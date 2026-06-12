Crafting Nature: Η Κύπρος στο 3daysofdesign 2026 της Κοπεγχάγης

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 12:02

*Της Μαρίας Γεωργίου, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Πολιτισμού και Στρατηγικής

Η Κύπρος δεν διάλεξε ένα οποιοδήποτε βήμα για να συστήνεται φέτος στην Ευρώπη. Διάλεξε έναν πηλό που κρατά ακόμη το αποτύπωμα ενός χεριού. Την περασμένη Τρίτη, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου εγκαινίασε στην Κοπεγχάγη την έκθεση «Crafting Nature», φιλοξενούμενη στην Αίθουσα Gyldne Sal του ιστορικού Moltkes Palæ. Δεν πρόκειται απλώς για άλλη μια καλαίσθητη πολιτιστική εκδήλωση σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πρόκειται, αν δούμε λίγο πιο πέρα από την ενημέρωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, για μια πολύ καλά μελετημένη κίνηση επικοινωνίας και θα έλεγα, για ένα μικρό μάθημα πολιτιστικής διπλωματίας.

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η Κύπρος ασκεί από την 1η Ιανουαρίου, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μότο «Μια αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο». Πίσω από τη ρητορική των συνόδων και των νομοθετικών φακέλων, το Υφυπουργείο Πολιτισμού επέλεξε να στήσει ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά προγράμματα που έχει επιχειρήσει ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία: εκδηλώσεις σε δεκάδες χώρες, με τον πολιτισμό να τοποθετείται όχι ως διακοσμητικό περιθώριο αλλά ως κεντρικός πυλώνας της Προεδρίας. Η ίδια η Υφυπουργός το έχει πει καθαρά από τον περασμένο Δεκέμβριο: το 2026 η Κύπρος θα μιλήσει στην Ευρώπη όχι μόνο μέσα από θεσμικές θέσεις, αλλά μέσα από την τέχνη, τη δημιουργία και τους ανθρώπους της. Η «Crafting Nature» είναι ακριβώς αυτή η υπόσχεση που γίνεται αντικείμενο που μπορείς να αγγίξεις.

Και εδώ είναι που η επιλογή του τόπου και του χρόνου παύει να είναι λεπτομέρεια και γίνεται μήνυμα. Γιατί η έκθεση δεν στήθηκε σε ένα οποιοδήποτε εκθεσιακό κενό. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα του 3daysofdesign 2026, του επίσημου φεστιβάλ σχεδιασμού της Δανίας, που φέτος γιορτάζει τη 13η διοργάνωσή του και αναμένεται να φέρει στην Κοπεγχάγη πάνω από εξήντα χιλιάδες επαγγελματίες και λάτρεις του design, με εκατοντάδες brands διασκορπισμένα σε οκτώ σχεδιαστικές συνοικίες της πόλης. Με απλά λόγια: αντί να καλέσει τον κόσμο σε ένα κυπριακό περίπτερο και να ελπίζει ότι κάποιος θα περάσει, η Κύπρος πήγε εκεί όπου ήδη βρισκόταν ο κόσμος. Πήγε στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες συναντήσεις του ευρωπαϊκού σχεδιασμού και κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τους μεγάλους. Αυτό, σε όρους επικοινωνίας, λέγεται μόχλευση: δανείζεσαι το κοινό, το κύρος και τη δημοσιότητα ενός θεσμού που έχει ήδη χτίσει τη φήμη του επί δεκαετίες.

