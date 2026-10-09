Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου: Δεσμεύσεις για 5 βασικές αλλαγές έλαβαν οι φορείς - Τι αναφέρουν

Δεσμεύσεις για αλλαγές στη νέα προκήρυξη της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 2026 έλαβαν οι τρεις φορείς που εκπροσωπούν την κοινότητα του χορού, η Στέγη Χορού Λευκωσίας, η Στέγη Χορού Λεμεσού και η Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου, κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, με την ηγεσία του Υφυπουργείου Πολιτισμού, την οποία τελικά μονοπώλησε το ζήτημα της νέας προκήρυξης του θεσμού, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην καλλιτεχνική κοινότητα.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των τριών φορέων, στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν η Υφυπουργός Πολιτισμού, ο Γενικός Διευθυντής, η Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και λειτουργοί του Υφυπουργείου, παραδόθηκε επιστολή με αίτημα την άμεση απόσυρση της προκήρυξης.

Οι εκπρόσωποι των φορέων κατέθεσαν τις ενστάσεις τους, χαρακτηρίζοντας το κείμενο «προσβλητικό για την καλλιτεχνική κοινότητα», ενώ έκαναν λόγο για προχειρότητα, αντιφάσεις και νομικά αμφισβητούμενες πρόνοιες, παρά την επτάμηνη καθυστέρηση στην έκδοσή του.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι πρόκειται για «κείμενο γραμμένο με μεγάλη προχειρότητα και αντιφατικότητα που δεν δικαιολογεί την επτάμηνη καθυστέρηση και περιλαμβάνει σημεία νομικά αμφισβητούμενα, μεταξύ άλλων σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές και να ενημερώσει τα οργανωμένα σύνολα. Σύμφωνα με τους φορείς, το αναθεωρημένο κάλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από τις 12 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία είχε προγραμματιστεί η έναρξη υποβολής αιτήσεων.

Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν

1. Τραπεζικές καταστάσεις

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την αφαίρεση της απαίτησης για υποβολή τραπεζικών καταστάσεων από τους αιτητές, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών προσώπων, για την καταβολή της δεύτερης δόσης της χορηγίας.

Σύμφωνα με τη νέα διευθέτηση, οι συμμετέχοντες θα καταθέτουν, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, τιμολόγια και αποδείξεις που αφορούν την πρώτη δόση, ενώ με την καταβολή της δεύτερης δόσης θα υποβάλλουν τα υπόλοιπα παραστατικά. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν οι φορείς, για επιστροφή στη διαδικασία που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα.

2. Αφαίρεση του διαγωνιστικού χαρακτήρα

Αλλαγή συμφωνήθηκε και σε σχέση με τον διαγωνιστικό χαρακτήρα που εισήγαγε η νέα προκήρυξη. Όπως διευκρινίζεται, η Πλατφόρμα θα παραμείνει μια διοργάνωση με στόχο τη δημιουργία νέων χορογραφικών έργων, χωρίς να περιορίζεται το εύρος της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας. Ο διαγωνιστικός χαρακτήρας αφαιρείται, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η δυνατότητα παρουσίασης των έργων σε πολιτιστικά κέντρα του εξωτερικού, εφόσον διασφαλίζονται δίκαιες αμοιβές και συνθήκες εργασίας για τους καλλιτέχνες.

3. Αναθεώρηση των κριτηρίων

Οι τρεις φορείς θα καταθέσουν προτάσεις για την αναθεώρηση των κριτηρίων συμμετοχής, με στόχο να μην αποτελούν εμπόδιο για τους νέους καλλιτέχνες και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες του σύγχρονου χορογραφικού πεδίου.

Εργοδότηση και δικαιούχοι αιτητές

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς συμμετοχής, διευκρινίστηκε ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Επιπλέον, για τους καλλιτέχνες που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν ως εργοδότες, το Υφυπουργείο θα παρέχει νομική και λογιστική υποστήριξη, καθώς και διαχείριση. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι παραμένει το δικαίωμα των συμμετεχόντων να λειτουργούν μέσω αγοράς υπηρεσιών.

Μέντορας και επιτροπή

Οι φορείς έθεσαν επίσης το ζήτημα της ανακοίνωσης των ονομάτων του μέντορα και των μελών της επιτροπής, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ζητούν ουσιαστική διαβούλευση για το μέλλον του θεσμού

Παρά τις δεσμεύσεις για τροποποιήσεις, οι τρεις φορείς επιμένουν στην ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης με την επαγγελματική κοινότητα του χορού, τόσο για την Πλατφόρμα Χορογραφίας όσο και για άλλα προγράμματα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

«Χαιρετίζουμε τη διάθεση του Υφυπουργείου για διάλογο και τη δέσμευσή του για αλλαγές σε κρίσιμα σημεία», αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζουν ότι «η ουσιαστική διαβούλευση με τους οργανωμένους φορείς και την επαγγελματική κοινότητα του χορού παραμένει αίτημά μας για κάθε μελλοντική αναθεώρηση του θεσμού και άλλων προγραμμάτων».

Οι εξελίξεις έρχονται μετά την πολύμηνη καθυστέρηση στην προκήρυξη της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου 2026, με τους φορείς να αναμένουν πλέον τις αλλαγές που δεσμεύτηκε να προωθήσει το Υφυπουργείο, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς αυτές θα αποτυπωθούν στο τελικό κείμενο της προκήρυξης.