Το Τμήμα Αρχαιοτήτων προσλαμβάνει οκτώ αρχαιολόγους για την ψηφιοποίηση 100.000 αρχαιοτήτων

Δημοσιεύθηκε 17.07.2026 11:14

Οι οκτώ αρχαιολόγοι θα εργαστούν για την υλοποίηση του έργου «Πολιτισμός: Ψηφιοποίηση Μουσείου Κύπρου & Κρατικής Συλλογής Κυπριακής Τέχνης» και ειδικότερα του υποέργου «Digitising the Museums of Cyprus III», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2028 και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη οκτώ εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Αρχαιολόγου, στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποίησης των συλλογών των κρατικών μουσείων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 και του Προϋπολογισμού του 2026. Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 42 μήνες.

Οι οκτώ αρχαιολόγοι θα εργαστούν για την υλοποίηση του έργου «Πολιτισμός: Ψηφιοποίηση Μουσείου Κύπρου & Κρατικής Συλλογής Κυπριακής Τέχνης» και ειδικότερα του υποέργου «Digitising the Museums of Cyprus III», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2028 και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Βασικός στόχος του έργου είναι η μελέτη και η ψηφιοποίηση 100.000 αρχαίων κινητών ευρημάτων που φυλάσσονται στις αποθήκες των κρατικών μουσείων, ώστε να ενταχθούν στη βάση δεδομένων CADiP (Cyprus Archaeological Digitisation Programme) του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.