23o Animafest Cyprus | Από τις 9 μέχρι τις 12 Αυγούστου στη Σαλαμιού

H 23η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις του Κόσμου για ακόμη μια χρονιά θα φιλοξενηθεί στην Σαλαμιού της επαρχίας Πάφου, από τις 9 μέχρι τις 12 Αυγούστου, με την στήριξη φέτος για πρώτη φορά και των 18 κοινοτήτων του συμπλέγματος ζ κοιλάδων Διαρίζου και Ξεροπόταμου.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ του πλανήτη, πλάι σε Κυπριακές ταινίες και πολλές παράλληλες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν εκθέσεις, συναυλίες και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.

Αυτή η πολυδιάστατη, δυναμική και πρωτοπόρα διοργάνωση, φέρνει μαζί κάθε χρόνο την κοινότητα της Σαλαμιούς μαζί με τους εκατοντάδες επισκέπτες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, χαρίζοντάς τους εξαιρετικής ποιότητας διαγωνιστικά προγράμματα σε πρώτη Παγκύπρια προβολή, στην παρουσία δεκάδων καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η αφίσα του Φεστιβάλ

Όπως κάθε χρόνο, προσκαλέσαμε ένα από τους κορυφαίους καλλιτέχνες από τη διεθνή κοινότητα του animation να δημιουργήσει την αφίσα. Φέτος την αφίσα φιλοτέχνησε ο Ρώσος σκηνοθέτης, κάτοικος Βερολίνου, Sasha Svirski, του οποίου ταινίες διαγωνίστηκαν και διακρίθηκαν στο Κυπριακό μας Φεστιβάλ στο παρελθόν.

Διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα

Οι επιμελητές Γιώργος Τσαγγάρης και Gerben Schermer (Ολλανδία) επέλεξαν 33 ταινίες από 14 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, ανάμεσα σε περισσότερες από 800 υποβολές από κάθε γωνιά του πλανήτη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ υποβολών.

Η επιμέλεια του προγράμματος έχει ως διαχρονικό στόχο να παρουσιάσει στο κοινό της Κύπρου την διεθνή καλλιτεχνική πρωτοπορία αλλά και παράλληλα να το καλλιεργήσει, μέσα από ταινίες που χαρακτηρίζονται από οικουμενικότητα και ανθρωποκεντρική ματιά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις παγκόσμιες ανησυχίες των καιρών μας.

Στο παιδικό διαγωνιστικό πρόγραμμα, που είναι αφιερωμένο στο ολοένα και αυξανόμενο παιδικό κοινό του φεστιβάλ, επιλέγησαν 14 διεθνείς ταινίες από 7 διαφορετικές χώρες. Την καλύτερη ταινία στο παιδικό διαγωνιστικό πρόγραμμα θα κληθεί να επιλέξει πενταμελής νεαρή κριτική επιτροπή που αποτελείται από μαθητές σχολείου.

Δείτε εδώ www.animafest.com.cy την επιλογή ταινιών στα δαγωνιστκά προγράμματα της φετινής έκδοσης του Φεστιβάλ καθώς και των παράλληλων προβολών

Kυπριακό Πρόγραμμα και Κύπριοι καλλιτέχνες

Φέτος για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με την Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου, συνεχίζει η τριμελής επιτροπή επιμελητών για την επιλογή του Κυπριακού διαγωνιστικού προγράμματος, η οποία αποτελείται από την Ελένη Χανδριώτου, εικαστικό, Denis Κωνσταντίνου, brand and motion designer και Πόπη Πισσουρίου, γραφίστρια. Η επιτροπή ανέλαβε και τη γενική επιμέλεια των κυπριακών ταινιών συνεχίζοντας και στο φετινό πρόγραμμα το Πανόραμα Κυπριακού Animation.

Στο φετινό πρόγραμμα έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν 4 ταινίες στο Εθνικό Διαγωνιστικό και 9 ταινίες στο εκτός διαγωνιστικού Κυπριακό Πανόραμα.

Επίσης, στο πλαίσιο του Κυπριακού προγράμματος διοργανώνεται φέτος για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με την Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου, το ανοικτό κάλεσμα για εικονογράφους και Αnimators για να συνεργαστούν στην συν-δημιουργία flip books με θέμα τα πουλιά της Σαλαμιούς. Η δράση αυτή πραγματοποιείται με την στήριξη του Βirdlife Cyprus.

Στο φετινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται έκθεση αφιέρωμα στον Κύπριο Φωτογράφο Xάρη Πελλαπαϊσιώτη με το έργο «Let the dead Speak», που συν-δημιουργήθηκε με τον Στέφανο Στεφανίδη και η προβολή της ταινίας «Tα σώματα της Χρυσόθεμης μετά το δημόσιο αποκεφαλισμό της στα τέλη του 20ου αιώνα μετά Χριστόν» της ποιήτριας Ελένη Τουμαζή Ρεμπελίνα σε σκηνοθεσία Έλενας Αγαθοκλέους.

Παράλληλες ειδικές προβολές:

«Ήταν Ένας Ποντικός» η νέα ταινία Αnimation για τον τεμπέλη Δράκο, ο «Νυχτοπάππαρος» των Monsier Dumani θα παρουσιαστούν στην φετινή έκδοση του Animafest. Περισότερες πληροφορίες εδώ: www.animafest.com.cy

Επιπρόσθετα, για δεύτερη χρονιά φέτος θα παρουσιαστεί η πειραματική σκηνή zero-zero stage, με μεταμεσονύκτιες οπτικοακουστικές δράσεις από νέους Κύπριους μουσικούς και εικαστικούς

Εθνογραφία και καταγραφή του τόπου και των ανθρώπων της περιοχής

Τέλος, φέτος το κοινό του φεστιβάλ θα έχει ξανά την ευκαιρία να συμμετάσχει στις δύο πολύ ξεχωριστές δράσεις: Το εργαστήρι συλλογής εθνογραφικού υλικού από την περιοχή, υπό την καθοδήγηση της Νικολέττας Δημητρίου, σε συνεργασία με το αρχείο Κυπριακής Μουσικής και τις «Ιστορίες Γραφομηχανής» του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, που γράφει εμπνευσμένος από συζητήσεις με τους κατοίκους της Σαλαμιούς και τους επισκέπτες στο φεστιβάλ.

