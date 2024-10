ΣΕΖΟΝ Γυναίκες | Παρουσιάζει το «ΔΙΔΩ/ΕΛΙΣΣΑ ή μια περιπλανώμενη ιστορία»

Για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή η άγνωστη ιστορία της Διδώς ή Ελίσσας, της θρυλικής πριγκίπισσας από την Τύρο, που ίδρυσε την Καρχηδόνα.

Η ΣΕΖΟΝ Γυναίκες παρουσιάζει το θεατρικό έργο «ΔΙΔΩ/ΕΛΙΣΣΑ ή μια περιπλανώμενη ιστορία» της Μαγδαλένας Ζήρα. Η πρεμιέρα του έργου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2024, στις 18.30.

Διδώ την έλεγαν στην καινούργια της πατρίδα.

Σημαίνει περιπλανώμενη. Ή απόδημη. Ή μετανάστρια. Ή προσφύγισσα.

Αν τα τραγούδια τους είχαν σωθεί απ’ τη φωτιά,

κάπως έτσι θα αφηγούνταν την ιστορία της.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, πρόκειται για ένα έργο που φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή την άγνωστη ιστορία της Διδώς ή Ελίσσας, της θρυλικής πριγκίπισσας από την Τύρο, που ίδρυσε την Καρχηδόνα.

Στόχος του project ΣΕΖΟΝ Γυναίκες είναι η προβολή περιθωριοποιημένων αφηγήσεων που ανήκουν σε γυναίκες και η αναθεώρηση, μέσα από τον φακό του φύλου, των αφηγημάτων που θεωρούνται κλασικά και πανανθρώπινα,. Μετά την επιτυχία των έργων «Χίλια Πλοία» και «Οι Γυναίκες Επιστρέφουν», σ’ αυτή την αναζήτηση έρχεται να προστεθεί η καινούργια μας παράσταση, ΔΙΔΩ/ΕΛΙΣΣΑ ή μια περιπλανώμενη ιστορία.

Το έργο

Πρόκειται για περιπλάνηση στις ιστορίες που μας καθορίζουν, μια αναζήτηση των ιστοριών που χάθηκαν. Στη Δυτική παράδοση η Διδώ είναι γνωστή ως η άτυχη ερωμένη του Αινεία. Μια τραγική αυτόχειρας του έρωτα, που κατέκτησε τη φαντασία του κοινού για αιώνες μέσα από την όπερα, το θέατρο, την ποίηση και τη ζωγραφική.

Αλλά πριν απ’ αυτό τον μύθο, υπήρξε ένας άλλος, που οι Λιβανέζοι και οι Τυνήσιοι θυμούνται μέχρι σήμερα, για μια επική ηρωίδα που υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία της μέχρι το τέλος της ζωής της.

Αυτή η πολυμήχανη ηγέτης έζησε μια συναρπαστική ζωή που σημαδεύτηκε από προσφυγιά, επικίνδυνα ταξίδια και την ίδρυση μιας σπουδαίας πόλης. Προτίμησε να πεθάνει παρά να υποταχθεί και έγινε σύμβολο δύναμης για τον λαό της.

Η επική παράδοση είναι γεμάτη από σιωπηλές Πηνελόπες και σεμνές Ανδρομάχες. Αλλά τέτοιες επικές ηρωίδες όπως είναι η Φοίνισσα Διδώ, είναι σπάνιες στον δυτικό λογοτεχνικό κανόνα.

Οι ιστορίες που μοιραζόμαστε μας ενώνουν, μας διαμορφώνουν αλλά μπορεί και να μας παγιδέψουν μέσα σε αόρατα τείχη. Κάποιες καταλήγουν στο περιθώριο, μαζί με τους πολιτισμούς που τις γέννησαν.

Η σχεδόν χαμένη ιστορία που έλεγαν οι ίδιοι οι Καρχηδόνιοι για τη βασίλισσά τους, αψηφά τα συνηθισμένα λογοτεχνικά στερεότυπα που αφορούν τους γυναικείους χαρακτήρες, ενώ αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Μεσογείου. Αυτή την εκδοχή συνεχίζουν να λένε οι απόγονοι των Φοινίκων, στον Λίβανο και την Τυνησία, μέχρι σήμερα. Αυτή η εκδοχή αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και άλλους γειτονικούς λαούς. Και αξίζει να ειπωθεί σήμερα, γιατί είναι γεμάτη με τα όνειρα της νιότης, τον πόνο του ξεριζωμού και το βάρος της προδοσίας.

​Το κείμενo εμπνέεται από την περιπλάνηση της ιστορίας της Διδώς μέσα στους αιώνες. Εμπνευσμένο από κλασικές φόρμες αλλά και λιγότερο γνωστές αρχαίες πηγές, από ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία αλλά και από την προφορική δημοτική αφηγηματική ποίηση της Κύπρου, από παραδοσιακές μουσικές της Μεσογείου αλλά και τη σύγχρονη γλώσσα του θεάτρου της αφήγησης, ξανα-συνθέτει το προφίλ της Διδώς. Αποκαλύπτει μια γυναίκα με δική της πορεία, σκοπό και αναζήτηση, ηγέτη και ευεργέτη του λαού της, μια βασίλισσα που πεθαίνει όχι από έρωτα, αλλά για να αποφύγει την πολιτική της υποδούλωση. Την Διδώ που θυμούνται οι Λιβανέζοι και οι Τυνήσιοι μέχρι σήμερα.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο, σκηνοθεσία: Μαγδαλένα Ζήρα

Στίχοι τραγουδιών, μουσική διδασκαλία, μουσική επιμέλεια: Νικολέττα Δημητρίου

Σκηνικά-κοστούμια: Έλενα Κατσούρη

Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Μουσική επιμέλεια και σύνθεση: Αντώνης Αντωνίου

Video: Έλενα Αλωνεύτη

Σχεδιασμός φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου

Διεύθυνση παραγωγής: Νέδη Αντωνιάδη

Βοηθός σηκνοθέτριας/παραγωγής: Μαρία Πισιήλη

Ποίημα You Will Find Us: Αριάδνη Ιωάννου Παναγιώτου (μετάφραση στα Κυπριακά: Νικολέττα Δημητρίου)

Αφίσα: Γιώργος Τσαγγάρης

Σύμβουλος δραματουργίας: Professor Edith Hall

Παραγωγή: ΣΕΖΟΝ Γυναίκες

Συμπαραγωγή: Φανταστικό Θέατρο

Παίζουν (σε αλφαβητική σειρά): Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Βαλεντίνος Κόκκινος, Μαρίνα Μανδρή, Γιάννης Μίνως, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Ιζέλ Σεϊλανί

Ποιητάρενα/ Μουσικός επί σκηνής: Νικολέττα Δημητρίου

Πληροφορίες

«ΔΙΔΩ/ΕΛΙΣΣΑ ή μια περιπλανώμενη ιστορία» της Μαγδαλένας Ζήρα

Πρεμιέρα: 10 Νοεμβρίου 2024, στις 18:30.

Παραστάσεις: 11,15,16, 18, 22, 23 & 25 Νοεμβρίου, στις 20.00 | 17 & 24 Νοεμβρίου, στις 18:30

Θέατρο: Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη [Πύλη Αμμοχώστου, Λεωφόρος Αθηνάς, Λευκωσία, 1017]

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketmaster.cy/ 77777040

Κύριος Χορηγός :Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού́ - Υφυπουργείο Πολιτισμού́

Χορηγός: Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Ελληνική Τράπεζα

Χορηγοί επικοινωνίας: LOVE FM 100.7 Εφημερίδα Καθημερινή και Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου