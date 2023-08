Ταινίες από οχτώ ευρωπαϊκές χώρες βραβεύτηκαν στο Διεθνές Animafest στη Σαλαμιού

Η φετινή έκδοση περιλάμβανε 31 διεθνείς και τέσσερις κυπριακές ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς και πρόγραμμα παιδικών ταινιών με εννέα ταινίες.

Ταινίες από οχτώ ευρωπαϊκές χώρες βραβεύτηκαν στην 22η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation Κύπρου Όψεις του Κόσμου στην κοινότητα Σαλαμιούς. Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου των διοργανωτών, η φετινή έκδοση περιλάμβανε 31 διεθνείς και τέσσερις κυπριακές ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς και πρόγραμμα παιδικών ταινιών με εννέα ταινίες, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, εργαστήρια και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι Andreas Hykade (Γερμανία), Varya Yakovleva (Ρωσία) και Κωνσταντίνος Κυπριανού (Κύπρος). Η επιτροπή απένειμε το μεγάλο βραβείο Δημήτρης Ειπίδης για την καλύτερη αφηγηματική ταινία στο έργο Electra της Daria Kashceeva (Τσεχία, Γαλλία, Σλοβακία).

Το Μεγάλο βραβείο Δημήτρης Ειπίδης για την καλύτερη μη αφηγηματική ταινία απονεμήθηκε στην ταινία Is Heaven Blue?, των Paul de Nooijer και Menno de Nooijer (Ολλανδία, Νορβηγία), «για τη δημιουργία μιας προσωπικής ιστορίας με τρόπο μη αφηγηματικό και για το μέγιστο καλλιτεχνικό της επίπεδο».

Το βραβείο καλύτερης κυπριακής ταινίας απονεμήθηκε στην ταινία In the city of Dust του Χάρη Πελλαπαϊσιώτη και της Maud Nivet, «για τη δημιουργία ενός συγκινητικού οπτικού και ακουστικού ποιήματος».

Η επιτροπή απένειμε ειδική μνεία σε τρεις διεθνείς ταινίες. Ειδική μνεία απονεμήθηκε στην ταινία Écorchée (Skinned), του Joachim Hérissé (Γαλλία), «για την απεικόνιση της ομορφιάς μέσα στην ασχήμια». Στην ταινία Eeva της Lucija Mrzljak (Εσθονία, Κροατία), απονεμήθηκε ειδική μνεία «για τον πετυχημένο και σύγχρονο χαρακτήρα της ηρωίδας». Επίσης, ειδική μνεία απονεμήθηκε στην ταινία Antipolis του Kaspar Jancis (Εσθονία).

Το βραβείο κοινού απονεμήθηκε στην ταινία Electra της Daria Kashceeva (Τσεχία, Γαλλία, Σλοβακία) για το διεθνές πρόγραμμα, στην ταινία Phantom of Venus της Χριστιάνας Ιωάννου (Κύπρος) για τον κυπριακό πρόγραμμα, και στην ταινία Friendly Fire του Tom Koryto Blumen (Israel) για το παιδικό πρόγραμμα.

Τέλος, η παιδική κριτική επιτροπή απένειμε το πρώτο βραβείο παιδικής ταινίας στην ταινία Luce and the Rock της Britt Raes (Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία), «λόγω της διασκεδαστικής και γεμάτης νόημα υπόθεσης», σύμφωνα με τους κριτές, οι οποίοι σημειώνουν ότι «η ταινία είναι καλοφτιαγμένη ως προς τη μουσική, την τεχνική και την υπόθεση».

Η παιδική επιτροπή απένειμε ειδική μνεία στην ταινία Harvey της Janice Nadeau (Καναδάς), που κρίθηκε ως «κατάλληλη για μικρά και μεγάλα παιδιά» και κέρδισε με τη «χιουμοριστική και ταυτόχρονα συγκινητική ιστορία της».

Φωτογραφία: Animafest Cyprus