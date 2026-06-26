Πρόβλημα πριν ανοίξει η έκθεση: Διαμαρτύρονται οι Οικολόγοι για τη συμμετοχή Τ/κ καλλιτέχνη στο NiMAC

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 12:50

Η έκθεση, με τίτλο «A slight indisposition», φέρνει μαζί 16 ανερχόμενους και καταξιωμένους σύγχρονους καλλιτέχνες από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό.

Λίγες ώρες πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης «A slight indisposition» στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας (NiMAC), το Κίνημα Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών εκφράζει έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια για τη συμμετοχή του Τουρκοκύπριου καλλιτέχνη Emin Çizenel, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τον δημιουργό της σημαίας του κατοχικού καθεστώτος στα κατεχόμενα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Οικολόγοι αναφέρουν ότι ο Emin Çizenel είναι γνωστός όχι μόνο για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και ως ο δημιουργός της σημαίας του ψευδοκράτους, την οποία χαρακτηρίζουν σύμβολο της τουρκικής κατοχής και της διχοτόμησης της Κύπρου.

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Παράλληλα, σημειώνουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης συμμετέχει σε πολιτιστική διοργάνωση στις ελεύθερες περιοχές, εκφράζοντας προβληματισμό για την επαναλαμβανόμενη επιλογή του από διοργανωτές εκθέσεων.

«Η τέχνη ασφαλώς αποτελεί χώρο ελευθερίας έκφρασης και δημιουργίας. Ωστόσο, όταν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία έχουν συνδεθεί με τη δημιουργία συμβόλων που εκφράζουν την κατοχή και τα τετελεσμένα της εισβολής, οι διοργανωτές οφείλουν να αντιλαμβάνονται και τις πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις των επιλογών τους», αναφέρει το κίνημα.

Οι Οικολόγοι υποστηρίζουν ακόμη ότι τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να μένουν εκτός δημόσιου διαλόγου και κριτικής, προσθέτοντας ότι η ιστορική μνήμη και η ευαισθησία απέναντι στα γεγονότα που εξακολουθούν να επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της Κύπρου δεν μπορούν να παραμερίζονται «στο όνομα μιας δήθεν ουδέτερης πολιτιστικής προσέγγισης».

Λίγα λόγια για την έκθεση

Η έκθεση «A slight indisposition» εγκαινιάζεται σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, η ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας - NiMAC [Δήμος Λευκωσίας, Συνεργασία Ίδρυμα Πιερίδη], και φέρνει μαζί δεκαέξι ανερχόμενους και καταξιωμένους σύγχρονους καλλιτέχνες από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό.

Ο τίτλος και το εννοιολογικό πλαίσιο της έκθεσης αντλούν έμπνευση από τη Μεταμόρφωση (1915) του Φραντς Κάφκα, έργο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα λογοτεχνικά κείμενα του εικοστού αιώνα.

Η έκθεση διερευνά τη μεταμόρφωση τόσο ως ανατροπή κάθε βεβαιότητας όσο και ως θεμελιώδη συνθήκη της ύπαρξης. Η φράση «A slight indisposition», λειτουργεί ως ευφημισμός για τη δυσαρμονία που βρίσκεται στον πυρήνα της καφκικής αφήγησης, όπου μια αμετάκλητη αλλαγή γίνεται δεκτή με αλλόκοτη ψυχραιμία και υπόκωφη δυσφορία.

Οπτικοακουστικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, υλικές και άυλες εγκαταστάσεις, δράσεις περφόρμανς, σειρές φωτογραφικών έργων, ζωγραφικά έργα, σχέδια και έργα σε χαρτί συνθέτουν την έκθεση αυτή, η οποία αντιπαραβάλλει κοινά βιώματα αγωνίας και αποξένωσης με συλλογικές πράξεις επιθυμίας, την αλχημική δυναμική της αλλαγής, ονειρικές συναντήσεις, τη σωματική εμπειρία και την αποδόμηση των δυαδικών σχημάτων.