Η τζαζ σμίγει με τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου σε ένα φεστιβάλ με πρωταγωνιστές τα πνευστά!

To Windcraft Music Fest επιστρέφει για ένατη χρονιά στα Κατύδατα στις 22 & 23 Ιουλίου 2023 για το καθιερωμένο μουσικό συναπάντημα του καλοκαιριού. Με τον ήχο των πνευστών να κυριαρχεί, το κοινό θα απολαύσει δύο γεμάτες μέρες με ανεπανάληπτες συναυλίες, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες και παράλληλες δράσεις. Για πρώτη φορά, το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει ένα εξαήμερο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών.

Το Windcraft Music Fest 9 δίνει έμφαση στη σύμπραξη τοπικών και ξένων καλλιτεχνών, παρουσιάζοντας τόσο εδραιωμένα σχήματα όσο και νέες συνεργασίες στις οποίες συμμετέχουν Κύπριοι καλλιτέχνες. Οκτώ ξεχωριστά Κυπριακά και διεθνή σχήματα με τη συμμετοχή πνευστών, τα οποία συνδέουν την τζαζ με την έθνικ μουσική, συχνά εμπλουτίζοντάς την με ηλεκτρονικούς ήχους και beats, θα μετατρέψουν το Περβόλι σε μια μουσική σκηνή για ονειροπόλες ακροάσεις και ξέφρενο χορό, ενώ τα δρομάκια του χωριού θα ξεχειλίζουν με ήχους από σύνολα πνευστών και φωνών.

Το φετινό πρόγραμμα συναυλιών παρουσιάζει τα πνευστά σε πολλά διαφορετικά μουσικά στυλ: από την ατμοσφαιρική μουσική των Gaba Project & Αχιλλέα Τίγκα και του Βασίλη Φιλίππου με το πρότζεκτ & "Colourful Emptiness", μέχρι τους People of the Wind & Γιάννη Διονυσίου και τους Stereoteismo με τη μοναδική προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής της Ανατολής και από την εξαίρετη συγχώνευση τζαζ και world μουσικής των La Pêche και των Human Touch μέχρι τους καινοτόμους ήχους των Sonica & Toms Rudzinskis και των Sustainable Resound, που αναμειγνύουν ακουστικά με ηλεκτρονικά στοιχεία. Επιπλέον, το Windcraft Band επιστρέφει με ροκ διάθεση, παρουσιάζοντας γνωστές μελωδίες με τον χάλκινο ήχο της, ενώ οι Windcraft Voices εξερευνούν τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου μέσα από acapella φωνητικές διασκευές.

Εκτός από τις συναυλίες, το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει ένα ποικίλο παράλληλο πρόγραμμα με μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, διαδραστικούς περιπάτους στο χωριό και άλλες δραστηριότητες. Στα πλαίσια του Windcraft Music Fest 9 θα πραγματοποιηθεί επίσης το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (residency) «People of the Wind: Γεφυρώνοντας τους ήχους της Ανατολής και της Δύσης» (18 - 23 Ιουλίου 2023), με τη συμμετοχή του σχήματος People of the Wind, εκπροσώπων δύο άλλων ευρωπαϊκών φεστιβάλ και επιλεγμένων Κύπριων καλλιτεχνών. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το European Festivals Fund for Emerging Artists - EFFEA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τα πνευστά στο επίκεντρο και με στόχο την ανάδειξη και εξέλιξη της μουσικής δημιουργίας, το 9ο Windcraft Music Fest θα δώσει για άλλη μια φορά την αφορμή για συνύπαρξη σε μια μουσική κοινότητα χωρίς περιορισμούς και πολιτισμικά σύνορα και υπόσχεται ένα διήμερο με διαλεκτά ακούσματα, διάδραση, αυθόρμητα γλέντια και αέρινες βραδιές με ατέλειωτη διασκέδαση.

Το Windcraft Music Fest έχει διακριθεί με την ευρωπαϊκή σφραγίδα ποιότητας EFFE Label 2022-2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.windcraftmusicfest.com/el

Επικοινωνία: +357 22 377748 / info@windcraftmusic.com

Τιμή εισιτηρίου: Προπώληση: €17 - 1ήμερο, €30 - 2ήμερο. Στην είσοδο (κατόπιν διαθεσιμότητας): €22 / 1ήμερο, €40 / 2ήμερο. Παιδιά κάτω των 12 δωρεάν. Συμμετοχή στα εργαστήρια δωρεάν.

Διαδικτυακή προπώληση εισιτηρίων: www.vivaevent.cy

Διοργανωτής: Windcraft Loud

Χορηγοί: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτιστμού, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, EFFEA, Μπύρα Σάντυ.

Υποστηρικτές: Institut Francais Chypre, Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Κοινοτικό Συμβούλιο Κατυδάτων, Christoudias Logistics, Λέλλος Π. Δημητριάδης Δικηγορικό γραφείο Δ.Ε.Π.Ε., AA MPSound, Windcraft Music Centre

Χορηγός επικοινωνίας: Καθημερινή Κύπρου