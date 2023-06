Τα Sessions, το πολυσχιδές πρόγραμμα κουήρ δράσεων, εγκαινιάζει τον δεύτερο κύκλο λειτουργίας του καταλαμβάνοντας ολόκληρο το κτίριο της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2023.

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ

SESSIONS x SPEL: A series of queer happenings (Ιούνιος - Δεκέμβριος 2023)

Τα Sessions, το πολυσχιδές πρόγραμμα κουήρ δράσεων, εγκαινιάζει τον δεύτερο κύκλο λειτουργίας του καταλαμβάνοντας ολόκληρο το κτίριο της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2023. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 στις 19:00, με περφόρμανς από την Κοραλία Στεργίδη και μουσική από τη Nana. Το πρότζεκτ θα βρίσκεται σε μια εξελικτική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τους Δημήτρη Χειμώνα, Λεξ Γρηγορίου και τους συνεργάτες τους, ως ένας σκηνοθετημένος αυτοσχεδιασμός. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το επίσημο πρόγραμμα με παραστάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, προβολές, εργαστήρια, ομιλίες και πάρτι.

Στην είσοδο των Sessions, το Reading Room, σε επιμέλεια Λοΐζου Ολύμπιου, επιστρέφει για όλη τη διάρκεια του πρότζεκτ υπό την ομπρέλα του Cerebral Gym, μια σειρά δράσεων που περιστρέφονται γύρω από το έντυπο υλικό - συναντήσεις ομαδικών ανάγνωσεων, εργαστήρια αρχειοθέτησης και βιβλιοδεσίας, παρουσιάσεις βιβλίων, παραστατικές αναγνώσεις ποίησης και άλλων κειμένων, θεατρικό έργο, προβολές ταινιών κ.λ.π. Η σημασία των queer αρχειακών πρακτικών αποτελεί τον κεντρικό άξονα σχεδιασμού του προγράμματος. Επίσης, φίλοι των Sessions θα εμπλουτίσουν αυτή την προσωρινή αντι-βιβλιοθήκη με εκδόσεις από τις δικές τους προσωπικές συλλογές, καθιστώντας αυτή τη συγκέντρωση μια συλλογή συλλογών, μια συλλογική βιβλιογραφία συντροφικών κειμένων, προωθώντας μια κουλτούρα ανάγνωσης και μοιράσματος.

Στο ισόγειο, διάφορα μουσικά όργανα, ρούχα, μικρόφωνα, ηχεία, φώτα αποτελούν κάποια από τα εργαλεία που καλείται το κοινό να χρησιμοποιήσει για να ενεργοποιήσει την Pista Cacophonias. Ως ένας αυτοσχεδιασμός μακράς διαρκείας, η Pista Cacophonias δίνει χώρο στη φασαρία ή και αρμονία που προκύπτει στις απόπειρες επικοινωνίας. Στον πρώτο όροφο που επικοινωνεί με το ισόγειο, η ομάδα των Sessions, η κολλεκτίβα endrosia, το becoming press και άλλοι καλλιτέχνες και ακτιβιστές, αξιοποιούν τις παλιές κατασκευές της Κρατικής Πινακοθήκης για να φτιάξουν περιβάλλοντα για διαφορετικούς τρόπους ανταλλαγής και συνεργασίας σε ένα κοινό χώρο. Ο σχεδιασμός μετατρέπει τον εκθεσιακό χώρο του μουσείου σε δημόσιο στούντιο, έναν ανοιχτό χώρο πρόβας, ένα φασαριόζικο παιχνιδότοπο, ένα κήπο για άγρια φυτά που δίνουν και παίρνουν από τα άλλα. Ο διάλογος, η συνέργεια και η συμμετοχή μετουσιώνουν την φαινομενική αταξία του κήπου σε αρμονία.

Ο δεύτερος όροφος, με ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα και σκηνή, θα φιλοξενεί παραστάσεις χορού και θεάτρου, πρόβες, προβολές, εργαστήρια και πάρτι. Με απλές DIY κατασκευές και την απαραίτητη τεχνική υποδομή, ο χώρος Theatro είναι ένας κενός χώρος για πρόβα, δράση και μαρτυρία. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, με παραστάσεις κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος του χρόνου και θα περιλαμβάνει αντισυμβατικά παραστατικά έργα, συναυλίες και προβολές, πάρτι, φιλόδοξες αποτυχίες, πειραματισμούς με τη θεατρική σύμβαση, την ταυτότητα, την προσωπική και συλλογική έκφραση, την αίσθηση του ανήκειν.

