάτι που πρέπει να γεμίσει ή να ξεπεραστεί, αλλά κάτι που πρέπει να εξερευνηθεί από μόνη της. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει τη φύση της πραγματικότητας και της γνώσης ως δυναμική και πολυδιάστατη, όπου η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται σε μία μόνο διάσταση, αλλά αναδύεται μέσα από τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις πολλών επιπέδων, συνθέτοντας έτσι μια συνεχώς εξελισσόμενη και ανοιχτή κατανόηση του κόσμου.

Τα θέματα της επιβίωσης, της προσαρμογής και της λανθάνουσας ζωτικότητας επεκτείνονται στην γλυπτική εγκατάσταση της Ελίνας Ιωάννου Stones, Snails & Chains. Εδώ, γεωλογικά υλικά, αυτόχθονη χλωρίδα και πανίδα συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα μικροκλίμα ανθεκτικότητας. Το έργο κατασκευάζει ένα τοπίο που είναι ταυτόχρονα σκληρό και τρυφερό, μιλώντας για την ιστορική αντοχή και την οικολογική νοημοσύνη. Στρώματα ηφαιστειακών πετρών, φραγκοσυκιές και χερσαίων σαλιγκαριών, εν μέρει εγκλωβισμένα στο περιβάλλον τους, συνθέτουν μια γλωσσική ύλη επιβίωσης σε ακραία και αμείλικτα περιβάλλοντα. Τα γλυπτά της Ιωάννου προκαλούν τον θεατή να αντιληφθεί την ανθεκτικότητα όχι ως ηρωική πράξη, αλλά ως μια αργή και συχνά αόρατη διαπραγμάτευση μεταξύ οργανισμού και περιβάλλοντος.

Η Ιωάννου χτίζει την αρχιτεκτονική της ανθεκτικότητας και της επιβίωσης, διαχειριζόμενη τη μονήρη αποθήκευση του περιορισμένου ή ανέφικτου νερού, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί την τεκτονική εξέλιξη του πολιτισμού ενός τόπου, κουβαλώντας μια ιστορία που είναι σκληρή και δυσχερή εδαφικά, αλλά τρυφερή και παραγωγική καθημερινά, αψηφώντας ένα φαινομενικά άγονο κλίμα. Μέσα από τις μεθόδους και τα υλικά του τοπικού περιβάλλοντος και τις τεχνικές που κάθε ζωντανός οργανισμός εξελίσσει για να καταστήσει τον τόπο του πιο βιώσιμο—μόνο και μόνο επειδή τον αγαπά—το έργο αυτό μας υπενθυμίζει τη σημασία της εγγενούς σύνδεσης με το περιβάλλον. Αυτή η έννοια της ανθεκτικότητας ηχεί με το αξίωμα της πολυπλοκότητας του Nicolescu, όπου κάθε επίπεδο πραγματικότητας, στην αλληλεξάρτησή του με άλλα, δημιουργεί σύνθετα, μη γραμμικά συστήματα επιβίωσης. Η εγκατάσταση αναδιαμορφώνει την έννοια της απουσίας—όχι ως κενό, αλλά ως δυναμική κατάσταση: ο αδρανής σπόρος, το κρυφό απόθεμα, η ευαίσθητη αλλά επίμονη δύναμη της ζωής σε φαινομενικά άγονες περιοχές. Το έργο της Ιωάννου ενσαρκώνει τη δυνατότητα της εγκάρσιας πολυπλοκότητας, όπου βιολογικά, ιστορικά και οικολογικά συστήματα επιβίωσης συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο επίπεδο πραγματικότητας, αποκαλύπτοντας νέες δυνατότητες για συνύπαρξη και αποδεικνύοντας ότι, ακόμα και σε έναν φαινομενικά ξηρό και άγονο τόπο, η ζωή μπορεί να είναι πιο έξυπνη από εμάς.

