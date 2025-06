«Ένας χρόνος στην Ινδία του 1960» μέσα από τον φακό της Nomi Rowe

Δημοσιεύθηκε 04.06.2025

Η Nomi Rowe παρουσιάζει στο Κέντρο Φωτογραφίας 6x6 στη Λεμεσό έκθεση φωτογραφίας με τίτλο, «Ένας χρόνος στην Ινδία του 1960», με φωτογραφικές καταγραφές των ταξιδιών της από τη χώρα. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025, στις 7μ.μ. ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2025.

Σχετικά με την έκθεση:

Αναφέρει η φωτογράφος: «Mετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στη ζωγραφική και τη γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών του St Martin’s, εργάστηκα για μικρό χρονικό διάστημα ως τηλεφωνήτρια για να κερδίσω κάποια χρήματα. Στο σπίτι μιλούσαμε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, γεγονός που μου έδωσε τα προσόντα για τη δουλειά αυτή. Ξεκίνησα, λοιπόν, με ένα σακίδιο και μια αλλαξιά ρούχα, το τετράδιό μου, την πένα, τα μολύβια μου και τη φωτογραφική μου μηχανή με φιλμ 35mm.

Ταξίδεψα αργά διασχίζοντας την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το Πακιστάν, την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και την Αφρική. Παρότι καθόλου προσχεδιασμένο και χωρίς συγκεκριμένες προθέσεις, το ταξίδι μου κράτησε 4 χρόνια, χωρίς επιστροφή στο σπίτι μου στο Λονδίνο.

Το διάστημα που ήμουν στην Ινδία για ένα χρόνο, το 1963 – 64, ταξιδεύοντας, ζωγραφίζοντας, και κάνοντας διαλογισμό, επιπλέοντας ελεύθερα σαν φελλός επάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, καθόμουν και σκίτσαρα ανθρώπους σε λεωφορεία, σε τρένα, αλλά κυρίως σε καφετέριες. Συχνά, με προσκαλούσαν να μείνω στο σπίτι τους για να σχεδιάσω πορτραίτα των μελών της οικογενείας. Για τους Ινδούς, το να είναι κανείς μόνος είναι ασυνήθιστο, εκτός αν βρίσκεται σε κάποιo πνευματικό ησυχαστήριο, σε προσκύνημα, ή τον έχει βρει κάποια συμφορά. Έτσι, ήταν πάντα φιλόξενοι, προστατευτικοί και πολύ γενναιόδωροι απέναντί μου. Στη Βομβάη, έγινα φίλη με ένα κύκλο ανθρώπων, ανάμεσά τους και τον πολύ γνωστό καλλιτέχνη Jatin Das, που συνέβαλε στο να οργανωθεί μια έκθεση της καλλιτεχνικής μου δουλειάς.

Συνέχισα να φωτογραφίζω σε όλη μου τη ζωή, οποτεδήποτε κάτι ή κάποιος τραβήξει την προσοχή μου. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώ τη φωτογραφία ως ένα μέσο καταγραφής μνήμης και ως συμπλήρωμα στα σκίτσα που φτιάχνω για το καλλιτεχνικό μου έργο, όπως την τοιχογραφία με τα δώδεκα πάνελ που δημιούργησα, βασισμένη σε παρατηρήσεις που έκανα, κατά μήκος της παραλίας Δασούδι. Έχω επίσης ενσωματώσει φωτογραφικά πορτραίτα της οικογένειας σε υαλογραφήματα. Παρόλο που έχω κρατήσει σαν πολύτιμο φυλαχτό την παλιά φωτογραφική μου μηχανή Olympus, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, κουβαλώ πλέον μαζί μου το κινητό μου τηλέφωνο, με την εξαιρετική ψηφιακή του κάμερα.»

Σχετικά με τη Nomi Rowe:

Η Nomi Rowe είναι εικαστικός και συγγραφέας. Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών του St Martins στη ζωγραφική και τη γλυπτική το 1961. Κατέχει δίπλωμα στην Ανθρωπολογία και την Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Durham (1969), όπου εργάστηκε και ως λέκτορας ενώ ταυτόχρονα διεξήγαγε έρευνα για το διδακτορικό της στο Τμήμα Ανθρωπολογίας. Δίδαξε επίσης τέχνη στο ίδιο πανεπιστήμιο ως εξωτερική συνεργάτις (1969-1972). Η Nomi Rowe υπήρξε ακτιβίστρια και είχε ενεργό ρόλο στο “The Women’s Lobby Group," το οποίο συνέβαλε στη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ισομισθίας το 1970 στη Βρετανία, εν μέσω έντονων αντιδράσεων. [Ο νόμος περί ισομισθίας του 1970 ήταν ο πρώτος νόμος στην βρετανική νομοθεσία που κατοχύρωνε το δικαίωμα ίσων αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών.]

Το 1981 η Nomi Rowe ίδρυσε και διηύθυνε την γκαλερί “Off the Hook,” στο Primrose Hill, στο Λονδίνο. Φοίτησε κοντά στον οραματιστή καλλιτέχνη Cecil Collins στο City Literary Institute, στο Λονδίνο (1983-88). Το 1994, απέκτησε δίπλωμα στην τέχνη του υαλογραφήματος, από τη Σχολή Καλών Τεχνών και Σχεδιασμού του St Martins, στο Λονδίνο. Συμμετείχε σε πληθώρα εικαστικών εκθέσεων στο Η.Β. – τόσο ομαδικές όσο και ατομικές. Εργάστηκε, επίσης, στον τομέα των εκδόσεων με πιο σημαίνουσα την έκδοση του βιβλίου In Celebration of Cecil Collins: Visionary Artist & Educator (Paul Holberton Publishing 2008). Το βιβλίο σκιαγραφεί 100 χρόνια από τη γέννηση του οραματιστή Βρετανού καλλιτέχνη και σημαντικού δασκάλου, για τις ανάγκες του οποίου η Nomi Rowe διεξήγαγε 100 συνεντεύξεις αποσπώντας μνήμες και στοχασμούς από τους συλλέκτες, τους φίλους, τους μαθητές, τους γκαλερίστες και τους επιμελητές μουσείων, ανάμεσά τους και τον Διευθυντή της γκαλερί Tate, Nicholas Serota. H Nomi συνεχίζει να παράγει καλλιτεχνικό έργο και η τέχνη της φωτογραφίας τη συντροφεύει στο εικαστικό της ταξίδι.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025, 7:00 – 9:00μ.μ.

Διάρκεια Έκθεσης: 13 – 20 Ιουνίου, 2025

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 11:00 - 14:30 | Σαββατοκύριακο: 14:30 - 18:00

To Kέντρο Φωτογραφίας 6x6 βρίσκεται στην οδό Βασιλείου Μακεδόνος 30, στη Λεμεσό και υπηρετεί την τέχνη της φωτογραφίας μέσα από τακτικές εκθέσεις, εργαστήρια, και ποιοτικές εκτυπώσεις.

Eπικοινωνία: www.centreforphotography6x6.com, info@cyprus6x6.com,

T: +357 25354810, Facebook | Instagram: 6x6 Centre for Photography