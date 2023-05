‘Οθέλλος’ του Σαίξπηρ: Από Το National Theatre Live στο Θέατρο Ριάλτο

Το Σάββατο 13/05, στις 19:00.

Το National Theatre Live έρχεται για ακόμα μια φορά με το έργο ‘Οθέλλος’ του Σαίξπηρ στο Θέατρο Ριάλτο!

Το Νational Theater Live παρουσιάζει με υπερηφάνεια το αριστούργημα του Οθέλλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε αναμετάδοση στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Η παράσταση αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία για τους θεατές και παρουσιάζει μια μοναδική ερμηνεία του κλασικού αυτού έργου.

Αποχαιρετώντας την ήρεμη ψυχή.

Αυτή είναι η ιστορία μιας λαμπρής, αποφασιστικής κόρης ενός σενατόρου, που αναδείχθηκε από τη θέση της, αλλά πνίγηκε από τις προσδοκίες που τη συνόδευαν. Και ενός πρόσφυγα της δουλείας, που ανέβηκε στην κορυφή του λευκού κόσμου, αλλά ανακαλύπτει ότι η αγάπη μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών φυλών έχει ένα τίμημα.

Οι Δεσδεμόνα και Οθέλλο είναι παντρεμένοι μυστικά και πεινούν για μια νέα ζωή μαζί. Αλλά καθώς αόρατες δυνάμεις συνωμοτούν εναντίον τους και βρίσκουν ότι το μέλλον τους δεν είναι τελικά στα χέρια τους...

Ο Clint Dyer (Death of England: Parts 1, 2 and 3; Get Up Stand Up! The Bob Marley Musical) σκηνοθετεί μια εξαιρετική νέα εκδοχή για μία από τις πιο ανθεκτικές τραγωδίες του Σαίξπηρ, με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Giles Terera (Death of England: Face to Face), Rosy McEwen (The Alienist) και Paul Hilton (The Inheritance).

Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη στη πλατεία Ηρώων, 3040, Λεμεσός.

Σάββατο, 13/05/2023 στις 19:00, (180’).

Τιμή: €12 / €8

E-ticket: www.rialto.com.cy

Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 15:00)