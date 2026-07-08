Perform Europe: Χρηματοδότηση έως €60.000 για περιοδείες στις παραστατικές τέχνες - Άνοιξαν οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε 08.07.2026 09:02

Η πρόσκληση απευθύνεται σε οργανισμούς και επαγγελματίες από τις 41 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Creative Europe και καλύπτει το θέατρο, τον χορό, το σύγχρονο τσίρκο, το κουκλοθέατρο, την performance και άλλες μορφές παραστατικών τεχνών.

Χρηματοδοτήσεις ύψους έως 60.000 ευρώ προσφέρει το Perform Europe σε συμπράξεις από τις 41 χώρες του Creative Europe. Η νέα πρόσκληση, που λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2026, στοχεύει στην ενίσχυση των διεθνών περιοδειών για το θέατρο, τον χορό, το τσίρκο και την performance, προωθώντας τη βιωσιμότητα και τη διασυνοριακή συνεργασία.

Το Perform Europe αποτελεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Creative Europe, το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει την κυκλοφορία παραστάσεων πέρα από τα εθνικά σύνορα, προωθώντας παράλληλα πιο πράσινες, συμπεριληπτικές και δίκαιες πρακτικές στον τομέα των παραστατικών τεχνών. Στον νέο κύκλο του προγράμματος θα διατεθούν 1,4 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον 25 διεθνών συμπράξεων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η πρόσκληση απευθύνεται σε οργανισμούς και επαγγελματίες από τις 41 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Creative Europe και καλύπτει το θέατρο, τον χορό, το σύγχρονο τσίρκο, το κουκλοθέατρο, την performance και άλλες μορφές παραστατικών τεχνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από συμπράξεις τουλάχιστον τριών εταίρων από τρεις διαφορετικές επιλέξιμες χώρες και αφορούν την περιοδεία και παρουσίαση ήδη ολοκληρωμένων καλλιτεχνικών έργων. Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί την παραγωγή νέων έργων, αλλά την ανάπτυξη και υλοποίηση διεθνών περιοδειών και τη διεύρυνση της πρόσβασης του κοινού στις παραστατικές τέχνες.

Χρηματοδότηση έως 60.000 ευρώ

Οι επιχορηγήσεις ανέρχονται σε 15.000, 25.000 ή 55.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 5.000 ευρώ για δράσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα των έργων. Οι επιλεγμένες συμπράξεις θα υλοποιήσουν τα σχέδιά τους από τον Μάρτιο του 2027 έως τον Ιανουάριο του 2028.

Στόχος του Perform Europe είναι να ενθαρρύνει νέους τρόπους διεθνούς συνεργασίας και περιοδείας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μετακινήσεων, διευρύνοντας τη συμμετοχή διαφορετικών κοινοτήτων και διασφαλίζοντας πιο δίκαιες συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του πολιτισμού.

Η πρόσκληση αναμένεται να ενδιαφέρει και κυπριακούς πολιτιστικούς οργανισμούς, θεατρικές ομάδες, φεστιβάλ και ανεξάρτητους δημιουργούς που αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ευρωπαϊκών περιοδειών και συνεργασιών με εταίρους από άλλες χώρες του δικτύου Creative Europe.