Στην ταράτσα της ΣΠΕΛ στήθηκε ο κοινωνικός χώρος Cloud. Το στέκι των Sessions με τις μαξιλάρες Soft Sculptures των Μπελίντα & Εύα Παπαβασιλείου (εισφορά του πρότζεκτ Morir Sonando) προσφέρει χώρο για άραγμα, ποτό και vegan φαγητό. Με θέα την Λευκωσία, κάθε Πέμπτη κατά τη δύση του ήλιου μέχρι το τέλος του χρόνου, 26 καλλιτέχνες προσκαλούνται για να παρουσιάσουν μια δική τους ζωντανή εκπομπή. Αξιοποιώντας ένα μικρόφωνο, ένα λάπτοπ και δύο ηχεία, ένα άτομο τη φορά καλείται να παίξει μουσική, να μιλήσει, να διαβάσει, να τραγουδήσει για όποιο θέμα και με όποιο τρόπο θέλει στη ταράτσα της ΣΠΕΛ, στα πλαίσια των Cloud Transmissions. Oι Urban Gorillas θα ολοκληρώσουν την σκηνογραφική εμπειρία εγκαθιστώντας στη ταράτσα την AGORA, μια ανασυναρμολογούμενη κατασκευή για δημόσιους χώρους που θα μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε βραδιάς. Το Cloud θα λειτουργεί Τρίτη - Σάββατο από τις 17:00 - 00:00.

Οι εικαστικές παρεμβάσεις των Ορέστη Λαζούρα, Δανάης Λάου, Σάββα Κυριάκου και Μάριου Παύλου είναι μόνο η αρχή μιας σειράς αυτοσχεδιαστικών χειρονομιών, αφού το πρότζεκτ των Sessions θα μεταμορφώνεται και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Εφτά μηνιαίες εκδόσεις, γραμμένες από εφτά διαφορετικά άτομα ή ομάδες χρησιμοποιώντας την κατάληψη της ΣΠΕΛ ως έναυσμα, θα συνοδεύουν τις δράσεις και το συνολικό αρχείο που θα δημιουργηθεί θα εκδοθεί σε μορφή βιβλίου στο τέλος. Η συνολική εμπειρία θα εμπλουτίζεται από τα αρώματα της floricienta iuvenalis.

Τα Sessions πειραματίζονται με μεθόδους αυτο-οργάνωσης, αυτοσχεδιασμού, συμμετοχής και έκθεσης σε ένα συμπεριληπτικό και ασφαλές πλαίσιο, μέσα από τον σεβασμό και την αγάπη.

Παρακολουθούμε, εκτιμούμε, χειροκροτούμε!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη, 29.6, 19:00: Deep Love & Nana

Η Deep Love (Κοραλία Στεργίδη) εγκαινιάζει τα Sessions με ένα "Whisper Listing" που μας μεταφέρει από την υποσελήνια στην υπερσελήνια ζωή, ανασκάπτοντας μύθους στρώμα προς στρώμα. Θα ακολουθήσει μουσική από τη Nana στο Cloud.

Πέμπτη, 13.7, 15:00: Gathering 8! Prep! - Honest Electronics

Ανοιχτό εργαστήρι για την κατασκευή του stage Sessions Delights στο μουσικό φεστιβάλ Gathering8!

Παρασκευή, 14.7, 21:00: Pre-Live Concert: The Gathering 8! - Honest Electronics

H Honest Electronics παρουσιάζει τους Spanked Siren, Kasska και Guilty by Association.

Τετάρτη, 19.7, 14:00 - 17:00 / Πέμπτη, 20.7, 16:30 - 19:30 / Παρασκευή, 21.7, 20:30 - 23:30: Feel free to take a nap, σε επιμέλεια Πέτρου Κονναρή και Mirko Guido.

Mια περφόρμανς-εγκατάσταση που βασίζεται σε διαλογικές πρακτικές μεταξύ χορού, γλώσσας και κειμένου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLOUD TRANSMISSIONS

Στη ταράτσα, κάθε Πέμπτη, κατά τη δύση του ήλιου, 70% προ-ηχογραφημένα, 30% ζωντανά.

6.7, 20:04: Garose

13.7, 20:02: wanderwonder

20.7, 19:58: Alysidez

27.7, 19:54: Niko Mas & Polymnia on behalf of Becoming

3.8, 19:48: Joralsky

10.8, 19:41: Dolores

24.8, 19:24: sixonesix

31.8, 19:15: djorestisl

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΣΠΕΛ

Διεύθυνση: Αμμοχώστου 73, 1016, Λευκωσία.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο, 12:00 - 00:00 (κλειστή τις αργίες)

Επικοινωνία: +357 22 479600 / info@moca.org.cy / @spelstategallery

SESSIONS: Facebook / Instagram