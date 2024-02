Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Μουσικά, θεατρικά και κινηματογραφικά ταξίδια που μεταφέρουν το κοινό σε σκηνές και μέρη τα οποία «ταρακουνούν» τη σκέψη και επεκτείνουν την πολιτιστική δημιουργία του νησιού

Το 1ο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου στη Λεμεσό

Ένα ανεξάρτητο και καθόλου κερδοσκοπικό πολιτιστικό φεστιβάλ, λαμβάνει για πρώτη φορά χώρα στην Κύπρο, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού αλλά και της ζωής των Παλαιστινίων. Πρόκειται για το πρώτο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου το οποίο παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα ταινιών, από μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, πειραματικές και φυσικά μεγάλου μήκους ταινίες από διάφορες παλαιστινιακές κοινότητες, από τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ κ.ά. Το φεστιβάλ άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό την Πέμπτη και ρίχνει αυλαία την επόμενη Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου. Σήμερα, στο ΝeMe Arts Centre, παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Foragers» (Τροφοσυλλέκτες) της Jumana Manna. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον περιβαλλοντικό κοινωνικό επιστήμονα – ακτιβιστή Κλείτο Παπαστυλιανού, με συντονίστρια της συζήτησης την Μέλανη Στέλιου. Αύριο, Κυριακή, το πρόγραμμα αρχίζει με την ταινία «Today They Took My Son» (Σήμερα πήραν τον γιο μου) της Farah Nabulsi, συνεχίζει με τις μικρού μήκους «Bukjeh El Lemon» (Ένας Μπόγος με Λεμόνια) του Mays Shkerat, «Nation Estate » της Larissa Sansour και «Lovesick inthe West Bank» της Said Zagha. Μετά τις προβολές της Κυριακής, θα ακολουθήσει παλαιστινιακό μουσικό βράδυ με live dj μουσική με τον Στέλιο Κερυνειώτη.

Σάββατο 17/02, 20.00 | ΝeMe Arts Centre, Λεμεσός

Κυριακή 18/02, 20.00 | «Στο δρόμο», Λεμεσός

«Ο Σιδερένιος Κύκλος της Ζωής» στην γκαλερί «Αποκάλυψη»

Η Βάσω Θούπου επανέρχεται στα καλλιτεχνικά δρώμενα με καινούρια πρόταση, την οποία παρουσιάζει στην ίδια γκαλερί που παρουσίασε και την τελευταία της έκθεση, «Συμφιλίωση», το 2021, στην γκαλερί «Αποκάλυψη». Η νέα πρόταση της Θούπου, που φέρει τον τίτλο «Ο Σιδερένιος Κύκλος της Ζωής», έχει φιλοσοφική διάθεση και διαπραγματεύεται σε βάθος την ανθρώπινη ύπαρξη και όχι μόνον και τις επαναλαμβανόμενες και κυκλικές καταστάσεις που αποτελούν στην ουσία την ίδια τη ζωή. Η κοινότοπη αλήθεια, που αναφέρεται στον αέναο και σιδερένιο κύκλο της γέννησης, της ακμής και της παρακμής στον οποίο εντάσσεται καθετί που αφορά τον άνθρωπο αλλά και τη φύση αφού μαζί συμπορεύονται, είναι το απόλυτο φράκταλ της ζωής μας. Ο κύκλος μπορεί να συμβολίζει την αρχή και το τέλος μιας ιστορίας, αλλά ο κύκλος μπορεί να ερμηνεύεται και σαν μια αγκαλιά που τα καλύπτει όλα. Η Βάσω Θούπου παρουσιάζει 45 περίπου έργα διαφόρων μεγεθών και τέσσερις υφασματογραφίες, μερικά χαρακτικά και μικρό αριθμό κεραμικών.

Σάββατο 17/02, 10.30-13.00 | Γκαλερί «Αποκάλυψη», Λευκωσία

Η πρώτη ατομική έκθεση της Γεωργίας Χρίστου στην Eins

Η γκαλερί Eins παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Γεωργίας Χρίστου, που φέρει τίτλο «Ο λαβύρινθος του πολύ μεγάλου και εκκωφαντικού τίποτα», η οποία θα παραμείνει στον εκθεσιακό χώρο μέχρι και τις 22 Μαρτίου. Το έργο της Χρίστου εξετάζει τη σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με σκοπό να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες λειτουργούν μέσα σε αυτούς. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο εσωτερικός και εξωτερικός κόσμος της καλλιτέχνη εκτίθενται, σε μια παράλληλη και ενίοτε αντικρουόμενη συνομιλία. Μια εσωστρεφής προσωπικότητα μετατρέπεται σε υπερ-εξωστρεφή περσόνα, που αναζητά οικειότητα και σύνδεση σε έναν όλο και πιο θορυβώδη κόσμο. Χρησιμοποιώντας τον εαυτό της ως μέσο έρευνας, εισέρχεται σε δημόσιους χώρους και τους άμεσους κοινωνικούς της κύκλους με σκοπό να εξετάσει πώς εκφραστικές, φεμινιστικές, ακτιβιστικές, queer δυνάμεις καταστέλλονται ή φιμώνονται από τον εκκωφαντικό θόρυβο πατριαρχικών και αποικιακών υποστρωμάτων.

