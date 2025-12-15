Merriam-Webster: Το αμερικάνικο λεξικό βρήκε τη λέξη της χρονιάς και σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη

Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 21:15

Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα με τη σημασία της μαλακής λάσπης, όμως με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε ώστε να περιγράφει γενικότερα κάτι χαμηλής αξίας.

Το ανατριχιαστικό, αλλοπρόσαλλο και αποδεδειγμένα ψεύτικο περιεχόμενο αποκαλείται συχνά «slop». Η εξάπλωση της λέξης στο διαδίκτυο, εν μέρει χάρη στη μαζική διαθεσιμότητα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, της χάρισε τον τίτλο της λέξης της χρονιάς 2025 από το Merriam-Webster.

«Είναι μια λέξη εξαιρετικά παραστατική», δήλωσε ο Γκρεγκ Μπάρλοου, πρόεδρος του Merriam-Webster, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Associated Press λίγο πριν την ανακοίνωση της λέξης. «Συνδέεται με μια μεταμορφωτική τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι κάτι που οι άνθρωποι βρίσκουν ταυτόχρονα συναρπαστικό, ενοχλητικό και λίγο γελοίο».

Η λέξη «slop» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα με τη σημασία της μαλακής λάσπης, όμως με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε ώστε να περιγράφει γενικότερα κάτι χαμηλής αξίας. Ο ορισμός της επεκτάθηκε έκτοτε για να σημαίνει «ψηφιακό περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που παράγεται συνήθως μαζικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης».

Με άλλα λόγια, όπως είπε ο Μπάρλοου, πρόκειται για «παράλογα βίντεο, περίεργες διαφημιστικές εικόνες, φθηνή προπαγάνδα, ψεύτικες ειδήσεις που μοιάζουν αληθινές, πρόχειρα ψηφιακά βιβλία γραμμένα από AI».

Οι δημιουργοί βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Sora, έχουν εντυπωσιάσει με την ικανότητά τους να δημιουργούν γρήγορα ρεαλιστικά κλιπ βασισμένα απλώς σε γραπτές εντολές. Ωστόσο, ο κατακλυσμός τέτοιου υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει ανησυχίες για παραπληροφόρηση, deepfakes και ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων.

Αν και τέτοιου είδους περιεχόμενο υπάρχει εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο, τα εργαλεία είναι πλέον πολύ πιο προσβάσιμα —και χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων από υψηλόβαθμα πρόσωπα όπως ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανήρτησε μια παραποιημένη εικόνα της γνωστής χελώνας-καρτούν, ονόματι «Franklin», ο οποίος απεικονιζόταν με μια χειροβομβίδα σε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Η καναδική παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων «Franklin» διδάσκει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας την καλοσύνη, την ενσυναίσθηση και τη συμπερίληψη — ωστόσο, στα χέρια του Χέγκσεθ, ο εξάχρονος πρωταγωνιστής της μετατράπηκε σε εργαλείο προώθησης της βίας.

Για κάποιους, η λέξη «slop» προκαλεί φόβο.

Για τον Μπάρλοου, όμως, γεννά μια αίσθηση ελπίδας. Ο ίδιος λέει ότι η αύξηση των αναζητήσεων για τη λέξη δείχνει πως οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο συνειδητοποιημένοι απέναντι στο ψεύτικο ή πρόχειρο περιεχόμενο και επιθυμούν το αντίθετο.

«Θέλουν πράγματα αληθινά, θέλουν πράγματα γνήσια», είπε. «Είναι σχεδόν μια λέξη αντίστασης απέναντι στην AI. Όταν πρόκειται να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα, κάποιες φορές η τεχνητή νοημοσύνη δεν φαίνεται και τόσο έξυπνη».

Για την επιλογή της λέξης της χρονιάς, οι συντάκτες του λεξικού εξετάζουν δεδομένα σχετικά με τις λέξεις που παρουσιάζουν άνοδο στις αναζητήσεις και στη χρήση. Στη συνέχεια καταλήγουν σε συναίνεση για το ποια λέξη αποτυπώνει καλύτερα το εύρος της χρονιάς.

«Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι λειτουργούμε ως καθρέφτης της κοινωνίας», είπε ο Μπάρλοου.

Υπάρχουν λέξεις που αναζητούνται σταθερά κάθε χρόνο, όμως αποκλείονται στη διαδικασία επιλογής, καθώς οι συντάκτες επιλέγουν εκείνη που ορίζει καλύτερα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

«Λέξεις όπως "ubiquitous", "paradigm", "albeit", "irregardless" βρίσκονται πάντα ψηλά στις αναζητήσεις, επειδή είναι λέξεις που βρίσκονται στα όρια του λεξιλογίου μας», εξήγησε. «Το "irregardless" υπάρχει στο λεξικό για έναν λόγο: χρησιμοποιείται. Και χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες με τη σημασία του "regardless"».

Το Merriam-Webster επιλέγει μία λέξη κάθε χρόνο από το 2003, προκειμένου να αποτυπώσει και να ερμηνεύσει το εκάστοτε παρόν. Πέρυσι, λίγο μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και εν μέσω αλλαγών στο εθνικό κλίμα, επέλεξε τη λέξη «polarization» (πόλωση).

Μια νέα έκδοση του λεξικού κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας περισσότερες από 5.000 νέες λέξεις — μια σπάνια κίνηση που περιλάμβανε πλήρη αναθεώρηση και επανασχεδιασμό ενός από τα πιο δημοφιλή λεξικά του.

Με πληροφορίες από The Washington Post