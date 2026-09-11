Ποιοι είστε;

Άδωνης Δαυίδ Χρίστου: Είμαι ντράμερ και συνθέτης και σπουδάζω Jazz Drums στο Koninklijk Conservatorium Den Haag. Με την πάροδο των χρόνων άρχισα να ενδιαφέρομαι έντονα για την ηλεκτρονική μουσική, τα modular synthesizers και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνδυαστεί ο ακουστικός κόσμος των ντραμ με τα πετάλια κιθάρας και τον κόσμο των synths. Μέσα από αυτή την προσέγγιση εξερευνώ τα όρια και τους περιορισμούς των διαφορετικών αυτών κόσμων, αναζητώντας τη δική του ξεχωριστή φωνή.

Buyandelger Bayarbat: Είμαι καλλιτέχνης ψηφιακών και πολυμεσικών τεχνών με έδρα τη Λευκωσία, με εξειδίκευση στο animation, τα video graphics και τις διαδραστικές και καθηλωτικές τεχνολογίες. Σπούδασα Interactive Media and Animation στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δημιουργία οπτικών εμπειριών που συνδυάζουν διαφορετικά μέσα και τεχνολογίες.

Αντίνοος Γάλλος: Ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Beaux-Arts στη Γαλλία και τώρα συνεχίζω στην Καλών Τεχνών στην Ελλάδα. Με ενδιαφέρει κυρίως η γλυπτική και ο πειραματισμός με διαφορετικά υλικά και μέσα, αντλώντας αναφορές από οτιδήποτε μου κινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια.

Τι κάνετε;

Το Retinal Rhythm φέρνει κοντά τρεις καλλιτέχνες με διαφορετικές καταβολές, σε μια κοινή εξερεύνηση της αντίληψης. Ένα γλυπτικό έργο του Αντίνοου Γάλλου αποτελεί το φυσικό επίκεντρο της έκθεσης, πλαισιωμένο από μια πρωτότυπη ηχητική και μουσική σύνθεση του Άδωνη Δαυίδ Χρίστου και οπτικές προβολές του Buyandelger Bayarbat που αντιδρούν στον ήχο.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 24 Αυγούστου και διήρκεσε μέχρι τις 28 Αυγούστου 2026, με μια ζωντανή πειραματική performance, όπου συνδυάστηκαν οπτικά στοιχεία και ντραμ.

Τι θέλετε;

Θα θέλαμε να εξερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους το Retinal Rhythm μπορεί να εξελιχθεί και να πάρει νέες μορφές. Να πειραματιστούμε σε διαφορετικούς χώρους, να δούμε πώς μπορεί να εμπλουτιστεί το πρότζεκτ και πώς η σχέση μεταξύ ήχου, εικόνας και γλυπτικής μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

Μας ενδιαφέρει, επίσης, η συμμετοχή σε προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, καθώς και η δημιουργία νέων συνεργειών και συνεργειών με άλλους δημιουργούς. Γενικότερα, βλέπουμε το Retinal Rhythm ως κάτι που μπορεί να συνεχίσει να μεταμορφώνεται και ανυπομονούμε να δούμε πού μπορεί να μας οδηγήσει.