Σάββατο 17/02, 11.00 - 14.00 | Γκαλερί Eins, Λεμεσός

«Καθαροί, πια» στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ

Το έργο της Σάρα Κέιν, το οποίο τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της ευρωπαϊκής σκηνής στα τέλη του 20ού αιώνα και θεωρείται από τα κορυφαία του είδους in yer face theatre, ανεβαίνει στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Ευριπίδη Δίκαιου. Σε έναν περίκλειστο χώρο, έξι πρόσωπα υποβάλλονται σε ακραίες δοκιμασίες υπό το σαδιστικό βλέμμα ενός γιατρού. Σχέσεις εξουσίας και υποταγής που ανοίγουν πληγές και τσακίζουν σώματα και ψυχές. Ένα τραυματικό περιβάλλον παρουσιάζεται όπου η οποιαδήποτε απόπειρα ερωτικής εκδήλωσης είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Κραυγές αγάπης σε απόλυτο αδιέξοδο, που καλύπτονται από φόβους και παραμορφωμένα συναισθήματα. Ένα μοναδικό παράδειγμα φραστικής σκληρότητας, εικονοκλαστικής δράσης και πολιτικού στοχασμού, που καταδεικνύει με καταγγελτική ορμή τους μηχανισμούς καταπίεσης και ελέγχου των κοινωνικών θεσμών και φορέων εξουσίας, που προσπαθούν να υπονομεύσουν και, εντέλει, να εξαλείψουν κάθε δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης. Το «Καθαροί, πια» γράφτηκε το 1998 και είναι το τρίτο στη σειρά από τα πέντε αποκαλυπτικά θεατρικά έργα της συγγραφέως, μίας από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας.

Σάββατο 17/02, 20.30 & Κυριακή 18/02, 18.00 | Νέα Σκηνή ΘΟΚ, Λευκωσία

«Ολόκληρη η Βίβλος σε μία ώρα» στο Θέατρο Μασκαρίνι

Το θέατρο «Αντίλογος» παρουσιάζει τη θεατρική παραγωγή η οποία φέρει τον τίτλο «Ολόκληρη η Βίβλος σε μία ώρα». Πρόκειται για μία κωμωδία που έσπασε ταμεία σε Αμερική και Αγγλία, για πολλά χρόνια, και τώρα ανεβαίνει στο θέατρο Μασκαρίνι, σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Mία παράσταση που δημιουργούν τρεις ηθοποιοί περφόρμερς και ένας μουσικός σε ένα σόου με τραγούδι, χορό και «ερωτήματα των ερωτημάτων πάνω σε θεμελιώδη ερωτήματα». Τελικά, «την Βίβλο πρέπει να την ερμηνεύουμε κυριολεκτικά;». Μέσα από κωμικές καταστάσεις οι τέσσερις περφόρμερς διερευνούν ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Ένας στοχασμός για τις ευθύνες, τις επιλογές μας, για τους περιορισμούς και τις ελευθερίες μας και ίσως για την ίδια τη ζωή.

Σάββατο & Κυριακή 17-18/02, 20.00 | Θέατρο Μασκαρίνι, Λευκωσία

«Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» στην Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ

«Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Πρόκειται για μια «θεατρική παραβολή», κατά τον συγγραφέα της, γραμμένη κατά το διάστημα 1926 -1941, που μοιάζει σήμερα εξίσου επίκαιρη και ιδεολογικά ισχυρή. Πώς συνδυάζει κανείς την καλοσύνη με τη σκληρότητα της πραγματικότητας, την ψυχική γαλήνη με την κοινωνική και ηθική κατάπτωση, και πώς μπορεί, τελικά, να ζήσει μέσα σε μια κοινωνία που δεν θα του επιβάλλει να φορέσει μια μάσκα για να επιβιώσει; Σε μια απομακρυσμένη επαρχία της Κίνας λοιπόν, το Σε Τσουάν, η Σεν Τε αναμετριέται με τις αντιφάσεις της ζωής αλλά και της καθημερινότητας, στην προσπάθειά της να επιβιώσει.

Σάββατο 17/02, 20.00 & Κυριακή 18/02, 18.00 | Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ, Λευκωσία

Jo Loui στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Το μουσικό ταξίδι τ@ Jo Loui είναι γεμάτο ψυχή, συναισθηματικούς στίχους και δυνατή αφήγηση. Από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, το ταξίδι ζωής τ@ Jo ήταν μια ιστορία αυτογνωσίας και τόλμης να αγκαλιάσει και να αποκαλύψει την αληθινή ταυτότητά του. Το προσωπικό μονοπάτι και το πρώτο άλμπουμ χαρακτηρίζονται από μια ισχυρή αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό, την αδικία, την ανισότητα και τη διάκριση σε όλες τις μορφές της. Αυτό όμως, μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν όλ@ αγωνιστούμε για ένα κόσμο χωρίς στερεότυπα, όπου η κοινωνία δεν αναμένει από τους ανθρώπους να ζήσουν μια ζωή που δεν έχουν επιλέξει. Μιλά για την ξενιτιά, την κατάθλιψη και τη δυσφορία φύλου ανασηκώνοντας φωνή κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων. Μία συναυλία που υπόσχεται να συνεπάρει το κοινό και να του δώσει μια γεύση από τις μελωδίες και τους ρυθμούς τoυ νησιού της Αφροδίτης και την ομορφιά της κυπριακής διαλέκτου.

Κυριακή 18/02, 18.00 | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας