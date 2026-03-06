Υφ. Πολιτισμού: Εκδόθηκε ανακοίνωση την ώρα της διαμαρτυρίας - Τα χρονοδιαγράμματα (φώτο)

Δημοσιεύθηκε 06.03.2026 14:38

Στην ανακοίνωση καταγράφεται ότι έχει αρχίσει η αξιολόγηση, ωστόσο ακόμη να εγκριθούν οι αξιολογητές.

Τον Απρίλιο αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού το μεσημέρι της Παρασκευής, την ώρα που καλλιτέχνες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υφυπουργείο για να διαμαρτυρηθούν για τις καθυστερήσεις στα χορηγικά προγράμματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Απριλίου, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να τοποθετείται χρονικά μεταξύ αρχών και τέλους του μήνα, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας σε κάθε επιμέρους τομέα. Παράλληλα, τα ονόματα των αξιολογητών θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της δέσμευσης για διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Υφυπουργείο ανακοινώνει επίσης ότι προκηρύσσονται άμεσα σειρά χορηγικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «ΚΥΠΡΙΑ», το Σχέδιο Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων για κάλυψη δαπανών προβολής, επικοινωνίας και διεθνούς δικτύωσης, το Σχέδιο Λειτουργικών Δαπανών για Θεατρικούς Οργανισμούς, καθώς και το Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Επιπλέον, εντός Μαρτίου αναμένεται να προκηρυχθούν το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, το Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων, καθώς και άλλα επιμέρους σχέδια στήριξης.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν φέτος σε σειρά χορηγικών προγραμμάτων, είτε στην προκήρυξή τους είτε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Όπως σημειώνεται, οι καθυστερήσεις αυτές δημιουργούν δυσλειτουργίες στο πολιτιστικό οικοσύστημα και επηρεάζουν τον προγραμματισμό των καλλιτεχνικών φορέων και δημιουργών.

Το Υφυπουργείο αναφέρει ότι εξετάζει διορθωτικές ρυθμίσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων, ώστε να απορροφηθεί η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί φέτος και να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε δημόσιες διαβουλεύσεις για τα χορηγικά προγράμματα, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές να ολοκληρωθούν πριν από το καλοκαίρι του 2026, ώστε τα προγράμματα να προκηρυχθούν έγκαιρα το φθινόπωρο του 2026 για το έτος 2027.

Το Υφυπουργείο εκφράζει επίσης σεβασμό προς τους καλλιτέχνες και το έργο τους, σημειώνοντας ότι αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου.