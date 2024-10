Εννέα παραστάσεις, μία έκθεση, δύο παρουσιάσεις και παράλληλα εργαστήρια στο Open House της Στέγης Χορού Λεμεσού

Το 15ο διεθνές φεστιβάλ, από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου, ενεργοποιεί 8 διαφορετικούς χώρους πολιτισμού και καλεί το κοινό να περπατήσει το κεντρο της πόλης

Το 15ο διεθνές φεστιβάλ Open House θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Λεμεσού από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει 9 παραστάσεις από τη τοπική και διεθνή σκηνή, μια έκθεση, δύο παρουσιάσεις και παράλληλα εργαστήρια.

Το φεστιβάλ ενεργοποιεί 8 διαφορετικούς χώρους πολιτισμού και καλεί το κοινό να περπατήσει το κεντρο της πόλης γνωρίζοντας παράλληλα την σύγχρονη χορογραφική δημιουργία. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πιο κάτω.

a dance for the end of the world (CY) | Παράσταση

Διαμάντω Χατζηζαχαρία

​

Φωτογραφία: Ανδρέας Νικολάου



​Είναι το τέλος του κόσμου και εγώ χορεύω σ’ ένα υπόγειο / περπατώ στους δρόμους το χάραμα / όλοι είναι φίλοι το πρωί της Κυριακής / είναι το τέλος του κόσμου και ανυπομονώ / δεν περιμένω τίποτα / λιγότερο απ’ τα πάντα / είναι το τέλος του κόσμου και δεν κατάφερα να τελειώσω ούτε ένα βιβλίο / ακόμα κοιτάω την οθόνη / είναι το τέλος του κόσμου και δεν έχω φτάσει πουθενά / οικεία / ή έστω γνώριμα / είναι το τέλος του κόσμου και ακόμα δεν ξέρω να χορεύω / είμαι επιτέλους ελεύθερη / είναι το τέλος του κόσμου / και η αρχή της ζωής μας.

Είναι το τέλος του κόσμου

αλλά όχι για μας.

*Η παράσταση υποστηρίζεται από το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη.​

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024, 18.30

Τόπος: Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη

Διάρκεια: 22’

Είσοδος Ελεύθερη

PULSE (CY) | Έκθεση

Σουζάνα Φιαλά

@Custom-trained AI model by the artist , AI video created with ComfyUI, Post production: fcpx

Η πιο πρόσφατη δουλειά της Σουζάνας Φιαλά συνδυάζει τη χορογραφία, την κίνηση, και το performance με την τεχνολογία. Εξερευνά την κίνηση ως αλγόριθμο, παντρεύοντας τις γνώσεις της στη χορογραφία και το performance με τον προγραμματισμό και την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI). Αυτή η σύζευξη μεταξύ των δύο μέσων επιτρέπει μια αδιάκοπη ροή ιδεών, και τροφοδοτεί τη δημιουργικότητά της τόσο στις ζωντανές παραστάσεις όσο και στα ψηφιακά της έργα.

Το project αποτελεί ένα διττό εγχείρημα.​ Αρχικά, αυτά τα έργα λειτουργούν ως προκαταρκτικά ψηφιακά σκίτσα, εμπνέοντας την για μελλοντικές καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, διερευνά αλλά και αγκαλιάζει τους πολύπλοκους τρόπους μέσω των οποίων η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιλαμβάνεται, αναλύει και ερμηνεύει την κίνηση.

Στη σειρά έργων “PULSE” , ψηφιακοί χαρακτήρες ζωντανεύουν πλήρως βυθισμένοι σε ένα αιώνιο χορό με ρευστές κινήσεις. Οι σκηνές εξελίσσονται ως ζωντανές παραστάσεις τοποθετημένες σε περιβάλλοντα που παραπέμπουν σε site-specific performances.

Η έκθεση υποστηρίζεται από το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη

03/10 Πέμπτη |19:00 (Εγκαίνια)

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024, 18.30

Ώρες λειτουργίας: 10.00-18.00

Τόπος: Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού - Αποθήκες Παπαδάκη

Διάρκεια: Μέχρι 06 Οκτωβρίου 2024

Είσοδος Ελεύθερη

Graces (IT) | Παράσταση

Silvia Gribaudi

@ Matteo Maffesanti

Η παράσταση Graces είναι εμπνευσμένη από τις Τρεις Χάριτες, ένα γλυπτό που δημιουργήθηκε από τον Αντώνιο Κανόβα μεταξύ του 1812 και 1817. Το έργο αντλεί έμπνευση από τη μυθολογία: τις τρεις κόρες του Δία - Ευφροσύνη, Αγλαΐα, και Θάλεια - οι οποίες ακτινοβολούσαν λαμπρότητα, χαρά και ευημερία.

Τρεις αρσενικές φιγούρες σε έναν χώρο και χρόνο που αιωρείται μεταξύ του ανθρώπινου και του αφηρημένου: ένα σημείο όπου αρσενικό και θηλυκό συναντιούνται χωρίς προκαθορισμένους ρόλους και χορεύουν στον ρυθμό της φύσης. Στη σκηνή βρίσκονται οι Siro Guglielmi, Matteo Marchesi και Andrea Rampazzo, μαζί με τη δημιουργό Silvia Gribaudi, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως "δημιουργός του σώματος" γιατί η τέχνη της ανυψώνει τις ατέλειες με ένα άμεσο, σκληρό και συμπονετικό κωμικό ύφος χωρίς όρια ανάμεσα στον χορό, το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Silvia Gribaudi αμφισβητεί τα στερεότυπα φύλου, τη θηλυκή και αρσενική ταυτότητα και τις έννοιες της αρετής και δεξιοτεχνίας στον χορό και την καθημερινότητα, ξεπερνώντας τα κλισέ και τις επιφανειακές εντυπώσεις.

Νικητήριο πρότζεκτ του βραβείου Danza&Danza 2019 «Ιταλική παραγωγή της χρονιάς»

Βραβεύτηκε με το CollaborAction#4 2018/2019

Φιναλίστ του Rete Critica 2019

Επιλεγμένο έργο της πλατφόρμας NID 2019.

Το Graces παρουσιάζεται στο πλαίσιο συνεργασίας της Στέγης Χορού Λεμεσού με το θέατρο Ριάλτο.

*Η παράσταση υποστηρίζεται από την Ιταλική Πρεσβεία Κύπρου.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024, 20.30

Τόπος: Θέατρο Ριάλτο

Διάρκεια: 60’

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.

Προπώληση και περισσότερες πληροφορίες: www.rialto.com.cy / Ταμείο του Θεάτρου 77 77 77 45

to kill a beast (CY) | Παράσταση

Δημήτρης Χειμώνας

Δύο ανδρικά σώματα εκτελούν έναν αδυσώπητο αγώνα για να παραμείνουν όρθια. Εμπνευσμένοι από την “Αναφορά σε μια Ακαδημία” του Κάφκα, η διαδικασία του εκπολιτισμού παρουσιάζεται τόσο ως μέσο επιβίωσης όσο και ως απώλεια ελευθερίας. Συνεχίζοντας την έρευνά τους στο παράλογο μέσα στην κυκλικότητα της κατάρρευσης, οι Χειμώνας και Schoenhut διερευνούν την αποτυχία στις απόπειρες για συνύπαρξη και για διαμερισμό εξουσίας, παραδίδοντας εαυτούς στην ματαιότητα της ανεξέλεγκτης φιλοδοξίας και της ανελέητης επιδίωξης κυριαρχίας.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024, 19.30

Τόπος: Ξυδάδικο

Διάρκεια: 25’

Iterations (UK) | Παράσταση

Tom Cassani

@Camille-Blake-Forecas

Το Iterations επικεντρώνεται στην εμμονή του Cassani με την δεξιοτεχνία και την ακρίβεια της ταχυδακτυλουργίας. Μας προσκαλεί να εξετάσουμε την εκτέλεση του φαινομενικά αδύνατου. Μέσα από αποδομημένες ρουτίνες και κείμενα που επαναπροσδιορίζουν τα αισθητικά μοτίβα της μαγείας, μας προσφέρεται χρόνος για να αναλογιστούμε και να επανερμηνεύσουμε. Κατα τη διάρκεια της έκθεσης του ασκούμενου μάγου, εξετάζεται το πώς αναδύονται οι “αδυνατότητες” μέσω της επανάληψης, των πράξεων, των χειρονομιών και της αυτοπαρατήρησης.

Δείτε πώς τοποθετώντας ένα νόμισμα στην τσέπη γίνεται έργο ζωής.

Μάθετε πόσο δύσκολο είναι πραγματικά, να κάνεις κάτι ακατόρθωτο με τόση ευκολία.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024,

Τόπος: Συνεργείο

Γλώσσα: Αγγλικά

Διάρκεια: 40’

In the middle we find dramaturgy | Συζήτηση | Έκθεση αποτελεσμάτων

Dance House Lemesos x Dance House Lefkosi

Οι δύο Στέγες (Στέγη Χορού Λεμεσού & Στέγη Χορού Λευκωσίας) προσκάλεσαν δώδεκα επαγγελματίες του χορού από Κύπρο και εξωτερικό σε ένα εντατικό ερευνητικό πρόγραμμα για να εξερευνήσουν διάφορες πτυχές της δραματουργίας. Φέρνοντας μαζί τους εργαλεία, εισηγήσεις, καλλιτεχνικές πρακτικές και προβληματισμούς, οι καλεσμένοι, σε ομάδες των τριών ατόμων, μέσα από το φίλτρο της δραματουργίας συνδιαλέγονται με θεματικές όπως η απόσταση, τα σώματα, η διαίσθηση και η ενεργοποίηση.

Μετά τη πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος “In the middle we find dramaturgy” στη Στέγη Χορού Λευκωσίας, ακολουθεί η τελική έκθεσή τους στο πλαίσιο του φεστιβάλ Open House στις 5 Οκτωβρίου στις 16:30 στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη.

Συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι: Μαρίτα Αναστάση, Νάγια Τ. Καρακώστα, Sara Živkovič Kranjc, Ροδιά Βόμβολου, Ελευθερία Σωκράτους, Αρετή Χουρδάκη, Εύη Δημητρίου, Ιόλη Κασκάνη, Οδυσσέας Κωνσταντίνου, Χρήστος Πολυμενάκος, Νίκολα Μητροπούλου, Σουζάνα Φιαλά.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024, 16.30

Τόπος: Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη

Διάρκεια: 60’

Είσοδος Ελεύθερη

Performing the new: falling for (you) (CY) | Παράσταση

Ιόλη Κασκάνη



a body moving

a moving body

this piece is about the body

my body and your body

my bones

your bones

the spaces between the bones

the breath

the tension

and gravity

a falling body

yielding

into memories

into dreams

yielding

holding

falling

falling with myself into myself

full and empty

breathing

falling

yielding to gravity

you are invited here with me

you are invited to enter the space

take a breath with me

rest your body on the ground and let gravity take you

we are all falling together

Το falling for (you) γίνεται μια κατάσταση όπου η πτώση επιτρέπεται να συμβεί. Αφήνοντας το σώμα να αναλωθεί από την πτώση, να παίξει με την πτώση. Τη πτώση που βρίσκεται ήδη εκεί, που ήταν πάντα εκεί.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα:

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024, 18.00

Τόπος: Arena Athlesis

Διάρκεια: 35’

Sonic Offering (CY) | Sound meditation-performance

Αντρούλα Καφά

Ανάμεσα σε ατμοσφαιρικά ηχοτοπία και σιωπές, με καταφύγιο το σκοτάδι, μια φωνή σε καλεί να αναπνεύσεις, να ακούσεις βαθιά, και να ενώσεις τη φωνή σου με αυτές των γύρω σου. Μια τελετή συλλογικής επούλωσης, το Sonic Offering βασίζεται σε μια ατμοσφαιρική μουσική σύνθεση που ενσωματώνει οδηγίες για ομαδική ήχηση, περισυλλογή, και ανάπαυση. Αντλώντας επιρροές από το έργο και τη φιλοσοφία της συνθέτριας Pauline Oliveros (1932-2016), καθώς και από πρακτικές μαγείας, η διαλογιστική περφόρμανς εξελίσσει το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της androula σχετικά με τις εκστατικές και επουλωτικές ιδιότητες του ήχου και της συνεργατικής ηχητικής δημιουργίας.

⚠️O ηχητικός διαλογισμός είναι συμμετοχικός αλλά δεν προαπαιτεί μουσικές ή άλλες γνώσεις. Η συμμετοχή μπορεί να πάρει τη μορφή της απλής ακρόασης.

androula, Sonic Offering, presented in the framework of theYard.Residency.24 by the Centre of Performing Arts MITOS, May 2024, Old Vinegar Factory, Limassol.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024, 19.30

Τόπος: Ξυδάδικο

Διάρκεια: 45'

Bless the Sound that Saved a Witch like me (FR, BE) | Παράσταση (16+)

Benjamin Kahn

Θέλω να μοιραστώ μια κραυγή, μαζί σας.

Το "Bless the Sound that saved a witch like me" είναι μια performance - κραυγή συναγερμού στο πλαίσιο της γεωπολιτικής, ιδεολογικής και οικολογικής κρίσης. Μαζί με την περφόρμερ Sati Veyrunes και τη συνθέτρια Yamila Rio Manzanares, ο Benjamin Kahn ερευνά τα μέσα έκφρασης που συνδέονται με αισθήματα έκτακτης ανάγκης. Στην ιστορία της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών η κραυγή απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό ενώ όταν αναφέρεται συνήθως ταυτίζεται με την οργή, την υστερία ή το χάος. Εξετάζοντας την κραυγή ως την πιο άμεση, ακουστική μορφή έκφρασης προσωπικής επιτακτικής ανάγκης στον πολιτικό και δημόσιο χώρο, το σωματικό και ηχητικό αυτό ταξίδι στοχεύει στο να ξαναγίνει προσβάσιμη αυτή η ζωτική ώθηση.

Όπως αναφέρει ο Benjamin “Είτε είναι γεμάτη οργή, ευχαρίστηση, πόνο ή σιωπή, η κραυγή είναι μια ισχυρή και βαθιά οικεία πράξη. Προκαλεί μια στιγμιαία ενσυναίσθηση που καλεί ό,τι έχουμε κοινό και ενστικτώδες. Είναι μια ρωγμή στον χωροχρόνο που μπορεί να μας οδηγήσει να αφουγκραστούμε ανεπιστρεπτί νέες σιωπές”.

Το "Bless the Sound that Saved a Witch like me" είναι το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας πορτραίτων, που αποτελείται από το "Sorry, But I Feel Slightly Disidentified...", ένα σόλο για την Cherish Menzo, και το σόλο "The Blue Hour" για τον Théo Aucremanne (2023).

⚠️Στην παράσταση γίνεται χρήση strobe light. Σκηνές του έργου περιλαμβάνουν υψηλής έντασης ήχο.

Η παράσταση υποστηρίζεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024, 20.30

Τόπος: B’ Δημοτική Αγορά (Θέατρο Versus)

Διάρκεια: 40'

