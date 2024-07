Trivia για το φεστιβάλ AfroBanana

Μακροβούτι στο σύμπαν της τέχνης και της μαγείας

Το ήξερες ότι το πρώτο AfroBanana έλαβε χώρα στους Αγίους Τριμιθιάς το 2011;

Το ήξερες ότι σε μια έκδοση του φεστιβάλ στο Δάσος της Αθαλάσσας το 2013, μπορούσατε να πάρετε τηγανίτες διακοσμημένες με μεταξοτυπία από σοκολάτα;

Το ήξερες ότι το φεστιβάλ AfroBanana έχει πραγματοποιηθεί σε 7 διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη την Κύπρο -ακόμη και στην Αθήνα- από το δάσος του Κόρνου, στην παραλία του Κιτίου και τώρα στους λόφους των Λευκάρων, κάθε φορά αναδεικνύοντας ένα διαφορετικό μέρος του όμορφου νησιού μας και αντλώντας έμπνευση από το περιβάλλον του; Ενσωματώνοντας στοιχεία από κάθε τοποθεσία στον σχεδιασμό τους, π.χ. αναδημιουργώντας τα όμορφα ηλιοβασιλέματα της Γιαλιάς μέσω του φωτισμού της σκηνής ή χρησιμοποιώντας τα σχέδια των λευκαρίτικων για να αναδείξουν την πολιτιστική μας κληρονομιά στα σκηνικά τα οποία παρουσιάστηκαν στην Αθήνα.

Το ήξερες ότι όλα αυτά τα χρόνια, το AfroBanana είχε τη δική του εφημερίδα, το δικό του ραδιόφωνο, ακόμα και τα δικά του διαβατήρια; Όλα αυτά αποτελούν μέρος της προσπάθειας να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα κοινότητας στους επισκέπτες του φεστιβάλ και να τους ενθαρρύνουν να έρθουν κοντά για να σκεφτούν και να δημιουργήσουν νέους κόσμους.

Το ήξερες ότι χρειάζεται μια ολόκληρη ομάδα από αρχιτέκτονες, σχεδιαστές φωτισμού, σχεδιαστές εμπειριών, σεφ, μιξολόγους, παραγωγούς, τεχνικούς ήχου, διαχειριστές σκηνής, γραφίστες, φωτογράφους, βιντεογράφους και πολλούς άλλους για να το οργανώσουν; Κάθε χρόνο επιμελούνται κάθε πτυχή του φεστιβάλ AfroBanana από την αρχή, από το lineup μέχρι τα φώτα της σκηνής και τα κοκτέιλ, έτσι ώστε καμία έκδοση του φεστιβάλ να μην είναι ίδια με την προηγούμενη.

Το ήξερες ότι φυσικά έχουν ένα καταπληκτικό lineup όπως πάντα, αλλά και τους μεγαλύτερους headliners που είδαμε ποτέ - τους θρυλικούς Budos Band από τη Νέα Υόρκη; Ξεκινούν τον γύρο της Ευρώπης (μια περιοδεία που σχεδόν ξεπούλησε) με πρώτο σταθμό την Κύπρο;

Το ήξερες ότι φέτος θα έχουν μαζί τους τον Pastry Chef of the Year και τον Young Chef of the Year στο φεστιβάλ, που θα σερβίρουν ένα AfroBanana Special: afrobanoffee λουκουμάδες;

Το ήξερες ότι το AfroBanana έχει τη συνήθεια να κρατάει κάποια πράγματα κρυφά; Από μυστικές συναυλίες πιάνου, μέχρι και μουσικές παρελάσεις και κρυμμένα μπαρ.

Κάθε χρόνο υπάρχει κάτι που περιμένει να το ανακαλύψετε...

Το ήξερες ότι την Κυριακή (7 Ιουλίου) θα έχει τραπέζωμα, σε ένα πανηγυρικό φινάλε ανοικτό για όλους με ελεύθερη είσοδο, όπου chef και DJ θα συνεργαστούν για να γιορτάσουμε με φαγητό, ποτό και μουσική; Τέσσερις DJ θα παίξουν τα αγαπημένα τους κομμάτια από δίσκους μέσω του θρυλικού ηχοσυστήματος Funktion One, ενώ τα αδέρφια Φώκου θα στήσουν την Κουζίνα Άρκα για να μαγειρέψουν κλέφτικο και άλλους μεζέδες, χρησιμοποιώντας ηλιακούς φούρνους!

Το ήξερες ότι φέτος, εκτός από όλα τα παιδικά εργαστήρια, όπως το «Ζωγραφίστε μια Πόλη» με το OPU Collective, «Ας Παίξουμε το Clima Cypria επιτραπέζιο παιχνίδι», «Δημιουργήστε Τέχνη με τον λefkart», το AfroBanana θα έχει το δικό του υπαίθριο σχολείο που θα διευθύνεται από το Forest School; Το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουλίου το πρωί, δίνοντας στους γονείς την ευκαιρία να αφήσουν τα παιδιά τους να μάθουν και να παίξουν με τη φύση.

Το ήξερες ότι φέτος στο AfroBanana, στο Dome 9 θα παρουσιάσουν μια πρωτότυπη λύση ανανεώσιμης ενέργειας που έχουν δημιουργήσει μαζί με τους Ευρωπαίους συνεργάτες τους; Μια 3D-εκτυπωμένη σφαίρα που λάμπει και περιστρέφεται από ψηλά.

Το ήξερες ότι φέτος περισσότερες από 10 πρωτοβουλίες/ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των Animafest, OPU Collective, Forest School, Friends of the Earth, CSI, Urban Gorillas, CAGDI, Terra Cypria, λefkart, ModulAct, συμμετέχουν στο φεστιβάλ με ενεργοποιήσεις σε συνεργασία με την ABR;

Το ήξερες ότι ο Δήμος Αθηναίων προσκάλεσε το AfroBanana να παρουσιάσει τη σύγχρονη κυπριακή κουλτούρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ This is Athens City Festival;

Το ήξερες ότι το AfroBanana είναι ένα διεθνώς βραβευμένο φεστιβάλ που έχει λάβει πολλές φορές την ετικέτα EFFE από την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ, αναγνωρίζοντας την καλλιτεχνική του ποιότητα και τον τοπικό, εθνικό και διεθνή του αντίκτυπο;

Το ήξερες ότι το AfroBanana πραγματοποιήθηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια του lockdown ως εμπειρία VR, κερδίζοντας ένα βραβείο EFFE από την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ για την καινοτομία του;

Το ήξερες ότι φέτος το φεστιβάλ ξεχωρίζει για τις συνεργασίες που έχει δημιουργήσει; Πολλοί καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στη σκηνή μαζί, όπως οι Sonica, οι οποίοι έχουν καλέσει στη σκηνή τον σαξοφωνίστα Μάριο Χαραλάμπους. Το πιο καταπληκτικό είναι τα εντελώς καινούρια ακούσματα που θα παρουσιαστούν, με την εκρηκτική συνεργασία μεταξύ του Έλληνα μουσικοσυνθέτη Larry Gus και του πολυτάλαντου Σωφρόνη Σωφρονίου.