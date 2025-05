Stand in Line: Στο VIMA Art Fair με έργα του Βαλεντίνου Χαραλάμπους

Δημοσιεύθηκε 12.05.2025

H γκαλερί Stand in Line θα παρουσιάσει, συγκεντρωμένα, παλαιά και νέα έργα του κεραμίστα Βαλεντίνου Χαραλάμπους.

Με ιδιαίτερη χαρά, η γκαλερί Stand in Line – Art Space ανακοινώνει την συμμετοχή τις στο VIMA Art Fair, το πρώτο διεθνές art fair σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο που ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό την Παρασκευή 16 Μαΐου στη Λεμεσό. H γκαλερί Stand in Line θα παρουσιάσει, συγκεντρωμένα, παλαιά και νέα έργα του κεραμίστα Βαλεντίνου Χαραλάμπους.

Η πρώτη διεθνής φουάρ σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιείται στην Κύπρο λαμβάνει χώρα από τις 16 μέχρι τις 18 Μαΐου και θα πραγματοποιηθεί σε πρώην βιομηχανικό κτίριο με θέα τη Μεσόγειο. Το κτήριο ήταν αρχικά ένα από τα υποστατικά του ΣΟΔΑΠ, από τα παλαιότερα οινοποιεία της Κύπρου και αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Για να επισκεφθείτε την έκθεση μπορείτε να προαγοράσετε τα εισιτήρια σας από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.more.com/cy-en/tickets/happenings/cy-vima-art-fair/

Ο Βαλεντίνος Χαραλάμπους γεννήθηκε σε οικογένεια αγγειοπλαστών στην Αμμόχωστο το 1929. Είναι ο πρώτος Κύπριος που κάνει σπουδές στην κεραμική στο Central School of Arts & Crafts στο Λονδίνο με την Dora Billington και μαθήτευσε στο εργαστήρι του Bernard Leach στο Cornwal, 1948 -1952. Δίδαξε κεραμική στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Βαγδάτης από το 1957-1967. Το 1968 ίδρυσε το τμήμα κεραμικής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Βαγδάτης το οποίο διεύθυνε μέχρι την αφυπηρέτηση του το 1985 και την επιστροφή του στην Κύπρο όπου εργάστηκε για ένα χρόνο στην Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης και, από το 1986 μέχρι το 1998, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την ευθύνη των Κυπρο- Αραβικών Πολιτιστικών Σχέσεων.

Εκθέσεις- Διακρίσεις

Έχει στο βιογραφικό του μεγάλη σειρά ατομικών εκθέσεων ανά τον κόσμο καθώς και συμμετοχή σε φημισμένες διοργανώσεις τέχνης, όπως η Μπιενάλε της Βενετίας. Το έργο του παρουσίασε σε ατομικές εκθέσεις στη Βαγδάτη, Λευκωσία, Αθήνα, Παρίσι, Λονδίνο, Βόννη, Βερολίνο, Βουκουρέστι, Μαδρίτη. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία σε Ιράκ, Αγγλία, Αίγυπτο, Ισπανία κ.α.

Το 2001 το Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο του Κέμπριτς τον περιέλαβε στον τόμο Great Minds of the 21st Century, ενώ το 2002 η Παγκόσμια Ακαδημία Γραμμάτων των ΗΠΑ του απένειμε τιμητική διάκριση για τη συμβολή του στην παγκόσμια κεραμική. Το 2005 το Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο του Κέμπριτζ τον αξιολόγησε ως ένα από τους 100 κορυφαίους καλλιτέχνες του 2005, στην έκδοση 100 Top Artists 2005. To 2007 τιμήθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση με το Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών. Το 2017 εκπροσώπησε την Κύπρο στην 57η Μπιενάλε της Βενετίας.

Το 2013, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διοργάνωσαν στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη στη Λεμεσό μεγάλη αναδρομική έκθεση του Βαλεντίνου Χαραλάμπους. Έκθεση κεραμικής του καλλιτέχνη φιλοξένησε και το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη το χειμώνα του 2021.

Επιμέλεια: Αντρέ Ζιβανάρη, Χάρις Επαμεινώνδα

Πληροφορίες

Stand in Line | Έργα του Βαλεντίνου Χαραλάμπους στο VIMA

Ώρες Λειτουργίας

Παρασκευή 16 Μαΐου 2025: 15:00–21:00,

Σάββατο 17 Μαΐου2025: 15:00–20:00,

Κυριακή 18 Μαΐου: 12:00–19:00