Αβέρωφ για διεθνείς διοργανώσεις στα κατεχόμενα: «Όσες επιτυχίες να έχουμε, η κατοχή είναι εκεί και τσιμεντώνεται»

Στις αντιδράσεις που προκαλούν διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις στα κατεχόμενα αναφέρεται ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, με αφορμή την απόφαση της Μπαρτσελόνα να συμπεριλάβει στην επίσημη πλατφόρμα της Barça Academy ποδοσφαιρικό καμπ στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Νεοφύτου συνδέει την υπόθεση με το NEXUS και το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Zamna, δύο ακόμη διεθνείς διοργανώσεις που εξαγγέλθηκαν το τελευταίο διάστημα στα κατεχόμενα.

«Τις προάλλες η εκδήλωση Nexus. Σήμερα το Barcelona Camp. Προχτές το Φεστιβάλ Zamna. Μεθαύριο κάτι νέο. Και σωστά αντιδρούμε. Και μπράβο σ’ όλους που πετυχαίνουν ακυρώσεις. Όμως, όσες επιτυχίες να έχουμε σ’ αυτά, η κατοχή είναι εκεί. Και τσιμεντώνεται», έγραψε.

Το «Lefkosa Camp» της Μπαρτσελόνα και το φεστιβάλ Zamna

Η επίσημη καταχώριση της Μπαρτσελόνα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 4 Αυγούστου 2026, φέρει τον τίτλο «Campus Lefkosa» και ορίζει ως χώρο διεξαγωγής το λεγόμενο Near East University.

Στην ιστοσελίδα του καταλανικού συλλόγου, η τοποθεσία αναγράφεται ως «Lefkoşa, Xipre del Nord», δηλαδή «Λευκωσία, Βόρεια Κύπρος». Το καμπ προγραμματίζεται για τις περιόδους 7 με 11 και 16 με 20 Σεπτεμβρίου 2026, με τρία γκρουπ προπονήσεων καθημερινά.

Παρότι η καταχώριση βρισκόταν στην ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα από τις αρχές Αυγούστου, το θέμα έγινε ευρύτερα γνωστό στην Κύπρο μετά από ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, το οποίο ζήτησε την ακύρωσή του και κάλεσε την ισπανική κυβέρνηση και την Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσουν σε διαβήματα.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΕΛΑΜ αναφέρθηκε και στο Zamna, ένα διεθνές φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που προγραμματίζεται για τις 10 Οκτωβρίου 2026 στην εντός των τειχών κατεχόμενη Λευκωσία. Στην επίσημη ιστοσελίδα του, το φεστιβάλ προβάλλεται ως επιστροφή του Zamna στη «North Cyprus», σε συνεργασία με τις La Nouba και FLEX.

Τι συνέβη με το NEXUS και την EXIT

Οι αντιδράσεις για το καμπ της Μπαρτσελόνα και το Zamna ακολούθησαν την απόφαση της σερβικής EXIT να αποχωρήσει από το NEXUS, το οποίο είχε προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου κοντά στο Κάστρο της Κερύνειας.

Σε γραπτή απάντησή της προς το «Παράθυρο», η EXIT εξέφρασε «ειλικρινή και βαθιά λύπη» για την αρχική απόφασή της να συμμετάσχει, αναγνωρίζοντας ότι δεν είχε κατανοήσει πλήρως πόσο έντονα εξακολουθούν να γίνονται αισθητές στην Κύπρο οι συνέπειες της σύγκρουσης και της διαίρεσης.

Η διεθνής διοργάνωση επιβεβαίωσε επίσης ότι, μετά την ανακοίνωση του NEXUS, επικοινώνησαν μαζί της θαυμαστές, εκπρόσωποι οργανισμών και πολιτικοί, ανάμεσά τους ο ίδιος ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία. Μεταξύ αυτών που επικοινώνησαν με το φεστιβάλ ήταν, σημειώνεται από την EXIT, ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ Γεάδης Γεάδη.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν στο ΚΥΠΕ ότι πριν από την απόφαση της EXIT είχε προηγηθεί διπλωματική κινητοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος ήταν να αναδειχθεί ο κίνδυνος πολιτικής εργαλειοποίησης μιας διεθνούς διοργάνωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκπρόσωποι της EXIT ζήτησαν να διερευνηθεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της διοργάνωσης στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.