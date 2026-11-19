Στις αλλαγές που έχουν ήδη εισαχθεί και στην ενίσχυση των μηχανισμών αξιολόγησης και οικονομικού ελέγχου των χορηγικών προγραμμάτων αναφέρεται το Υφυπουργείο Πολιτισμού, στον απόηχο των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Με ανακοίνωσή του τοποθετείται το Υφυπουργείο Πολιτισμού επί των ευρημάτων της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, και αφορά τη διαχείριση των χορηγικών προγραμμάτων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού κατά τα έτη 2024 και 2025.

Το Υφυπουργείο αναφέρει ότι «αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις παρατηρήσεις και τα ευρήματα της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», χαρακτηρίζοντας τις συστάσεις της πολύτιμο εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι «σε ζητήματα διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, βασική του αρχή είναι να ενεργεί εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον αποτελεσματικό έλεγχο στη διαχείριση των δημόσιων πόρων».

Οι αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου

Στην ανακοίνωσή του, το Υφυπουργείο αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν ήδη εισαχθεί, καθώς και στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη εισαχθεί σημαντικές αλλαγές, όπως η θεσμοθέτηση διαδικασίας ενστάσεων, η συμμετοχή εξωτερικών αξιολογητών μαζί με κρατικούς λειτουργούς, ο ορισμός ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και η αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας Grants4Arts. Παράλληλα, προχωρεί η ολοκλήρωση Οδηγού Αξιολόγησης και η ενίσχυση των μηχανισμών οικονομικού ελέγχου και παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων», σημειώνει.

«Πολύτιμο εργαλείο» οι συστάσεις της Ελεγκτικής

Όπως αναφέρει στη συνέχεια το Υφυπουργείο, «η δυναμική διαδικασία σχεδιασμού των χορηγικών προγραμμάτων εντάσσεται στην ίδια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, με έμφαση στη διαφάνεια και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών προς όφελος του Πολιτισμού και των ανθρώπων του».

Καταληκτικά, διαβεβαιώνει ότι «το Υφυπουργείο Πολιτισμού παραμένει προσηλωμένο στην περαιτέρω ενίσχυση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και δίκαιου συστήματος χρηματοδότησης, που διασφαλίζει την ορθή αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και στηρίζει ουσιαστικά τους δημιουργούς και τους πολιτιστικούς φορείς της χώρας».