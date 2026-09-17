ΔΗΣΥ για Υφ. Πολιτισμού: Πολύμηνη η διοικητική δυσλειτουργία, καταλογίζει ευθύνες στον Παπαγεωργίου - Τι ζητά από την Κλέα

Στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα γύρω από τη λειτουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού έρχεται να προστεθεί νέα παρέμβαση του ΔΗΣΥ, ο οποίος μιλά για «διοικητική δυσλειτουργία», συνδέοντας τις πολύμηνες καθυστερήσεις στα χορηγικά προγράμματα με τις πρόσφατες καταγγελίες εργαζομένων και θέτοντας τη νέα Υφυπουργό ενώπιον της ευθύνης να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Υφυπουργείου.

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Σε γραπτή ανακοίνωσή της, η Δρ. Έφη Κυπριανίδου, Υπεύθυνη Χαρτοφυλακίου Πολιτισμού του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, επαναφέρει τις πολύμηνες καθυστερήσεις σε μεγάλα χορηγικά προγράμματα, στη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης και στη συσσώρευση εκκρεμοτήτων, εγείροντας παράλληλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης του Υφυπουργείου.

Όπως αναφέρει, στη Γενική Διεύθυνση καταλογίζονται η μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων που η ίδια είχε θέσει, η αβεβαιότητα γύρω από την επιλογή αξιολογητών και η ελλιπής επίσημη ενημέρωση καλλιτεχνών και πολιτιστικών φορέων. Οι καθυστερήσεις, επισημαίνει, έχουν αλυσιδωτές συνέπειες σε φεστιβάλ, παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες, αφήνοντας ανθρώπους και οργανισμούς να προγραμματίζουν χωρίς να γνωρίζουν εάν και πότε θα εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Η ανακοίνωση αναφέρεται και στις καταγγελίες εργαζομένων του Υφυπουργείου, σημειώνοντας ότι «σαν να μην ήταν αρκετά όλα αυτά, εργαζόμενες και εργαζόμενοι του Υφυπουργείου καταγγέλλουν ότι ασφυκτιούν μέσα σε ένα περιβάλλον συγκεντρωτισμού και δεσποτικών συμπεριφορών. ». Η κ. Κυπριανίδου χαρακτηρίζει τις καταγγελίες «εξαιρετικά σοβαρές», υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούν ούτε να αγνοηθούν ούτε να απορριφθούν εκ προοιμίου».

Ως προς τη δημόσια απάντηση του Γενικού Διευθυντή, Γιώργου Παπαγεωργίου, η κ. Κυπριανίδου θέτει ότι, «αντί να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των καταγγελιών και να συμβάλει στη διερεύνησή τους, επέλεξε να αποδώσει τις αντιδράσεις σε ελλιπή άσκηση καθηκόντων και υπερβολική χρήση αδειών απουσίας από εργαζομένους». Χαρακτηρίζει την τοποθέτηση αυτή «γενικευμένη απαξίωση», η οποία, όπως τονίζει, «κινδυνεύει να οξύνει περαιτέρω το εργασιακό κλίμα».

Την ίδια ώρα, καλεί τη νέα Υφυπουργό Πολιτισμού να «αναλάβει άμεσα την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί» και να ασκήσει ουσιαστικό θεσμικό έλεγχο για τις καθυστερήσεις και τις διοικητικές δυσλειτουργίες. Ζητά, παράλληλα, ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση των καταγγελιών και διάλογο με εργαζομένους, καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς.

«Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο», τονίζει η κ. Κυπριανίδου, αναφερόμενη ευρύτερα στην πολιτική για τον πολιτισμό. Κάνει λόγο για απουσία επικαιροποιημένης εθνικής στρατηγικής για τον σύγχρονο πολιτισμό, έλλειψη μετρήσιμων στόχων και αξιολόγησης των πολιτικών, αλλά και ασάφεια ως προς τα όρια και τις ευθύνες της πολιτικής και της διοικητικής ηγεσίας.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ ζητά από τη νέα Υφυπουργό να καταστήσει σαφές, «με συγκεκριμένες αποφάσεις και χρονοδιαγράμματα», πώς προτίθεται να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.