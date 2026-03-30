Σήμερα το τελευταίο αντίο στον πολυσχιδή καλλιτέχνη, Ανδρέα Καραγιάν

Δημοσιεύθηκε 30.03.2026 11:13

Σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, η Κύπρος αποχαιρετά τον σπουδαίο καλλιτέχνη και συγγραφέα Ανδρέα Καραγιάν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία για τον πολυσχιδή δημιουργό θα τελεστεί στις 12.00 στην Καθολική Εκκλησία Τιμίου Σταύρου (παρά την Πύλη Πάφου) στη Λευκωσία. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον χώρο της εκκλησίας από τις 11.30 π.μ., ενώ η ταφή θα γίνει στο Καθολικό Κοιμητήριο στη Λάρνακα.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και στην ACCEPT ΛΟΑΤΙ Κύπρου.

Λίγα λόγια για την πορεία του

Ο Ανδρέας Καραγιάν υπήρξε μια από τις επιδραστικές προσωπικότητες του κυπριακού πολιτισμού. Με την τέχνη του –τόσο την εικαστική όσο και τη λογοτεχνική– τόλμησε να σπάσει στερεότυπα, υμνώντας την ελευθερία και την ανθρωπιά.

Διακρίθηκε για το έντονο προσωπικό του στίγμα στη ζωγραφική και την ειλικρίνεια της γραφής του, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Σύμφωνα με την Μέγαλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια [polignosi.com], ο Ανδρέας Καραγιάν γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1943. Αφού αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου πήρε και το δίπλωμα της ιατρικής. Στο Λονδίνο όπου μετέβη για ειδικότητα, εγκατέλειψε την ιατρική και σπούδασε ζωγραφική στο Camberwell και Central Schools of Art, ακολούθως χαρακτική στην Στουτγάρδη Δυτικής Γερμανίας και εκπαιδευτικά στο Λονδίνο.

Ο Καραγιάν επέστρεψε στην Κύπρο το 1978 αφού είχε κάνει ήδη την πρώτη βασική του ατομική έκθεση στην γκαλερί «Ώρα» (Αθήνα). Έκτοτε μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου απ' όπου αντλεί κυρίως τα θέματά του. Χαρακτηριστικό θέμα του το ανδρικό γυμνό.

Ο καθηγητής Χρύσανθος Χρήστου επισημαίνει στη σύντομη Ἱστορία τῆς Σύγχρονης Κυπριακῆς Τέχνης ότι ὁ Καραγιάν πρόσθεσε μιά νέα διάσταση στή σύγχρονη κυπριακή ζωγραφική. Μιά διάσταση ἐρωτική καί αἰσθησιακή, καβαφική, ἀπολογητική καί αὐτοαναλυτική.

