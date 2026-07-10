Θλίψη στο Τμήμα Αρχαιοτήτων: Πέθανε ο σπουδαίος λιθοξόος Αντρέας Καλλής - Το έργο του (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 10.07.2026 13:50

Οι συνάδελφοί του θυμούνται τον «μάστρο Καλλή» ως έναν άριστο λιθοξόο, αληθινό άνθρωπο, καλό φίλο και εξαιρετικό συνεργάτη.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Αντρέα Καλλή, επί δεκαετίες στελέχους του Τμήματος Αρχαιοτήτων και διακεκριμένου λιθοξόου, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ο Αντρέας Καλλής απεβίωσε στις 3 Ιουλίου 2026, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων της Κύπρου.

Ο Αντρέας Καλλής γεννήθηκε το 1943 και καταγόταν από τον Άγιο Νικόλαο Λευκονοίκου. Έμαθε την τέχνη της λιθογλυπτικής από τον πατέρα του σε μικρή ηλικία και το 1960 διορίστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ως τακτικός εργάτης στα οικοδομικά συνεργεία. Στη διάρκεια της υπηρεσίας του ανέλαβε διαδοχικά τις θέσεις του επιστάτη οικοδομικών συνεργείων (1981), του βοηθού αρχιεπιστάτη (1995) και, το 2001, του αρχιεπιστάτη παγκύπριας εμβέλειας του Τμήματος Αρχαιοτήτων, θέση από την οποία αφυπηρέτησε το 2003.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, την ιστορία του λίθινου θωρακίου που φιλοτεχνούσε για την εξωτερική όψη της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο. Το έργο έμεινε ημιτελές το 1963, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή εξαιτίας των δικοινοτικών ταραχών. Μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων επέστρεψε στην εκκλησία και βρήκε το λιθόγλυπτο ακριβώς στη θέση όπου το είχε αφήσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε στη συντήρηση και αποκατάσταση εκκλησιαστικών μνημείων, αλλά και μνημείων λαϊκής αρχιτεκτονικής, μεταξύ άλλων στο Φικάρδου και την Κακοπετριά, ενώ δραστηριοποιήθηκε στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Λευκωσίας.

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολούνταν με την ξυλογλυπτική, κατασκευάζοντας μπαούλα και καθρέφτες, καθώς και με την τέχνη του ψηφιδωτού, δημιουργώντας κυρίως εικόνες Αγίων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συνάδελφοί του θυμούνται τον «μάστρο Καλλή» ως έναν άριστο λιθοξόο, αληθινό άνθρωπο, καλό φίλο και εξαιρετικό συνεργάτη.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 10.00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσσου στις Κόκκινες Λάρνακας. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια πριν από την εξόδιο ακολουθία, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Αραδίππου. Θα ακολουθήσει καφές στην οικία της οικογένειας.