Μαζί, τα έργα των τριών δημιουργών ενεργοποιούν ένα κοινό λεξιλόγιο που χαρτογραφεί το εννοιολογικό τοπίο του κρυφού τρίτου. Εστιάζουν σε ό,τι αντιστέκεται στην αποτύπωση—είτε πρόκειται για τις φευγαλέες χειρονομίες της απόδοσης, τις φευγαλέες φωνές του πειρατικού ραδιοφώνου, τις κρυμμένες υφές της προσωπικής αλληλογραφίας, είτε για τη βραδύτατη νοημοσύνη της οικολογικής επιβίωσης. Αυτό που τα ενώνει είναι η δέσμευση στην ανίχνευση των αόρατων νημάτων που συνδέουν το σώμα με την ιστορία, το προσωπικό με το πολιτικό, το ορατό με το κρυμμένο. Αντί να επιλύουν αντιφάσεις, αγκαλιάζουν την αμφισημία και τη δημιουργική τριβή του ενδιάμεσου χώρου, επιτρέποντας στο κρυφό τρίτο να ξεδιπλωθεί ως χώρος αλληλεπίδρασης μεταξύ πολλαπλών επιπέδων πραγματικότητας, όπου οι αντιφάσεις και οι πολυπλοκότητες δεν λύνονται αλλά εξερευνώνται. Κάθε έργο προσκαλεί τον θεατή να μην αντιληφθεί μόνο αλλά να νιώσει την ρευστότητα των ορίων και τον πλούτο του τι υπάρχει ενδιάμεσα. Η τέχνη, σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται χώρος αποκάλυψης—όχι απόλυτων αληθειών, αλλά σύνθετων σχέσεων. Γίνεται μέθοδος για να ανιχνεύσουμε το αόρατο, για να εκφράσουμε ό,τι δεν μπορεί πάντα να ειπωθεί και για να αναγνωρίσουμε τη διασύνδεση όλων των πραγμάτων. Όπως υποστηρίζει ο Nicolescu, η αληθινή γνώση δεν βρίσκεται στις απομονωμένες αλήθειες, αλλά στις σχέσεις μεταξύ των αληθειών, τις στιγμές όπου τα αντίθετα συναντώνται και μετασχηματίζονται.

Στα έργα των κυπρίων καλλιτεχνών, η απουσία δεν είναι κενό. Είναι μια κατάσταση γεμάτη παρουσία, μνήμη και δυναμική. To κρυφό τρίτο δεν είναι ένας χώρος που πρέπει να επιλυθεί ή να κατακτηθεί, αλλά ένας χώρος στον οποίο πρέπει να κατοικήσουμε—με φροντίδα, με προσοχή και με τη συνείδηση ότι ο κόσμος, σε όλα τα επίπεδά του, τις αντιφάσεις του και τη μαγεία του, είναι πολύ πιο αλληλένδετος από ότι φαίνεται.

Ταυτότητα

Επιμελήτριες: Άνα Φραγκόβσκα, Νίκη Παπασπύρου

Καλλιτέχνες: Αννίτα Αργυριολοπούλου, Λίνα Μπέμπη, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Έφη Φουρίκη, Κλίτσα Αντωνίου, Μαρίνα Κασσιανίδου, Ελίνα Ιωάννου, Σλάβικα Γιάνεσλιεβα-Μπάκβαρσκα, Μόνικα Μοτέσκα, Διτζιάνα Τομίκ Ραντέβσκα, Ιβάνα Ούροσεβιτς, Ντίκα Πινιόν, Σλόμποντα Στούπαρ, Νίνα Τόντοροβιτς, Άνικα Βούτσετιτς

Πληροφορίες

ΑΠΟΥΣΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΤΡΙΤΟ

Διάρκεια: 13 Μαΐου 2025-2 Ιουνίου 2025

THE ART PROJECT [ΦΑΛΗΡΟΥ 66, 11741 ΑΘΗΝΑ]