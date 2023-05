Υπαίθρια φωτογραφική έκθεση για τα 75χρονα του Ισραήλ, από τους φημισμένους Ισραηλινούς φωτογράφους Natan Dvir & Gabi Ben Avraham.

Η υπαίθρια φωτογραφική έκθεση για τα 75χρονα του Ισραήλ «Diversity: A State of Mind» από τους φημισμένους Ισραηλινούς φωτογράφους Natan Dvir & Gabi Ben Avraham μετακομίζει στον Μόλο Λεμεσού (Cafe Nero), από 06 – 21 Μαΐου 2023.

Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, σε συνεργασία με την BPRarts Cultural Management, παρουσιάζει την υπαίθρια φωτογραφική έκθεση «Diversity: A State of Mind».

Το μικρό σε έκταση Ισραήλ παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, με πληθώρα ιδιομορφιών και αντιθέσεων. Ένα αμάλγαμα λαών, πολιτισμών και παραδόσεων.

Άνθρωποι με διαφορετικά εθνοτικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά συνυπάρχουν σε μια κοινωνία με στοιχεία νεωτεριστικά και συντηρητικά, κοσμικά και θρησκευτικά, μοντέρνα και παραδοσιακά. Με κάθε τρόπο, το Ισραήλ γιορτάζει το δικαίωμα στην Διαφορετικότητα.

Σηματοδοτώντας τα 75 χρόνια από την Ανεξαρτησία του Κράτους του Ισραήλ, δύο διαπρεπείς Ισραηλινοί φωτογράφοι, ο Natan Dvir και ο Gabi Ben Avraham, φέρνουν στο φως τις ιδιαιτερότητες και τις συναρπαστικές διαφορές και ομοιότητες της πολύμορφης ισραηλινής κοινωνίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην καθημερινότητα.

Χρώματα, μέρη και πρόσωπα αποτυπώνονται σε εικόνες, σε ένα ιδιαίτερο σύνθεμα φωτορεπορτάζ, τέχνης και αφήγησης. Ένα μωσαϊκό φωτογραφιών, ένα μαγευτικό ταξίδι στη χώρα και στο πνεύμα του Ισραήλ.

Η έκθεση «Diversity: A State of Mind» διοργανώνεται από την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο με την υποστήριξη των Δήμων Λάρνακας, Λεμεσού και Λευκωσίας.

Natan Dvir

"Being a photographer is not what I do, it's who I am"

Ο Natan Dvir καταπιάνεται με την εννοιολογική φωτογραφία-ντοκιμαντέρ και εστιάζει στις ανθρώπινες πτυχές των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων. Με έδρα το Τελ Αβίβ, φωτογραφίζει σε όλο τον κόσμο εκπροσωπούμενος από το φωτογραφικό πρακτορείο Polaris Images και την γκαλερί φωτογραφίας Anastasia Photo. Ο Dvir είναι ο πρώτος Πρεσβευτής Φωτογραφίας Sony Europe από το Ισραήλ. Το έργο του έχει δημοσιευτεί σε πολλά κορυφαία διεθνή περιοδικά και έχει λάβει βραβεία αναγνώρισης σε όλο τον κόσμο. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και (MFA) στη Φωτογραφία από το School of Visual Arts (NY). Επιπλέον, είναι μέλος του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του International Centre of Photography (ICP) της Νέας Υόρκης.

Gabi Ben Avraham

"The Street is not a Studio"

Για τον Gabi Ben Avraham, η Φωτογραφία Δρόμου και η Φωτογραφία Ντοκιμαντέρ είναι οι αγαπημένοι του τρόποι να βλέπει τον κόσμο. Η κάμερα έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του, αναζητώντας διαρκώς να αποθανατίσει εκείνη τη καθοριστική, ιδιαίτερη στιγμή, μετά από την οποία τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, καταγράφοντας γεγονότα του δρόμου μέσα από την δική του οπτική γωνία, επιχειρώντας να δώσει κάποιο νόημα και να επαναφέρει την τάξη στο χαοτικό σχήμα της σύνθεσης των πραγμάτων. Ο Ben Avraham είναι μέλος του «Thestreetcollective» και διδάσκει σε εργαστήρια Street Photography.