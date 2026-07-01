ΘΟΚ & Δήμος Λάρνακας: Αναβλήθηκε η υπογραφή του πρωτοκόλλου για Δραματική Σχολή - Δεν ολοκληρώθηκε ο νομοτεχνικός έλεγχος

Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 12:02

Πρέπει να γίνει, επίσης, η σχετική τεχνική και οικονομική μελέτη.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) και του Δήμου Λάρνακας, όπως ανακοίνωσαν οι δύο φορείς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η αναβολή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος του τελικού κειμένου του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, καθώς και η σχετική τεχνική και οικονομική μελέτη.

Όπως επισημαίνεται, η νέα ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας αφορά τη συνεργασία του ΘΟΚ με τον Δήμο Λάρνακας για την ίδρυση και λειτουργία της Δραματικής Σχολής του Οργανισμού στη Λάρνακα, με προτεινόμενη μόνιμη έδρα το Θέατρο ΣΚΑΛΑ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισής του.