Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής η «κατά χάριν» χορηγία στο Ριάλτο - Τι αναφέρει σε ειδική έκθεσή της

Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 12:02

Κάνει λόγο για άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους πολιτιστικούς φορείς του νησιού

Αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο το κράτος διαχειρίζεται τα λεγόμενα «κατά χάριν» ποσά καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε νέα ειδική έκθεσή της, θέτοντας στο επίκεντρο την περίπτωση του Θεάτρου Ριάλτο στη Λεμεσό. Σημειώνεται ότι, το θέατρο ανήκει πλέον στο κράτος μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς εντάχθηκε στα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία ως διάδοχη οντότητα του Συνεργατισμού.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην ετήσια καταβολή ποσού ύψους €250.000, αλλά και στη δωρεάν χρήση του κτηρίου που παραχωρείται στον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό. Όπως σημειώνεται, η πρακτική αυτή γίνεται χωρίς την ύπαρξη σαφών κριτηρίων, γεγονός που κατά την Ελεγκτική Υπηρεσία συνιστά άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους πολιτιστικούς φορείς του νησιού.

Η Ελεγκτική, παρότι αναγνωρίζει σχετική πρόοδο στη γενικότερη διαχείριση των «κατά χάριν» ποσών, υπογραμμίζει ότι η απουσία κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης ενισχύει φαινόμενα αδιαφάνειας και πελατειακών λογικών.

Παράλληλα, στην ίδια έκθεση χαρακτηρίζεται ως «αναχρονιστική» η πρακτική μικρών χορηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες εξαγγέλλονται κατά τη διάρκεια εγκαινίων ή άλλων εκδηλώσεων, και υποδεικνύεται ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν πάγιες ετήσιες χορηγίες, ειδικά στις περιπτώσεις όπου τα χρηματικά διαθέσιμα των ληπτών δεν δικαιολογούν την καταβολή τους.

Σε έκθεσή της και τον Νοέμβρη του 2022 - Ενήμερη και η Βουλή

Το θέμα της διαχείρισης του θεάτρου Ριάλτο δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται, αφού συζητήθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, τον Νοέμβρη του 2022, με αφορμή σχετική ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Τότε, ενώπιον της Επιτροπής, ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είχε δηλώσει πως το κράτος θα πρέπει να αναλάβει τη διοίκηση του θεάτρου Ριάλτο στη Λεμεσό, αφού, όπως είπε, το θέατρο αυτό λειτουργεί χάριν στις χορηγίες του ΥΠΟΙΚ.

Όπως είχε αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης, μέχρι το 2018, το Συνεργατικό Λεμεσού κάλυπτε μέρος των λειτουργικών εξόδων του θεάτρου, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο, τότε, ενέκρινε ετήσια χορηγία ύψους €250.000 για τα έτη 2022-2024.

Σημειώνεται ότι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εξαγγείλει πως το «μοντέλο Ριάλτο» θα ακολουθήσει και το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με τον Γενικό Διευθυντή της Nicosia For Art και Καλλιτεχνικό Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας (ΔΦΛ), Γιώργο Παπαγεωργίου, να δηλώνει σε συνέντευξή του στο «Π», πως περί τα μέσα του Σεπτέμβρη ορίστηκε συνάντηση με το Υφυπουργείο Πολιτισμού για να καθοριστεί το μονοπάτι οπου θα ακολουθηθεί.