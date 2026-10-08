Υπηρεσία Τ/κ περιουσιών: Απαντά για τη Σχολή Χαμπή χωρίς να ξεκαθαρίσει για τα αιτήματα μίσθωσης

Χωρίς να ξεκαθαρίζει κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει η μεταφορά της μίσθωσης των υποστατικών της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίσκια στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, απαντά η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στη δημόσια τοποθέτηση του καλλιτέχνη ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την πρόθεση του να κατεδαφιστεί η Σχολή και το Μουσείο Χαρακτικής στα Πλατανίσκια, μετά την απόρριψη των αιτημάτων του για μεταφορά της μίσθωσης.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή της ανακοίνωση η Υπηρεσία, διευκρινίζει ότι δεν έχει ζητηθεί από τον Χαμπή Τσαγγάρη να εγκαταλείψει τα υποστατικά και ότι οι υφιστάμενες μισθώσεις παραμένουν σε ισχύ, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ποια λύση εξετάζεται για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της λειτουργίας των δύο πολιτιστικών χώρων.

Επικαλείται το νομοθετικό πλαίσιο

Η Υπηρεσία αναγνωρίζει τη σημαντική πολιτιστική προσφορά του Χαμπή Τσαγγάρη, καθώς και τη συμβολή της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο καλλιτέχνης έχει επενδύσει σημαντικό χρόνο και οικονομικούς πόρους για την αναμόρφωση των υποστατικών και τη μετατροπή τους σε σημείο αναφοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τα προηγούμενα χρόνια εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν επιδιορθώσεις τόσο στην τουρκοκυπριακή κατοικία που παραχωρήθηκε στον καλλιτέχνη όσο και στα επαγγελματικά υποστατικά που χρησιμοποιεί, με οικονομική συνδρομή της Υπηρεσίας.

Ωστόσο, η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών διέπεται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών οφείλει να εφαρμόζει με ενιαίο και αντικειμενικό τρόπο.

Όπως αναφέρει, με την αυστηρή εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου έχουν εκλείψει φαινόμενα που παρατηρούνταν στο παρελθόν, ενώ η ίδια οφείλει να διασφαλίζει την ισονομία και τη χρηστή διοίκηση προς όφελος του προσφυγικού κόσμου, χωρίς εξαιρέσεις.

Αναφορικά με το αίτημα μεταφοράς της μίσθωσης στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, σημειώνει ότι αυτό εξετάστηκε από την πρώτη στιγμή με πνεύμα καλής θέλησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και παρασχέθηκε καθοδήγηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των περιορισμών της νομοθεσίας.

Σε συνεννόηση για τη συνέχιση της λειτουργίας

Η Υπηρεσία καταλήγει ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Χαμπή Τσαγγάρη, προκειμένου να εξευρεθεί η βέλτιστη επιλογή διαχείρισης της ισχύουσας σύμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της πολιτιστικής δραστηριότητας της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής.

Τι είχε καταγγείλει ο Χαμπής

Υπενθυμίζεται ότι, όπως γράψαμε χθες στο «Παράθυρο», ο Χαμπής Τσαγγάρης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αποδόμηση των εγκαταστάσεων της Σχολής και του Μουσείου, μετά την απόρριψη του αιτήματος μεταφοράς της μίσθωσης στη μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Ο καλλιτέχνης υποστήριξε ότι το αρχικό αίτημα είχε υποβληθεί πριν από την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ κατήγγειλε καθυστερήσεις στην εξέτασή του. Παράλληλα, ανέφερε ότι του προτάθηκε η σύσταση μετοχικής εταιρείας στην οποία θα κατείχε το 51% των μετοχών, επιλογή την οποία απέρριψε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Σχολής – Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή» υιοθέτησε ομόφωνα τη θέση του ιδρυτή της και ζήτησε τη μεταβίβαση των μισθωμένων κτηρίων στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των δύο πολιτιστικών χώρων.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας δεν διευκρινίζει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της μίσθωσης στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, ούτε αναφέρεται συγκεκριμένα στην πρόταση για σύσταση μετοχικής εταιρείας, την οποία επικαλείται ο καλλιτέχνης. Παράλληλα, δεν προσδιορίζει ποια λύση εξετάζεται για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της λειτουργίας της Σχολής και του Μουσείου.