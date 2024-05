«Μεγαλοπρέπεια» | Ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο για δύο τελευταίες παραστάσεις

Το έργο εξερευνά τις σχέσεις εξουσίας, την επανάσταση, την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση μέσα σε ένα τοπίο πολιτικών αναταραχών και την ευθύνη του ποιοι είμαστε και τι θέση παίρνουμε στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας.

Η Anyhow Theatre Ensemble παρουσιάζει το έργο της Άμπι Μόργκαν «Μεγαλοπρέπεια» σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραούλη, για δύο τελευταίες παραστάσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο, η ώρα 20.30 στο WhereHaus 612.

Το έργο

Στο πολυτελές Προεδρικό Μέγαρο μιας χώρας που δεν ονοματίζεται, μια δυτική φωτορεπόρτερ περιμένει την αργοπορημένη επιστροφή του Δικτάτορα για να τραβήξει τη φωτογραφία του. Μαζί της βρίσκονται η γυναίκα του Δικτάτορα, η καλύτερή της φίλη και μια διερμηνέας. Παπούτσια Πράντα, σφηνοπότηρα βότκας και ανυπόμονα δάχτυλα μετρούν τον χρόνο, καθώς ο κίνδυνος που βρίσκονται οι τέσσερις γυναίκες, η αγωνία, τα μυστικά, οι σκέψεις και οι υποψίες τους έρχονται στο φως. Έξω από το Παλάτι οι ήχοι της επανάστασης που έχει ξεσπάσει στους δρόμους πλησιάζουν όλο και πιο κοντά, ενώ η μέρα ξεδιπλώνεται. Μια μέρα που απειλεί να αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.

Το συναρπαστικό έργο της Άμπι Μόργκαν προσφέρει μια ιδιαίτερη ματιά στο μυαλό των τεσσάρων χαρακτήρων καθώς ο κόσμος γύρω τους καταρρέει. Το έργο εξερευνά τις σχέσεις εξουσίας, την επανάσταση, την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση μέσα σε ένα τοπίο πολιτικών αναταραχών και την ευθύνη του ποιοι είμαστε και τι θέση παίρνουμε στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας.

Η Άμπι Μόργκαν

Η Άμπι Μόργκαν γεννήθηκε στο Κάρντιφ και, μετά την αρχική της φιλοδοξία να γίνει ηθοποιός, αποφάσισε να γίνει συγγραφέας ενώ σπούδαζε δράμα και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ. Στη συνέχεια παρακολούθησε μεταπτυχιακό μάθημα συγγραφής στο Central School of Speech and Drama (Λονδίνο). Αρχικά ξεκίνησε να γράφει για τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Peak Practice και την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος Birdsong του Sebastian Faulks. Έκτοτε έχει γράψει σενάρια για πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των The Iron Lady, Brick Lane και Suffragettes.

Η Abi Morgan έγινε επίσης γνωστή για τα θεατρικά έργα της, ξεκινώντας το 1998 με την παραγωγή Skinned. Άλλα αξιοσημείωτα έργα της: Splendour (2000), Tender (2001), Monster Mum (2005), Lovesong (2011) και The Mistress Contract (2014). Το 2002 ήταν υποψήφια ως «η πιο υποσχόμενη θεατρική συγγραφέας» στα Βραβεία Laurence Olivier. Το 2018 της απονεμήθηκε το βραβείο OBE (Officer of the Order of the British Empire).

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης

Σκηνικά-Κοστούμια: Ελένη Ιωάννο

Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Χριστοδουλίδου

Μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Δημήτρης Ζαχαρίου

Σχεδιασμός φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Κωνσταντίνου

Οργάνωση παραγωγής: Στέφανη Πολυκάρπου

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος

Σχεδιασμός αφίσας: Τάσος Γάγκος

Παίζουν: Νάγια Αναστασιάδου, Γιόλα Κλείτου, Ιωάννα Κορδάτου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου.

Πληροφορίες

Παραστάσεις: Σάββατο και Κυριακή 25 και 26 Μαΐου 2024

Ώρα έναρξης: 20.30

Χώρος: WhereHaus 612 (Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία)

Τιμή εισιτηρίου: €15 & €12 (μαθητές, φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι, στρατιώτες, πολύτεκνοι και ατέλειες)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/en/tickets/theater/megaloprepeia/

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 70007102.

Θεσμικός χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, NJOY Radio, Black Lemon

Παραγωγή: Anyhow Theatre Ensemble