Dear Festival and Friends | Τελικές σκέψεις

Ομάδα εργασίας προγράμματος

Η ομάδα του Dear Festival and Friends μοιράζεται σε μια ανοιχτή συζήτηση τον τρόπο εργασίας της καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα έργα διαμόρφωσαν τη σκέψη και τα κείμενα της. Το πρόγραμμα “Dear festival and friends…” σε επιμέλεια και συντονισμό των Ροδιά Βόμβολου (δραματουργός χορού, ερευνήτρια) και Μπετίνα Παναγιωτάρα (θεωρητικός χορού, δραματουργός) προτείνει την ενεργοποίηση κριτικής σκέψης και δημιουργικής γραφής γύρω από τις παραστάσεις του Οpen House Festival 2024. Mε βασική πρακτική την επιστολογραφία, η δράση αποσκοπεί να αναστοχαστεί επί των παραστάσεων και να ανατροφοδοτήσει τόσο το φεστιβάλ όσο και τ@ συμμετέχοντες/ουσες/οντα σε αυτή. Μια ομάδα εργασίας παρακολουθεί το φεστιβάλ στο σύνολο του και συναντιέται καθημερινά για να συζητήσει και να αποτυπώσει γραπτώς, σε μορφή επιστολών, τις σκέψεις/αντιδράσεις που κινητοποιούν οι παραστάσεις. Τα κείμενα στη συνέχεια δημοσιεύονται και διαμοιράζονται διαδικτυακά κι έντυπα ως τρόπος αναπλαισίωσης της επιμελητικής ματιάς του φεστιβάλ.

06/10 Κυριακή | 16:30 | 60'

@Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη

Είσοδος ελεύθερη

Performing the new: And now in a leap, confident that what leaps, leaps as evidence of what we do not hear in all the leaps (CY) |Παράσταση

Nour Paris

Το έργο “And now in a leap, confident that what leaps, leaps as evidence of what we do not hear in all the leaps” καταπιάνεται με την ποιητική ενός σώματος που βρίσκει την ευχαρίστηση και αφήνεται να βυθιστεί σε αυτή. Με την επιθυμία να απλωθεί, μέσα από τις δονήσεις του, αναζητώντας μάρτυρες να επηρεάσει.

Μπορείτε να επισκεφθείτε αυτόν τον χώρο ως μια στιγμή για να βυθιστείτε και να εισέλθετε σε αυτή τη στιγμή ως έναν χώρο για να κατοικήσετε.

Σε αυτόν τον τόπο, απαντώ στην επιθυμία μου να κινηθώ, να προσπαθήσω να αναστείλω λίγο περισσότερο τη στιγμή.

Μακάρι ο ενθουσιασμός αυτής της στιγμής να είναι μεταδοτικός.

Ο χρόνος εκτινάζεται μαζί μου, με συνεπαίρνει στην αιώρηση μου στο παρόν, διασφαλίζοντας ότι ποτέ δεν θα ξεφύγω μόνη μου στο μέλλον.

Έτσι κάνουμε το άλμα μαζί,

για τη χαρά που μας περιμένει, ενθαρρύνοντας τους εαυτούς μας να να κινούνται μαζί, ο ένας από τον άλλον.

Ένα άλμα σε μια προτροπή για γιορτή.

To έργο πειραματίζεται από την απροσδιόριστη έννοια του groove, την αισθητηριακή διαίσθηση που δίνει ώθηση στην κίνηση. Περιστρέφεται γύρω από ζητήματα επιτελεστικότητας, μουσικότητας, μεταμόρφωσης της αισθητηριακής αντίληψης και απόλαυσης. Εκθέτει την ευαλωτότητα κατά την οποία το groove βρίσκει το σώμα κάποιου, καθώς και την ευαλωτότητα στην οποία το οδηγεί.

Εδώ, ο χορός απολαμβάνεται ως δυνατότητα να απαντά κανείς στη διαίσθησή του, ως μια γλώσσα που ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για μια κοινή στιγμή ανάτασης.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024, 19.00

Τόπος: Αίθουσα εκδηλώσεων Πάνος Σολομωνίδης

Διάρκεια: 30’

REFACE (FR) | Παράσταση

Les Idoles

Το REFACE είναι μία περφορμανς με δύο ερμηνεύτριες και ζωντανή μουσική.

Χορογραφούμε ένα υπνωτιστικό “στριπτίζ” προσώπου με διάφορα υλικά και κομμώσεις. Μεταμορφώνουμε αργά και ύπουλα τις στάσεις του σώματος και τα πρόσωπά μας. Αναζητούμε την λιτότητα τόσο στην τέχνη όσο και στη χειρονομία.

