Προβολές ταινιών του Φεστιβάλ “The Quarantine” από το IMF Κύπρου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Την Παρασκευή 12 Μαΐου στις 20:30, στην εξέδρα εκδηλώσεων της παραλίας Φοινικούδων στη Λάρνακα.

Το International Motion Festival (IMF) Κύπρου, του Τμήματος Τεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το “The Quarantine”, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Βάρνας, ανακοινώνει εκδήλωση με ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΕΣ βραβευμένων ταινιών του Φεστιβάλ “The Quarantine”, την Παρασκευή 12 Μαΐου στις 20:30 στην εξέδρα εκδηλώσεων της παραλίας Φοινικούδων στη Λάρνακα.

Τι είναι το “The Quarantine”

Το “The Quarantine” είναι ένα Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που στοχεύει στην διάδοση των νέων και ανερχόμενων δημιουργών. Απευθύνεται σε νέα ακροατήρια, λάτρεις ταινιών μικρού μήκους και επαγγελματικούς κύκλους κινηματογραφιστών. Πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στην παραλία της «Καραντίνας» σε ένα ψαροχώρι στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εδώ και 8 χρόνια το φεστιβάλ αποτελεί χώρο για καλλιτεχνικές παραστάσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές. Συγκεντρώνει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς, εθνότητες και θρησκείες. Το φεστιβάλ υποστηρίζει και προωθεί την καλλιτεχνική δημιουργία συντελεστών από όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο, φιλοξενούνται δημιουργοί ταινιών μικρού μήκους και άλλοι καλλιτέχνες από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μεξικό, Χονγκ Κονγκ κ.α.

To Διεθνές Φεστιβάλ Κίνησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, στα πλαίσια της διεθνοποίησης του, συνεργάζεται συχνά με άλλα φεστιβάλ, στη μορφή festival within a festival και έχει κατά καιρούς συνεργαστεί με τα ShortShorts 2012 - Ιαπωνία, CologneOFF 2013 - Γερμανία, Offf Festival Barcelona - Ισπανία, SSFF & ASIA, The Quarantine Film Festival Varna Βουλγαρία, ενώ οι ταινίες του έχουν προβληθεί σε ειδικές εκδηλώσεις στο Ιάσιο, την Κλούζ, την Κρακοβία και το Μαϊάμι. Από το 2018 έχει αναπτύξει στενές συνεργασίες με το Quarantine Festival και φέτος σε μια καινοτόμα συνεργασία παρουσιάζουν στην παραλία των Φοινικούδων τις καλύτερες ταινίες του 2022 του Φεστιβάλ “The Quarantine”.

Η είσοδος είναι δωρεάν μιας και η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στο να φέρει σε επαφή το κοινό της Λάρνακας και όχι μόνο, με διακεκριμένες ταινίες νέων δημιουργών από την Ευρώπη και το παγκόσμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@motionfestivalcyprus.com / 99 566904 & 99 537939