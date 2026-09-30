Υπουργικό: Στην ατζέντα η παραχώρηση του Θεάτρου Ριάλτο στον Δήμο Λεμεσού - Πληροφορίες για την πρόταση

Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκεται η πρόταση για παραχώρηση του Θεάτρου Ριάλτο στον Δήμο Λεμεσού, όπως επιβεβαίωσε στο «Π» το Υπουργείο Οικονομικών. Η συνεδρία του Υπουργικού είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 16.30, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι το θέμα του Ριάλτο θα προλάβει να τεθεί προς συζήτηση.

Διαβάστε επίσης:

Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής η «κατά χάριν» χορηγία στο Ριάλτο - Τι αναφέρει σε ειδική έκθεσή της

Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής η «κατά χάριν» χορηγία στο Ριάλτο - Τι αναφέρει σε ειδική έκθεσή της

Θέλει το Ριάλτο ο Δήμος Λεμεσού

Όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο «Π», στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίας βρίσκονται αρκετές προτάσεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το νέο πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι η πρόταση για το Ριάλτο έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη, παραμένει ανοικτό κατά πόσο θα εξεταστεί τελικά σήμερα.

Το νέο πακέτο μέτρων, σημειώνεται, είχε προαναγγείλει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά επιλογών και ότι ένα από τα πακέτα αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεύτερη φορά στην ατζέντα

Η πρόταση για το Ριάλτο δεν φτάνει για πρώτη φορά μέχρι την ατζέντα του Υπουργικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», επρόκειτο να εξεταστεί σε προηγούμενη συνεδρία τον Σεπτέμβριο, ωστόσο τελικά δεν συζητήθηκε.

Από το Υπουργείο Οικονομικών επισημάνθηκε στο «Π» ότι, ευρύτερα, όταν μια πρόταση δεν προχωρεί σε μία συνεδρία, επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να την επεξεργαστούν περαιτέρω και να επανέλθει βελτιωμένη. Στην περίπτωση του Ριάλτο, φαίνεται πως στο διάστημα που μεσολάβησε υπήρξε συνεννόηση και με το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Πληροφορίες, πάντως, σημειώνουν ότι από πλευράς Υφυπουργείου Πολιτισμού υπήρχαν επίσης σχεδιασμοί σε σχέση με τη μελλοντική λειτουργία και διαχείριση του Θεάτρου Ριάλτο.

Τι προβλέπει η πρόταση για το Ριάλτο

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση που έχει ετοιμαστεί έδωσε στο «Π» ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος σημείωσε ότι ο Δήμος έχει ενημερωθεί πως το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου και αναμένει θετική κατάληξη.

Όπως εξήγησε, η παραχώρηση του Ριάλτο αποτελεί πάγια θέση του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος έχει ήδη αποστείλει σχετικές επιστολές και είχε συναντήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για το θέμα είναι ενήμερη και η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα.

«Την αναμένουμε» , ανέφερε ο κ. Αρμεύτης σε σχέση με την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία, όπως εξήγησε, αφορά ουσιαστικά την εκμίσθωση του χώρου στον Δήμο Λεμεσού. «Το Ριάλτο ανήκει στους Λεμεσιανούς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Λεμεσού είναι ο φορέας που μπορεί να εκφράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την επιθυμία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο Δήμος έχει ήδη καταθέσει τη θέση και την πρότασή του, αλλά και ένα ευρύτερο πλάνο για τη θέση του Ριάλτο στον πολιτιστικό σχεδιασμό της πόλης. Σε αυτό εντάσσονται το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο και οι υπόλοιπες πολιτιστικές υποδομές που διαθέτει ο Δήμος, με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι στόχος είναι το Ριάλτο να συνεχίσει να παράγει πολιτισμό όχι μόνο για τη Λεμεσό, αλλά για ολόκληρη την Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της πρότασης, ο κ. Αρμεύτης επισήμανε ότι προβλέπεται ο Δήμος Λεμεσού να αναλάβει το 50% των λειτουργικών εξόδων του Ριάλτο για μεταβατική περίοδο τριών ετών. Η τριετία, όπως εξήγησε, προορίζεται να δώσει τον απαραίτητο χρόνο ώστε το θέατρο να μπορέσει στη συνέχεια να καταστεί βιώσιμο.

Παράλληλα, ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι θέση του Δήμου είναι να διατηρηθεί η αυτονομία του Ριάλτο. Χαρακτήρισε, μάλιστα, επιτυχημένο το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης και εξέφρασε τη θέση ότι η ανεξαρτησία του οργανισμού θα πρέπει να διαφυλαχθεί και στο νέο σχήμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στις δράσεις και τα φεστιβάλ που το Ριάλτο συνδιοργανώνει με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί.

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι στο συμβούλιο θα μπορούν να εκπροσωπούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς, με συμμετοχή του Δήμου και του κράτους, χωρίς να ανατραπεί το μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα. «Το μοντέλο του διοικητικού συμβουλίου είναι επιτυχημένο», ανέφερε, εκφράζοντας τη θέση ότι το Ριάλτο «πρέπει να κρατήσει την ανεξαρτησία του».

Μια εκκρεμότητα από τη διάλυση του Συνεργατισμού

Το ιδιοκτησιακό και χρηματοδοτικό καθεστώς του Ριάλτο παραμένει ανοικτό ζήτημα μετά τη διάλυση του Συνεργατισμού.

Το κτήριο είχε αποκτηθεί από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, το οποίο συνέβαλλε και στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του θεάτρου. Μετά τις εξελίξεις στον Συνεργατισμό, το ακίνητο πέρασε στα περιουσιακά στοιχεία της ΣΕΔΙΠΕΣ, τα οποία διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ.

Το θέμα της χρηματοδότησης του Ριάλτο είχε βρεθεί και στο επίκεντρο έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις «κατά χάριν» χορηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως καταγράφηκε σε εκείνη την έκθεση, μετά την παύση της χρηματοδότησης από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ετήσια χορηγία €250.000 για τα έτη 2022-2024, για κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του θεάτρου.