Στην φετινή διοργάνωση θα παρουσιαστεί η μικρή έκδοση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τις ιστορίες γραφομηχανής που συνέλεξε στο περσινό Αnimafest.

Ανοικτό εργαστήρι Αnimation για μικρούς και μεγάλους

Στο Περιβαλλοντικό κέντρο στη Σαλαμιού θα λειτουργεί κατα τη διάρκεια του φεστιβάλ ανοικτό εργαστήρι για παιδιά και μεγάλους δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν διάφορες χειροποίητες τεχνικές της τέχνης του animation.

Διεθνής κριτική επιτροπή και διεθνείς καλεσμένοι

Το δύο μεγάλα βραβεία του Φεστιβάλ «Δημήτρης Εϊπίδης», narrative και non-narrative, την καλύτερη ταινία στο Κυπριακό Διαγωνιστικό καθώς και τις ειδικές μνείες στα διαγωνιστικά προγράμματα (Εθνικό και Διεθνές) θα κληθούν να απονείμουν τα τρία μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής. Φέτος, φιλοξενούνται στην Κύπρο δυο διακεκριμένοι δημιουργοί, ο Marko Tadić σκηνοθέτης απο την Κροατία και η Nadezhda Svirskaia, παραγωγός από την Ρωσία, κάτοικος Βερολίνου, οι οποίοι απαρτίζουν την κριτική επιτροπή μαζί με την ποιήτρια Αυγή Λίλλη από την Κύπρο. Το Φεστιβάλ θα τιμήσουν με την παρουσία τους επίσης πολλοί διακεκριμένοι διευθυντές και παραγωγοί σημαντικών διεθνών φεστιβάλ που συνεργάζονται με το Κυπριαό Animafest, καθώς και σκηνοθέτες που οι ταινίες τους διαγωνίζονται στα διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα.

Διεθνής Έκθεση

Ο εκθεσιακός μας χώρος, φέτος, φιλοξενεί μια εξαιρετική έκθεση collage Animation και βίντεο του Κροάτη σκηνοθέτη Marko Tadić.

Animation Film Camp: Ένα καινοτόμο διεθνές πρόγραμμα

Το πρώτο στο είδος του στην Κύπρο, το Αnimation Film Camp είναι το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Animafest Cyprus που ξεκίνησε πέρσι με διεθνή προσανατολισμό και με δυνατότητες δικτύωσης νέων καλλιτεχνών και φοιτητών με διεθνή κέντρα και Φεστιβάλ. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το World Festival of First Animations PRIMANIMA στην Βουδαπέστη και χρηματοδοτείται από το χορηγικό πρόγραμμα ΚΥΠΡΙΑ.

Οι δέκα καλλιτέχνες που επιλέγηκαν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης, από την Κύπρο και το εξωτερικό, έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δύο τετραήμερα Animation Film Camps. Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε ήδη τον περασμένο Μάιο στο Budaörs, στο κέντρο Animation Babter, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του 12ου World Festival of First Animations PRIMANIMA που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο. Στην Κύπρο το Film Camp θα πραγματοποιηθεί στο περιβαλοντικό κέντρο της Σαλαμιούς κατά τη διάρκεια του Animafest, από τις 6 - 9 Αυγούστου 2023 και διαξάγεται σε συνεργασία με την Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΑΝ. Eπικεφαλής του εργαστηρίου φέτος είναι ο διακεκριμένος πειραματικός σκηνοθέτης Steven Woloshen συνεργάτης με το National Film Board of Canada για περισσότερο από 20 χρόνια.

Πλούσιο πρόγραμμα με μουσικές από 6 κυπριακά συγκροτήματα και σόλο Μουσικούς

Το φετινό μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 εξαιρετικές συναυλίες από Κύπριους δημιουργούς: Σόλο συναυλία με τον Γιάννη Κουτή, τους διακεκριμένους Βuzz’ Ayaz, τους Vlamis and the Suns, την Μαρία Spivak, την jazz μπάντα Jassba με τους Ulas Oguc (drums), William Scott (saxophone, clarinet), Μάνος Στρατής (double bass) και το τετραμελές σχήμα Pulsar Band με τους Μαρία Αβραάμ (φλάουτο, φωνή), τον Σταύρο Σάββα (πλήκτρα, ηλεκτρική κιθάρα, φωνή), Χρίστο Πολίτη (μπάσο, φωνή) και Κωνσταντίνο Χαριλάου (κρουστά, drums).

To αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης animafest.com.cy και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Animafest Cyprus. Το Φεστιβάλ χρηματοδοτείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού και διοργανώνεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Φεστιβάλ Όψεις του Κόσμου σε συνεργασία με το Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή και το Κέντρο νεότητας Σαλαμιού, με την στήριξη των 18 κοινοτήτων του συμπλέγματος ζ κοιλάδων Διαρίζου και Ξεροπόταμου και της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΑΝ.

Δείτε εδώ την επιλογή ταινιών που θα διαγωνιστούν στην φετινή 23η έκδοση του Φεστιβάλ: www.animafest.com.cy