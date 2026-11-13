Playground: 20 χρόνια πειραματισμού στα όρια των εικαστικών και παραστατικών τεχνών

Είκοσι χρόνια καλλιτεχνικού πειραματισμού συμπληρώνει το διεθνές φεστιβάλ Playground, το οποίο πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 στη Λέουβεν του Βελγίου, με επίκεντρο τη συνάντηση των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.

Η φετινή, επετειακή διοργάνωση συνεχίζει να διερευνά τα όρια ανάμεσα στις καλλιτεχνικές πρακτικές, φιλοξενώντας δημιουργούς που κινούνται ελεύθερα μεταξύ διαφορετικών εκφραστικών μέσων και δεν περιορίζονται σε μία μόνο καλλιτεχνική πειθαρχία.

Το πρόγραμμα συνδυάζει περφόρμανς, εικαστικές εγκαταστάσεις, κινηματογράφο, παιχνίδια ρόλων, ξεναγήσεις και χορογραφικές δράσεις, δημιουργώντας ένα πεδίο συνάντησης διαφορετικών μορφών σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Στον πυρήνα του Playground βρίσκεται ο πειραματισμός. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες αναζητούν νέες μορφές παρουσίασης και δημιουργούν έργα που συνομιλούν με την τέχνη και την κοινωνία, συχνά μέσα από απρόσμενες συναντήσεις ανάμεσα στο σώμα, τον χώρο και το κοινό. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτελούν επίσης νέες παραγωγές και πρεμιέρες.

Διεθνείς καλλιτεχνικές παρουσίες

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν οι Kexin Hao, Ula Sickle, Tarik Kiswanson, Nick Steur, Marijke De Roover, Hedwig Houben, Evelien Cammaert, Izidora Lethe, Nefeli Papadimouli, Tilhenn Klapper, Mirte Bogaert, Diane Mahin, Rebecca Lenaerts και Ferre Marnef.

Μέσα από τις διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις τους, το φεστιβάλ αναδεικνύει τη δυναμική των υβριδικών μορφών τέχνης και τη δυνατότητα της ζωντανής καλλιτεχνικής πράξης να μετασχηματίζει τη σχέση ανάμεσα στον δημιουργό και τον θεατή.

Συζητήσεις για το μέλλον της ζωντανής τέχνης

Στο πλαίσιο της 20ής διοργάνωσης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τρεις συζητήσεις ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επιμελητές ή υπεύθυνους καλλιτεχνικού προγραμματισμού, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων και στο Playground.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις και τις δυνατότητες της σύγχρονης ζωντανής καλλιτεχνικής πρακτικής, στον ρόλο των φεστιβάλ στην εξέλιξη του έργου των καλλιτεχνών και στη σημασία των διεθνών δικτύων συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, θα συνομιλήσουν η Hedwig Houben με την Émilie Renard, διευθύντρια του Bétonsalon στο Παρίσι, η Evelien Cammaert με τον Mesut Arslan, υπεύθυνο προγραμματισμού πειραματικών και ζωντανών καλλιτεχνικών πρακτικών, και η Nefeli Papadimouli με την Keren Detton, διευθύντρια του FRAC Grand Large στη Δουνκέρκη.

Με τη συμπλήρωση είκοσι διοργανώσεων, το Playground επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό του σε καλλιτεχνικές πρακτικές που αμφισβητούν τις καθιερωμένες κατηγορίες και διευρύνουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τέχνης.

Πληροφορίες

Playground Live Arts Festival 2026

Ημερομηνίες: 19–22 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: M Leuven, L. Vanderkelenstraat 28, Λέουβεν, Βέλγιο

Ωράριο μουσείου: Πέμπτη 11:00–22:00, Παρασκευή–Τρίτη 11:00–18:00

Περισσότερες πληροφορίες: www.playgroundfestival.be

Πηγή: Playground Live Arts Festival / e-flux