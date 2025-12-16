Η Κύπρος εντάσσεται στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών

Δημοσιεύθηκε 16.12.2025 07:17

Η ένταξη της Κύπρου ως πλήρες μέλος στο Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών αποφασίστηκε στην 9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες χώρες –η Ελλάδα, η Αρμενία, η Βολιβία, η Κίνα, η Αίγυπτος, το Ιράν, το Ιράκ, η Ιταλία και το Περού– όπως ανακοίνωσαν στη Διακήρυξη της Αθήνας, η οποία συμπυκνώνει τις εργασίες της Υπουργικής Συνάντησης, «αποφάσισαν, με συναίνεση, τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους μέλους του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών».

Θέτοντας στο επίκεντρο της δράσης του την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ χωρών με μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά, το Φόρουμ Αρχαίων πολιτισμών ιδρύθηκε το 2017, με πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Κίνας.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος συμμετείχε στη Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ ως παρατηρήτρια, εκπροσωπούμενη από την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός Πολιτισμού της Κύπρου χαιρέτισε την απόφαση ένταξης της Κύπρου στο Φόρουμ, η οποία, όπως είπε, αποτελεί αναγνώριση της συμβολής του αρχαίου πολιτισμού της Κύπρου στη διαμόρφωση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής.

Όπως ανέφερε η ίδια, «η συμμετοχή της Κύπρου στο Φόρουμ αποτελεί σημαντική δράση πολιτιστικής διπλωματίας και δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο διαπολιτισμικός διάλογος και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας».

Η Δρ Κασσιανίδου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς τα κράτη μέλη του Φόρουμ και την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η Κύπρος προσεγγίζει τη συμμετοχή της με αίσθημα ευθύνης και ετοιμότητα για ενεργό συμβολή στους κοινούς στόχους.

Την Υφυπουργό συνόδευσε η Ευτυχία Ζαχαρίου, Έφορος Αρχαιοτήτων του Τμήματος Αρχαιοτήτων και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αναφορικά με τα ζητήματα που περιλάμβανε η ατζέντα της συνάντησης, μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, η Δρ Κασσιανίδου αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που ήδη βιώνει η Κύπρος από την κλιματική κρίση, διαθέτοντας παράλληλα, όπως σημείωσε η ίδια, επιστημονική εμπειρία και εργαλεία πολιτικής που μπορούν να ενισχύσουν τις συλλογικές προσπάθειες του Φόρουμ.

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εμπειρία της Κύπρου αναφορικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη συμμετοχή της σε διεθνείς συνεργασίες για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων.

Μεταξύ των συμπερασμάτων της 9ης Υπουργικής Συνάντησης, που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Αθήνας, είναι η επανεπιβεβαίωση των συμμετεχουσών χωρών της κοινής ευθύνης τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διατήρησής της για τις μελλοντικές γενιές.

Ακόμη, υπογραμμίστηκε η σημασία του Φόρουμ ως διακυβερνητικής πλατφόρμας που προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ειρήνη, ενώ δόθηκε έμφαση στον ρόλο του πολιτισμού στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Επιβεβαιώθηκε, επίσης, η δέσμευση των συμμετεχόντων κρατών στις βασικές αξίες και αρχές της UNESCO, καθώς και στην εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης και των δύο πρωτοκόλλων της, της Σύμβασης της UNESCO του 1970 για τα μέσα απαγόρευσης και πρόληψης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών, τη Σύμβαση του 1972 για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και τη Σύμβαση του 2003 για τη διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την ανησυχία για τη στοχοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων και τους τρόπους προστασίας της, τη σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, το πρόβλημα των πλαστών αρχαιοτήτων, καθώς και τον διάλογο για την επιστροφή και την αποκατάσταση πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης.

Κεντρική θέση στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνάντησης του Φόρουμ είχαν τα θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην πολιτιστική κληρονομιά και την ανάγκη ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε ευρύτερα προγράμματα βιωσιμότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ακόμη, αποφασίστηκε ότι εφεξής η Προεδρία του Φόρουμ θα αναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, με συγκεκριμένη σειρά, με την Ιταλία να εγκρίνεται ομόφωνα ως η επόμενη χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία, ενώ καλωσορίστηκε και η Ινδία ως χώρας-παρατηρητής για πρώτη φορά στο Φόρουμ.

(ΚΥΠΕ/ΑΖΑ/ΗΦ)