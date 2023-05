Εργαστήριο στο πλαίσιο του προγράμματος "Theatre in Palm"

"From Emerging to Established and Sustainable Theatre Makers", με τον Δρα Aleksandar Brkic, στις 19, 20 & 21 Μαΐου.

Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του θεάτρου αποφοιτούν από την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο. Επιστρέφουν στην πατρίδα τους (όπου κι αν είναι η πατρίδα) και έρχονται αντιμέτωποι με ερωτήματα από φίλους, γονείς, συντρόφους: - Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα; Πώς θα ζήσεις ως θεατρικός δημιουργός; Θα μπορούσες να είχες κάνει κάτι πιο χρήσιμο με τη ζωή σου; Δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να βρουν δουλειά στο θέατρο.

Το εργαστήριο θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους απόφοιτους των προγραμμάτων των παραστατικών τεχνών και τους ανθρώπους του θεάτρου γενικότερα στην Κύπρο, να καλλιεργήσουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης όσον αφορά την μελλοντική πορεία τους. Ο Δρ Aleksandar Brkic θα αξιοποιήσει την εμπειρία του ως ακαδημαϊκός, σύμβουλος και θεατρικός παραγωγός στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, για να εξετάσει με τους συμμετέχοντες διαφορετικές δεξιότητες, στρατηγικές και ευκαιρίες που μπορούν να διερευνήσουν οι νέοι δημιουργοί του θεάτρου για να διευρύνουν και να κάνουν πιο βιώσιμες τις πορείες και τις καριέρες τους.

Πρόγραμμα εργαστηρίου

Πρώτη ημέρα: Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, 2:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.

14:00 Εισαγωγή στο πρόγραμμα

14:30 Συζήτηση: Κατανόηση των πολιτιστικών/θεατρικών οικοσυστημάτων*

15:00 Δραστηριότητα: Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος*

16:30 Διάλειμμα

17:00 Διάλεξη: Σημερινή κατάσταση του τομέα / Το θέατρο το 2030

18:00 Δραστηριότητα: Αφήγηση ιστοριών

19:00 Ανακεφαλαίωση

*Σε υβριδική μετάδοση μέσω zoom για ευρύτερο κοινό

Δεύτερη ημέρα: Σάββατο 20 Μαΐου 2023, 10:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.

10:00 Συζήτηση για την πρώτη ημέρα

10:30 Διάλεξη: Καινοτόμες στρατηγικές (αυτο)προώθησης

11:00 Δραστηριότητα: Η καλύτερη παρουσίασή μου

12:30 Διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα

13:30 Διάλεξη: Μελέτες περιπτώσεων επιχειρηματικότητας

14:00 Δραστηριότητα: Γιατί πρέπει να το δω;

15:00 Ανακεφαλαίωση

Τρίτη ημέρα: Κυριακή 21 Μαΐου 2023, 10:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.

10:00 Συζήτηση για την δεύτερη ημέρα

10:30 Διάλεξη: Συμβουλές μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων

11:00 Δραστηριότητα: Τρελή καινοτομία

12:30 Διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα

13:30 Διάλεξη: Δίκτυα και συνεργασίες στο θέατρο

14:00 Δραστηριότητα: Νέα συμμαχία

15:00 Τέλος του προγράμματος

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στις συζητήσεις και θα έχουν στη διάθεσή τους πολλούς χρήσιμους συνδέσμους και υλικό που θα τους βοηθήσει στο μέλλον, εμπλουτίζοντας έτσι τα εργαλεία εργασίας τους. Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση του θεατρικού τομέα στην Κύπρο, με έμφαση στους ανερχόμενους νέους θεατρικούς δημιουργούς, βοηθώντας τους να διαφοροποιήσουν τις πηγές υποστήριξής τους, καθώς και τις απόψεις τους για την ενδεχόμενη θέση τους στο οικοσύστημα των τεχνών/θεάτρου.

Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 (από τις 2:30 μ.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ.) με τίτλο Understanding the cultural/theatre ecosystems, θα ενταχθεί στη σειρά Digital Coffee Talks της πλατφόρμας Theatre in the Palm και θα μεταδίδεται και διακτυακά. Εγγραφή απαραίτητη, για παροχή συνδέσμου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία τους στο nmourouzi@thoc.org.cy

«From Emerging to Established and Sustainable Theatre makers»

Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 (2:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.)

Σάββατο 20 Μαΐου 2023 (10:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.)

Κυριακή 21 Μαΐου 2023 (10:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.)

Κτίριο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή, Λευκωσία.

Γλώσσα: Αγγλική

Δήλωση συμμετοχών / Πληροφορίες: 22864320-1

Το εργαστήριο θα προσφερθεί δωρεάν, εφόσον χρηματοδοτείται από την πλατφόρμα ανάδειξης ανερχόμενων καλλιτεχνών Theatre in Palm που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

Δρ Aleksandar Brkic

Είναι μελετητής και λέκτορας στους τομείς της πολιτιστικής/καλλιτεχνικής διεύθυνσης και της πολιτιστικής πολιτικής στο Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship (ICCE), στο πανεπιστήμιο Goldsmiths, στο Λονδίνο. Έχει διατελέσει λέκτορας και ερευνητής στο LASALLE College of the Arts στη Σιγκαπούρη και στο Πανεπιστήμιο Τεχνών στο Βελιγράδι. Μαζί με την Audrey Wong, υπήρξε συντονιστής του Δικτύου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Ασίας-Ειρηνικού (ANCER), το πρώτο στο είδος του σε αυτή την περιοχή. Ο τομέας της επαγγελματικής του πρακτικής είναι η καλλιτεχνική διεύθυνση με σημαντική διεθνή εμπειρία ως παραγωγός δημιουργικού έργου ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες, τις εικαστικές τέχνες και τον σχεδιασμό. Εργάστηκε ως θεατρικός παραγωγός/διευθυντής με πολλούς εμπνευσμένους θεατρικούς οργανισμούς (π.χ. YUSTAT και BITEF) και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων: Josef Nadj, Dragan Stojcevski, Jelena Bogavac. Ο Aleksandar εργάζεται επί του παρόντος ως δημιουργικός παραγωγός του LP Duo στο Βελιγράδι.

Τheatre in Palm

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα θεάτρου για τη στήριξη της συνεργασίας και της ενίσχυσης ανερχόμενων καλλιτεχνών που στοχεύει να λειτουργήσει ως θερμοκήπιο νέων φωνών, ‘από τη σελίδα στη σκηνή’, με κύρια έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους πολιτιστικούς οργανισμούς των χωρών της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από 12 Οργανισμούς από αντίστοιχο αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο να στηρίξει ανερχόμενους καλλιτέχνες και ανθρώπους των τεχνών να συν-δημιουργήσουν και να διαδώσουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκδηλώσεων από καλλιτέχνες και εκπαιδευτικά προγράμματα που δεν περιορίζονται από σύνορα.