Το έξυπνο, όμως, δεν σταματά στη γεωγραφία. Σταματά στο θέμα. Το φετινό σύνθημα του 3daysofdesign είναι «Make This Moment Matter»: «Κάνε αυτή τη στιγμή να μετράει». Μια πρόσκληση προς τη διεθνή κοινότητα του σχεδιασμού να δημιουργεί με πρόθεση και νόημα, σε μια εποχή που οι διοργανωτές περιγράφουν ως εποχή χάους, σύγχυσης και φιλτραρισμένων πραγματικοτήτων. Δύσκολα θα έβρισκε κανείς πιο φυσική απάντηση σε αυτό το αίτημα από ένα χειροποίητο αντικείμενο. Σε έναν κόσμο που κινδυνεύει να πνιγεί στο φευγαλέο και στο ψηφιακά αναπαραγόμενο, ένα κεραμικό, μια ύφανση, ένα κατεργασμένο μέταλλο φέρουν ακριβώς αυτό που λείπει: χρόνο, υπομονή, σώμα, μνήμη. Η κυπριακή πρόταση, δηλαδή, δεν προσαρμόστηκε απλώς στο θέμα του φεστιβάλ, το επιβεβαίωσε.

Δεκαεφτά σύγχρονοι Κύπριοι δημιουργοί παρουσιάζουν εδώ έργα εμπνευσμένα από την ίδια τη φύση του νησιού: πηλός, πέτρα, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, κλωστές και νήματα. Η έκθεση είναι παραγωγή του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, μιας υπηρεσίας που λειτουργεί από το 1975 ακριβώς για να καταγράφει, να διασώζει και να εξελίσσει τις παραδοσιακές τεχνικές του τόπου, με τη στήριξη της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δανία και υπό την επιμέλεια της θεωρητικού τέχνης Θάλειας Στεφανίδου. Δεν είναι, ας το πούμε ευθέως, μια έκθεση νοσταλγίας. Η επιμελήτρια το διατυπώνει καθαρά: το ζητούμενο είναι η διαχρονική σχέση τέχνης και φύσης, από τις ιστορικές μέχρι τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες τεχνικές. Οι δημιουργοί δεν αντιγράφουν την παράδοση: την επανεξετάζουν, τη διαβάζουν ξανά και την επεκτείνουν σε νέα πεδία. Δεν είναι τυχαίο που ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα του σχεδιασμού περιέγραψε την έκθεση ως πράξη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ως πράξη αντίστασης. Η λέξη «αντίσταση» δεν είναι αθώα όταν την προφέρει η Κύπρος.

Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω μια παρατήρηση που δείχνει πόσο προσεγμένη ήταν η επιλογή της αίθουσας και που, υποψιάζομαι, λίγοι θα προσέξουν. Το Moltkes Palæ είναι ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά της Κοπεγχάγης, χτισμένο στις αρχές του 18ου αιώνα στη συνοικία Frederiksstaden, ένα κτίριο που πέρασε από τα χέρια κόμηδων, εμπόρων και του πρώτου πρωθυπουργού της συνταγματικής Δανίας και που κάποτε φιλοξένησε ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά σαλόνια της δανικής Χρυσής Εποχής. Η ίδια η Gyldne Sal (η «Χρυσή Αίθουσα») διακοσμήθηκε εκ νέου το 2007 με τις τοιχογραφίες του γλύπτη Bjørn Nørgaard, οι οποίες αφηγούνται ακριβώς την ιστορία της χειροτεχνίας. Σταθείτε λίγο σε αυτό: η Κύπρος έστησε μια έκθεση για το χειροποίητο μέσα σε μια αίθουσα της οποίας οι τοίχοι αφηγούνται την ιστορία του χειροποίητου. Κυπριακός πηλός και κυπριακή ύφανση μπαίνουν σε διάλογο με μια δανική στοχαστική ματιά πάνω στην ίδια τέχνη. Αυτό δεν είναι σύμπτωση, είναι σκηνοθεσία. Και η αρχιτεκτονική της έκθεσης από τον Κωνσταντίνο Κούννη μαζί με την εικαστική ταυτότητα του Κώστα Μάντζαλου φροντίζουν ώστε αυτός ο διάλογος να μη μένει υπαινιγμός αλλά να γίνεται εμπειρία.

