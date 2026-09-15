Πλατφόρμα Patirdi

Ποι@ είσαστε;

Είμαι η Μελίνα Κουτσόφτα (ηθοποιός/performer, theatre-maker) και είμαι η curator της πλατφόρμας Patirdi (πατιρντί < τουρκ. patırtı: φασαρία, θόρυβος, πανδαιμόνιο). Η πορεία του Patirdi ξεκίνησε στην Κύπρο, μέσα από μια DIY, αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία μεταξύ ατόμων με διαφορετικά καλλιτεχνικά υπόβαθρα. Ήταν μια πρώτη απόπειρα συνάντησης, πειραματισμού και δημιουργίας ενός cabaret, που γεννήθηκε από την περιέργεια, το ρίσκο και το παιχνίδι. Αυτές οι πρώιμες συνεργασίες αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της εξέλιξης του Patirdi.

Τι κάνετε;

Καθώς το εγχείρημα προχωρά, το Patirdi μορφοποιείται πλέον μέσα σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο και μια πιο συγκροτημένη διαδικασία, διατηρώντας παράλληλα το συνεργατικό πνεύμα μέσα από το οποίο γεννήθηκε. Λειτουργεί ως μια πλατφόρμα για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων έργων και δράσεων, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες και συνεργάτες από διαφορετικά πεδία.

Το Patirdi δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη μορφή και αναδεικνύει τη διασταύρωση και την αλληλεπίδραση μεταξύ ιδεών και πρακτικών. Συναντήσεις, εργαστήρια και άλλες δράσεις αποτελούν την αφετηρία για τη δημιουργία έργων διαφορετικών ειδών - από το θέατρο, τον χορό και την όπερα έως εγκαταστάσεις, συναυλίες, διαδραστικές ή immersive παραστάσεις και άλλες υβριδικές μορφές.

Η δουλειά κάθε καλλιτέχνη μπορεί να διαφέρει, όμως συνδέεται μέσα από μια κοινή δραματουργική προσέγγιση, που εστιάζει στην αφήγηση (storytelling) μέσα από τη σύνθεση της εικόνας, του ήχου και της κίνησης. Η προσέγγιση αυτή δίνει προτεραιότητα στη σχέση μεταξύ ερμηνευτών, χώρου και κοινού, ενώ στρέφεται προς το ποιητικό και καταπιάνεται με το παράλογο. Μια προσέγγιση που επαναδιαπραγματεύεται τις συμβάσεις, αγκαλιάζει την «παραφωνία» και το χιούμορ και αφήνει χώρο σε έναν… μαγικό ρεαλισμό.

Τι θέλετε:

Να υπάρχουν βιώσιμες συνθήκες μέσα στις οποίες οι καλλιτέχνες μπορούν να δοκιμάζουν και να αναπτύσσουν ιδέες καθώς και να τις εξελίσσουν σε ολοκληρωμένα έργα. Δυστυχώς, σε μεγαλύτερους θεσμούς δεν υπάρχει πάντα αρκετός χώρος όπου οι ιδέες μπορούν να παραμένουν σε μετάβαση. Η «αποτυχία» συνήθως αντιμετωπίζεται ως κάτι που πρέπει να αποφεύγεται, αντί να γίνεται αποδεκτή ως μέρος της μεθοδολογίας.

Για να μπορέσουν να υπάρξουν τέτοιοι χώροι, χρειάζεται οικονομική στήριξη αλλά και μια διαφορετική αντίληψη γύρω από τη δημιουργική διαδικασία. Χρειάζεται περισσότερη ενθάρρυνση και περισσότερες πρωτοβουλίες που να δίνουν χώρο σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν, να πειραματιστούν και να αναπτύξουν τη δική τους πρακτική, χωρίς την πίεση να γνωρίζουν εξαρχής πού θα καταλήξει.

Μέσα από το Patirdi θα ήθελα να συμβάλω στη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος: ενός περιβάλλοντος που δεν αντιμετωπίζει τη νέα δημιουργία ως κάτι που χρειάζεται πρώτα να «ωριμάσει» για να της δοθεί χώρος, αλλά αναγνωρίζει την αξία της διαδικασίας, της αναζήτησης και της δοκιμής. Ενός περιβάλλοντος που μπορεί να κρατήσει τους καλλιτέχνες εδώ, αντί να τους αναγκάζει να αναζητούν αλλού τις συνθήκες για να συνεχίσουν να δημιουργούν.

Instagram: @patirdi.stage | Email: patirdi.stage@gmail.com