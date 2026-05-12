Ριζική αναβάθμιση δύο θεάτρων στην Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 06:35

Με φόντο τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Λάρνακα στο πλαίσιο της ανακήρυξής της ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030, ο δήμος αποφάσισε την ολική κτηριακή αναβάθμιση του Θεάτρου «Γ. Λυκούργος» και του Θεάτρου Σκάλα

Γράφει ο Βάσος Βάσου

Σε τροχιά ολικής αναβάθμισης βρίσκονται δύο θέατρα στη Λάρνακα, το Δημοτικό Θέατρο «Γεώργιος Λυκούργος» και το Θέατρο Σκάλα. Ο Δήμος Λάρνακας προκήρυξε πρόσφατα διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών στο πλαίσιο αναβάθμισης του Θεάτρου «Γεώργιος Λυκούργος», με την προθεσμία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να εκπνέει στις 12 ερχόμενου Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων του Δημοσίου.

Το Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος» εγκαινιάστηκε περί τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και βρίσκεται στον χώρο του ανακαινισμένου δημοτικού κήπου της πόλης. Ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε στον «Π» ότι τα έργα που προγραμματίζονται στο δημοτικό θέατρο θα αφορούν τη στατικότητα του κτηρίου καθώς και την ολική αναβάθμισή του.

Μεταξύ άλλων, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των καθισμάτων κ.ά. Εκτιμάται ότι τα έργα που θα γίνουν θα κοστίσουν γύρω στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Σε πορεία αναβάθμισης βρίσκεται και το Θέατρο Σκάλα (το πρώην κινηματοθέατρο Αττικόν), στην οδό Κυριάκου Μάτση, το οποίο εδώ και δύο χρόνια παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών προβλημάτων στατικότητας που εντοπίστηκαν στο κτήριο. Στο Θέατρο Σκάλα μπήκε λουκέτο τον Απρίλιο του 2024 μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, ο οποίος ανέδειξε σοβαρά προβλήματα στατικότητας, καθιστώντας επί της ουσίας το κτήριο επικίνδυνο.

Ο κ. Βύρας είπε ότι για το Θέατρο Σκάλα έχει ήδη οριστεί μελετητής, ο οποίος έπιασε δουλειά διενεργώντας εξετάσεις σε σχέση με τη στατική κατάσταση του κτηρίου. Η μελέτη κοστολογήθηκε στις 175 χιλιάδες ευρώ. Ο δήμος βρίσκεται σε αναμονή της μελέτης, η οποία θα καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος. Με το πέρας της μελέτης, θα ακολουθήσει η προκήρυξη διαγωνισμού για εξεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τις κατασκευαστικές εργασίες αναβάθμισης του θεάτρου και του εξοπλισμού του. Τα έργα που θα γίνουν, εκτός από τη στατική αναβάθμιση του κτηρίου, θα περιλαμβάνουν διευκολύνσεις για πρόσβαση ΑμεΑ, τοποθέτηση νέου φωτισμού και καινούργιων καθισμάτων καθώς και σύγχρονες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τα έργα στο Θέατρο Σκάλα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα τρεισήμισι εκατομμύρια ευρώ. Οι παραστάσεις του Θεάτρου Σκάλα γίνονται προσωρινά σε άλλους χώρους. Ο Α. Βύρας ανέφερε ότι η αναβάθμιση των δύο θεάτρων αποφασίστηκε προκειμένου να φιλοξενήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο ανακήρυξης της Λάρνακας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030.