Γιατί όμως όλο αυτό έχει σημασία πέρα από τον κόσμο της τέχνης; Επειδή η πολιτιστική διπλωματία είναι ίσως η πιο υποτιμημένη μορφή ήπιας ισχύος που διαθέτει μια μικρή χώρα. Η Κύπρος δεν θα κερδίσει την προσοχή της Ευρώπης με το μέγεθός της ή με τον οικονομικό της όγκο. Μπορεί όμως να την κερδίσει με μια ιστορία που κανείς άλλος δεν μπορεί να πει: μιας χώρας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, με χιλιάδες χρόνια συνεχούς δημιουργίας, που εξακολουθεί να παράγει σύγχρονη σκέψη και φόρμα. Η ίδια η Υφυπουργός το συνέδεσε με το σκεπτικό της Προεδρίας: ότι ο πολιτιστικός ιστός της Ευρώπης δεν είναι στατικός, αλλά υφαίνεται μέσα από συνεχείς ανταλλαγές, επανερμηνείες και μετασχηματισμούς. Σε μια εποχή που η Ευρώπη παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην τεχνολογική επιτάχυνση, στην παράδοση και στην πολιτιστική ταυτότητα, το να θυμίζεις ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χτίστηκε πάνω στη γνώση των υλικών και στην επιμονή της τεχνικής δεν είναι ρομαντισμός. Είναι πολιτική τοποθέτηση.

Αν θέλει κανείς να είναι αυστηρός κριτής, θα μπορούσε να ρωτήσει το προφανές: τι μένει μετά τα εγκαίνια; Οι εκθέσεις-βιτρίνες έχουν την κακή συνήθεια να λάμπουν για μια βραδιά και να ξεχνιούνται την επομένη. Εδώ, ωστόσο, υπάρχουν δύο λόγοι αισιοδοξίας. Πρώτον, ο χρόνος: η «Crafting Nature» παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 25 Ιουνίου, αρκετά πέρα από τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ, δίνοντας περιθώριο στο κυπριακό αφήγημα να ζήσει αυτόνομα μετά την κορύφωση της δημοσιότητας. Δεύτερον, και σημαντικότερο, οι δεκαεφτά δημιουργοί δεν λειτουργούν ως εκθέματα αλλά ως πρεσβευτές. Άνθρωποι που μπαίνουν σε ενεργό διάλογο με Ευρωπαίους σχεδιαστές και τάσεις, και που αύριο μπορεί να βρεθούν σε μια συνεργασία, σε μια γκαλερί, σε μια επόμενη έκθεση. Η πραγματική επένδυση δεν είναι τα αντικείμενα στις προθήκες· είναι οι σχέσεις και οι πόρτες που ανοίγουν.

Η πολιτιστική κληρονομιά δεν διασώζεται κλειδωμένη σε προθήκες. Διασώζεται όταν συνεχίζει να παράγει νόημα στο παρόν. Αυτό ακριβώς πέτυχε η Κύπρος στην Κοπεγχάγη. Πήρε κάτι τόσο σεμνό όσο ένα κομμάτι πηλού και το μετέτρεψε σε πρόταση για το τι μπορεί να είναι η Ευρώπη: όχι ένα ομοιόμορφο σύνολο, αλλά ένα ψηφιδωτό από φωνές, υλικά και χέρια που εξακολουθούν να δουλεύουν. Σε έναν κόσμο που μας πιέζει να επιταχύνουμε, η Κύπρος επέλεξε να μας θυμίσει την αξία του να φτιάχνεις κάτι αργά, καλά και με τα χέρια σου. Και το έκανε ακριβώς εκεί που έπρεπε, ακριβώς όταν έπρεπε κάνοντας, με τη γλώσσα του ίδιου του φεστιβάλ, αυτή τη στιγμή να μετράει.

INFO

Η έκθεση «Crafting Nature» φιλοξενείται στην Αίθουσα Gyldne Sal του Moltkes Palæ στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο του 3daysofdesign 2026 και του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 και παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 25 Ιουνίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Πολιτιστικού Προγράμματος, cyculture2026.eu.