Χρησιμοποιούμε κατ επανάληψη φυσικά και πλαστικά υλικά μέχρι να φθαρούν. Αποσυνθέτουμε και παραμορφώνουμε σταδιακά τις εικόνες που έχουμε ήδη καθιερώσει. Εμπνευσμένες από τις παράξενες, ατμοσφαιρικές ταυτότητες των κινηματογραφικών έργων του Bergman και του Lynch, καθώς και από το φωτογραφικό έργο της Cindy Sherman και της Nadia Lee, το έργο REFACE διεκδικεί μια κινηματογραφική πλαστικότητα.

Το REFACE είναι ένα μέρος για να παίξεις, ένα μέρος για να προσποιηθείς ότι είσαι κάποιος άλλος. Ποιος είναι; Τι είναι; Ένα φάντασμα; Ένα παιδί; Γέλιο ή τρόμος; Όλα είναι σύγχυση και ψευδαίσθηση. Παιχνίδια και τεχνάσματα. Κινηματογράφος και ψέματα.

Το REFACE είναι ένα φυσικό και μουσικό ερευνητικό έργο που βασίζεται στην ιδέα του μετασχηματισμού και της παραμόρφωσης. Τα πάντα είναι μετάβαση: τα σώματά μας, οι αναμνήσεις μας, το κοινωνικό μας περιβάλλον, οι σχέσεις μας. Το έργο REFACE έχει ως στόχο να κάνει ορατές αυτές τις ανεπαίσθητες και αδιάκοπες μεταμορφώσεις, οι οποίες εκδηλώνουν την πολυπλοκότητα της ταυτότητάς μας.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024, 20:.30

Τόπος: Ξυδάδικο

Διάρκεια: 40’

Dreams of Sahara (CY) | Concert Performance

Stranger in the body

Οι Stranger in the Body στις παραστάσεις τους γεφυρώνουν το αρχαίο με το σύγχρονο, συνδυάζοντας post-punk και techno μουσική με στοιχεία από το Βιβλίο των Νεκρών και τη μυστικιστική φύση. Οι συναυλίες τους αντιπαραβάλλουν και αναδομούν αναλογικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, συνοδευόμενους από λόγια και ποιήματα εμπνευσμένα από μεσανατολικούς μύθους και ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Οι περφόρμανς τους είναι τελετουργικές, διοχετεύοντας οντότητες μέσα από τη μουσική, τα υλικά, και τους στίχους. Αφηγούνται ιστορίες για τις ανησυχητικές εμπειρίες του σώματος μέσα στην κοινωνία. Οι ιστορίες αυτές εμβαθύνουν σε θέματα επιθυμίας, ταυτότητας και σεξουαλικότητας, καλώντας το κοινό να εξερευνήσει τις πολυπλοκότητες και την έννοια του σώματος. H περφόρμανς τους εξελίσσεται σαν ροή συνείδησης, χρησιμοποιώντας εικόνες και τραγούδια για να εξερευνήσει τη ρευστότητα του σώματος και τη σύνδεσή του με τα όνειρα και το νερό, διαλύοντας τα όρια μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, μύθου και πραγματικότητας.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024, 21.30

Τόπος: Tapper

Διάρκεια: 60’

Είσοδος Ελεύθερη

Ταυτότητα φεστιβάλ

Διοργάνωση: Στέγη Χορού Λεμεσού

Θεσμικός Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Το φεστιβάλ χρηματοδοτείται από το χορηγικό πρόγραμμα για φεστιβάλ τεχνών ΚΥΠΡΙΑ

Πρεσβευτής Νεολαίας: Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας

Χορηγοί: Δήμος Λεμεσού, Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, Ιταλική Πρεσβεία Κύπρου

Υποστηρικτές: Θέατρο Ριάλτο, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη, Δήμος Λεμεσού, Limassol Today

Συνεργάτες / Partners: Aerowaves, IETM, European Dance Development Network